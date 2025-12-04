Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Lapsiperheet saavat apua eri elämäntilanteisiin Pohteen lapsiperheiden palveluohjauksen kautta

8.12.2025 10:02:54 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella aloitettiin syksyllä 2023 lapsiperheiden palveluohjaus, jonka kautta lapsiperheet saavat apua eri elämäntilanteisiin Pohteen ammattilaisilta. Palveluohjaus on nyt toiminnassa koko Pohteen alueella ja palvelee kaikkia alueen lapsiperheitä.

Kolme lasta seisomassa punaisen vanhemman puurakennuksen ovella ja yhdellä lapsista on kissa sylissä.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Lapsiperheiden palveluohjaukseen tuleviin yhteydenottoihin vastaavat palveluohjaajat, jotka kertovat, mitä kautta asiakas voisi saada apua tilanteeseensa. Asiakkaiden lisäksi palveluohjaukseen voivat ottaa yhteyttä ammattilaiset, jotka kysyvät neuvoa asiakkaansa auttamiseksi. Lapsiperheiden palveluohjaukseen voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai Pohteen verkkosivuilla olevan Pyydä apua-yhteydenottolomakkeen kautta.

Jos perhe tarvitsee enemmän tukea, järjestetään yhteinen tapaaminen perheen ja niiden ammattilaisten kanssa, jotka voivat auttaa perheen tilanteessa. Lapsiperheiden palveluohjauksen kautta yhteistyötä tekevät lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja alkuarvio, neuvola, opiskeluhuolto, lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalvelut, kuntoutuksen sekä koulujen ja varhaiskasvatuksen toimijat. Myös järjestötoimijat ja seurakunta voivat olla mukana yhteistyöverkostossa. Verkostotapaaminen perheen ja ammattilaisten kanssa saadaan tarvittaessa sovittua nopeasti.

Lapsiperheiden palveluohjauksen kehittämistyötä on tehty Pohteella osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (RRP – recovery and resilience plan). Kehittämistyössä ovat olleet mukana alueen työntekijät, esihenkilöt ja Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA.  Pohteen lapsiperheiden palveluohjaus on valittu Euroopan komission Suomen-edustuston videokampanjaan Suomessa toteutetuista hankkeista, jotka ovat saaneet rahoitusta EU:n elpymisvälineestä (NextGenerationEU).  

Kehittämistyö jatkuu Pohteen perhekeskuspalveluissa yhteistyössä 1.1.2026 käynnistyvän Yhdenvertaiset lapsiperheiden palvelut Pohteella (YPPA) -hankkeen kanssa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa perheiden hyvinvointia tarjoamalla yhdenvertaisesti perheiden tarpeisiin vastaavaa tukea ja palveluita, huomioiden perheiden erilaiset elämäntilanteet sekä perheiden monimuotoisuuden.

Lapsiperheiden palveluohjaus - Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 

EU-lippu ja Euroopan unionin rahoittama NextGenerationEU -teksti.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

