Pohjoismaiden geologiyhteisö kokoontuu Turussa – konferenssissa esillä energiajärjestelmät, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen kestävä hallinta

37. Pohjoismaiset geologian talvipäivät (Nordic Geological Winter Meeting) järjestetään Turussa Logomossa 13.–15. tammikuuta 2026.

Tämän vuoden kokouksen teemana on ”Maailma murroksessa”, joka korostaa geotieteiden monitieteistä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa luonnetta sekä tieteenalan keskeistä roolia ilmastonmuutokseen ja luonnonvaroihin liittyvässä tutkimuksessa.

Tapahtuma kokoaa yhteen tutkijoita Tanskasta, Suomesta, Islannista, Norjasta, Ruotsista ja lähialueilta edustaen kaikkia geotieteiden osa-alueita. Tänä vuonna tapahtumaan osallistuu yli 500 tutkijaa, ja ohjelmassa on yli 470 kokousesitelmää.

Kolmipäiväisen kokouksen ohjelma sisältää kutsuttujen puhujavieraiden esitelmiä, kymmeniä tieteellisiä sessioita sekä näyttelyn, jossa esitellään osallistujille laajasti alaan liittyvää ajankohtaista sisältöä.

Kokouksen tieteellisissä sessioissa käsitellään monia ajankohtaisia teemoja, kuten kaivannaisteollisuuden ympäristövaikutusten ehkäisyä, geologisia vaaroja muuttuvassa ilmastossa sekä tekoälyn ja satelliittidatan käyttöä ympäristö- ja luonnonvarahaasteiden ratkaisemisessa.

Kokouksessa on kolme kansainvälisesti tunnettua kutsuttua esitelmöitsijää:

Professori P. David Polly on Indianan yliopiston paleontologi ja evoluutiobiologi, joka on erikoistunut selkärankaisten paleontologiaan. Hän on tutkinut laaja-alaisesti evoluutiobiologiaa, ja on yksi maailman johtavista morfometrian tutkijoista. Polly on muun muassa innovatiivisella tavalla yhdistänyt eläinten sukupuita ja niiden maantieteellistä esiintymistä geologisessa aikataulussa.

Pääsihteeri Julie Hollis on EuroGeoSurveys-järjestön pääsihteeri. Hänellä on laaja kokemus geologisten tutkimuslaitosten johtotehtävistä useissa maissa sekä tausta alueellisessa geologisessa kartoituksessa. Hän puhuu kokouksessa energiajärjestelmien muutoksesta ja siitä, miten geopoliittiset tekijät muokkaavat toimitusketjuja ja resurssien hyödyntämistä.

Kolmas kutsuttu esitelmöitsijä on Pohjoismainen geotieteilijä -palkinnon saaja, jolle annetaan tunnustus pitkästä menestyksekkäästä urasta. Palkinnon saaja julkaistaan 14. tammikuuta 2026.

Vuodesta 1954 lähtien järjestetty kokous on pohjoismaisen geotiedeyhteisön joka toinen vuosi toteutuva perinne ja se pidetään Suomessa kymmenen vuoden välein.