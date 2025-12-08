Etla: Eurooppa vaarassa jäädä 5G/6G kyydistä – datavetoisen talouden arvonluonti karkaamassa Yhdysvaltoihin ja Aasiaan

Euroopan kilpailukyky 6G-aikakaudella on merkittävässä murroskohdassa, kun seuraavan sukupolven mobiiliteknologian painopiste siirtyy parhaillaan infrastruktuurista kohti dataa, ohjelmistoja ja ohjelmistokeskeisiä innovaatioekosysteemejä.

Tuoreen Etla-tutkimuksen Verkoista dataan: Euroopan kilpailukyvyn haasteet 6G-aikakaudella (Etla Muistio 169) mukaan vuosina 2013–2023 suurimpien tutkimus- ja kehitysinvestointeja tekevien yritysten t&k-menot 5G- ja 6G-teknologioihin liittyvillä aloilla yli kolminkertaistuivat, nousten 174 miljardista eurosta 543 miljardiin euroon. Selkein kasvu kohdistui digitaalisiin palveluihin, joiden t&k-menot yli viisinkertaistuivat. Samaan aikaan Euroopan perinteinen vahvuus, televiestintäinfrastruktuuri kasvoi puolet digipalveluja hitaammin.

— Kehitys vahvistaa teknologisen painopisteen muutosta: arvokkain osa digitaloutta syntyy verkonrakennuksen sijaan datan ja ohjelmistojen ympärille. Suomessa ja EU:ssa kuitenkin 5G- ja 6G-keskustelu on pysynyt edelleenkin vahvasti infrastruktuuripainotteisena, eli keskitymme yhä esimerkiksi verkkojen kattavuus- ja turvallisuusnäkökohtiin, sanoo Etlan tutkimusjohtaja, KTT Heli Koski.

Nyt julkaistu Etla Muistio perustuu samaan aikaan julkaistuun tutkimusraporttiin The Global 5G/6G Race: Regulation, Markets, and Innovation Dynamics (Etla Raportti 170). Tutkimushanketta rahoittaa Business Finland.

Yhdysvallat ja Aasia kirivät, Euroopan osuus romahtanut

Teknologiajohtajuus on jo siirtynyt selkeästi Yhdysvaltojen ja Aasian suuntaan. Yhdysvallat vahvisti osuuttaan alan tutkimus- ja kehitysinvestoinneista vuosien 2013–23 aikana 56 prosenttiin, samalla kun Kiina kolminkertaisti osuutensa 17 prosenttiin. Euroopan osuus alan t&k-investoinneista sen sijaan romahti 17 prosentista yhdeksään prosenttiin.

Aasia on vahvistanut asemiaan laitteissa, komponenteissa ja televiestintäinfrastruktuurissa. Yhdysvallat taas säilyttää edelleen johtoasemansa digitaalipalveluissa ja puolijohteiden suunnittelussa, mikä heijastaa sen vahvuutta ohjelmistoissa, alustataloudessa ja t&k-intensiivisessä sirusuunnittelussa.

— Vaikka muutamat EU:n jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, ovatkin edelläkävijöitä 5G-verkonrakentamisessa, jää Euroopan osuus datavetoisissa ratkaisuissa ja ohjelmistopohjaisissa innovaatioissa turhan vaatimattomaksi. Eurooppa uhkaakin jäädä sivuun juuri niistä arvoketjun kerroksista, joissa luodaan suurin taloudellinen lisäarvo, huomauttaa Etlan tutkimusneuvonantaja, taloustieteen tohtori Petri Rouvinen.

Digisääntelystä kärsivät eniten pk-yritykset

Euroopan laajaan digisääntelyyn liittyvät velvoitteet aiheuttavat myös lisähaasteita erityisesti pk-yrityksille, ja hidastavat innovaatioita.

— Aiemmin tänä vuonna saatujen tutkimustulosten mukaan GDPR:n käyttöönotto on vähentänyt tutkimus- ja kehitysmenojen kasvua erityisesti dataintensiivisillä aloilla. Se kasvattaa riskiä innovaatioiden ja yritysten siirtymisestä alueille, joilla datan hyödyntämisen ehdot ovat joustavammat, siis pois EU:n alueelta. GDPR:n käyttöönoton jälkeen t&k-menot vähenivät keskimäärin 40 prosenttia neljän vuoden aikana, ja vaikutukset olivat kaikkein voimakkaimmat pk-yrityksissä, Etlan Heli Koski sanoo.

Kilpailukyky kuntoon kevyemmällä sääntelyllä ja investoinneilla

5G- ja 6G-aikakaudella merkittävin taloudellinen lisäarvo syntyy nyt julkaistun tutkimuksen mukaan digipalveluiden, datan ja alustatalouden piirissä. Voittajat ratkaistaan datan hyödyntämisen, innovaatioalustojen ja ohjelmistokeskeisten ratkaisujen kautta. Euroopan pitkän aikavälin kilpailukyvyn vahvistaminen edellyttääkin seuraavia politiikkatoimia:

Kohtuullisempaa sääntelyä, joka alentaa yritysten hallinnollista taakkaa ja kannustaa innovointiin

Strategisia investointeja osaamiseen, t&k-toimintaan ja puolijohdeteknologiaan

Ennustettavaa ja kasvua tukevaa yritystoimintaympäristöä teknologiayritysten kasvattamiseksi ja säilyttämiseksi Euroopassa