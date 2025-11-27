Kuunnelluimpien tietokirjojen joukkoon noussut Tiikeri – Erityisen tytön tarina (Gummerus) ilmestyy painettuna kirjana 3.1.2026 – Kirja lähetetään kansanedustajille
Syksyllä kuunnelluimpien tietokirjojen joukkoon noussut Tiikeri – Erityisen tytön tarina (Gummerus) lähetetään tulevan eduskunnan kevätistuntokauden alussa 100 kansanedustajalle. Lähetyksen halusi toteuttaa poliittinen taustavaikuttaja. Lukuaikapalvelu Storytelissa kuuntelijoiden suosikiksi noussut, Janiina Lammin omakohtainen tositarina kertoo erityislapsen selviytymisestä tavallisten maailmassa ja äidin yrityksistä hankkia apua. Tiikeri ilmestyy painettuna kirjana 3.1.2026.
Lokakuun 2025 alussa Storytelissa yksinoikeudella ilmestynyt Tiikeri – Erityisen tytön tarina kuvaa, kuinka suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa avun saaminen vakavasti oireilevalla lapselle ja nuoren pääseminen terapiaan on käsittämättömän vaikeaa. Kirjan kirjoittaja, erityisnuoren Emmin äiti Janiina Lammi on saanut kirjan ilmestyttyä lukuisia yhteydenottoja samassa tilanteessa olevilta vanhemmilta.
- Olen saanut yhteydenottoja paitsi lastenkasvatuksen, terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisilta sekä yhteiskunnallisilta vaikuttajilta – mutta mikä tärkeintä: sadoilta vertaistukea ja apua etsiviltä vanhemmilta sekä erityisiltä itseltään. Koskettavimpia ovat erityisnuorilta tulleet palautteet, joissa he kiittävät Emmiä rohkeudesta antaa kasvonsa tälle asialle. Tiesin asian olevan ajankohtainen ja että apua tarvitsevia on valtavasti, mutta nämä tarinat ja avunpyynnöt särkevät sydämen. Voin vain toivoa, että kansanedustajat, joille kirja lähtee, pysähtyisivät hetkeksi pohtimaan, onko meillä varaa kohdella yhteyskunnan tulevaisuutta – eli lapsia ja nuoria – näin, Lammi sanoo.
Yksi kirjan lukeneista on varakansanedustaja, lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Linda Brandt-Ahde. Hän pitää Tiikeri – Erityisen tytön tarina -kirjan toimitusta valituille kansanedustajille tärkeänä hankkeena, koska kirja nostaa ajankohtaisella tavalla esiin, kuinka neuropsykiatrisesti oireilevat lapset joutuvat liian usein väärinymmärretyiksi.
- Yhdenkään lapsen ei tule joutua kokemaan olevansa vääränlainen vain siksi, että erityisyys on sivuutettu ja lapsi on jäänyt ammattilaisten toimesta aidosti kohtaamatta. Kirja avaa keskustelun siitä, kuinka yhteiskunnallisesti on välttämätöntä saattaa ymmärrystä, jotta neuropsykiatrinen erityisyys osataan kohdata oikein ja tunnistaa. Tämä vaatii panostuksia osaamiseen ja varhaisen tuen riittävää resurssointia. Lapsen erityisyys tulee tunnistaa, jotta sen voi valjastaa voimavaraksi; se on jokaisen ainutlaatuisen lapsemme oikeus, Brandt-Ahde sanoo.
Kirjailija Janiina Lammi on Helsingissä asuva kirjailija ja startup-sijoittaja, jonka edellinen omakohtainen teos Suuri huiputus julkaistiin viime vuonna. Tanssia intohimoisesti harrastava tytär Emmi (s. 2007) on ollut vahvasti mukana Tiikerin kirjoittamisessa. Hän opiskelee tekstiili- ja muotialaa unelmanaan vaatesuunnittelijan ammatti.
Janiina Lammi: Tiikeri – Erityisen tytön tarina
Ilmestyy painettuna kirjana 3.1.2026, sekä e- ja äänikirjana Storytelin lisäksi myös muissa lukuaikapalveluissa 2.1.2026, lukijat: Hanna Mönkäre, Elina Varjomäki
