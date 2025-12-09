Onnittelut Kulttuurin kummilapsille – Suomen kansallisooppera ja -baletti on vuonna 2026 syntyvien helsinkiläisvauvojen kummitoimija
Kulttuurin kummilapsille on vuonna 2026 tarjolla yli tuhat tapahtumaa, joista vastaa noin 30 taide- ja kulttuuritoimijaa. Ensi vuonna syntyvät helsinkiläisvauvat saavat kummitoimijakseen Suomen kansallisoopperan ja -baletin. Kulttuurin kummilapsia on Helsingissä jo yli 16 000.
Kulttuurin kummilapset ovat saaneet nauttia myös kuluvana vuonna runsaasta taide- ja kulttuuritapahtumien kirjosta omassa kotikaupungissaan. Kummitoimijat ovat järjestäneet eri puolilla Helsinkiä yhteensä 988 tapahtumaa, joissa on ollut tarjolla 23 622 paikkaa kummilapsille lähiaikuisineen. Vuonna 2020 ja sen jälkeen syntyneet helsinkiläislapset saavat vuosittain kutsun vähintään kahteen omien kulttuurikummiensa järjestämään tapahtumaan aina siihen saakka, kun lapsi aloittaa koulun.
− Vuonna 2020 käynnistyneellä Kulttuurin kummilapset -toiminnalla on tärkeä rooli helsinkiläislasten tutustuessa taiteen ja kulttuurin maailmaan. Tästä kertoo muun muassa se, että kummilapsia on rekisteröity mukaan toimintaan jo huikeat yli 16 000. Toiminnan vakiinnuttaminen on kirjattu tuoreeseen kaupunkistrategiaan vuosille 2025–2029, jotta jokainen helsinkiläislapsi pääsee jatkossakin osalliseksi monipuolisista kulttuuritapahtumista, kertoo toimialajohtaja Juha Ahonen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.
Uusimpana kummitoimijana aloittaa Suomen kansallisooppera ja -baletti, josta tulee vuonna 2026 syntyvien helsinkiläislasten kulttuurikummi.
− Odotamme kummitoimijuutta innolla ja olemme luoneet uusia sisältöjä perheen pienimpiä ajatellen. Tarjontamme on ollut laajaa ennenkin, mutta tulevalla kaudella panostamme erityisesti vauvoihin. Olemme myös tarkastelleet omia käytäntöjämme lapsiasiakkaiden suhteen ja pyrimme luomaan perheille mahdollisimman sujuvan ja positiivisen asiakaskokemuksen, Kansallisoopperan ja -baletin tuotantopäällikkö Marjo Tuomi kertoo.
Ensimmäiset Kansallisoopperan ja -baletin kummitapahtumat sijoittuvat Helsingin kaupungin leikkipuistoihin, joten uudet vauvojen sisällöt on luotu juuri kyseiseen ympäristöön.
− Keväällä ja syksyllä 2026 tarjoamme pienille kummilapsillemme Joutsenlampi-teemaisen vauvatuokion, jossa vauvat ja aikuiset pääsevät viettämään yhteisen hetken iki-ihanan balettiklassikon musiikin tahdissa. Haluamme tarjota rentouttavan ja positiivisen tuokion, joka on suunniteltu vauvojen tarpeet huomioiden, Tuomi paljastaa.
Syksyllä Kansallisooppera ja -baletti tarjoaa kummilapsilleen lisäksi uuden kehtolaulutyöpajan, jossa aikuinen pääsee luomaan vauvalle oman henkilökohtaisen kehtolaulun ammattilaisten opastuksella.
Vuonna 2026 Kulttuurin kummilapsille järjestetään kaiken kaikkiaan yli tuhat maksutonta, lapsen kehitysvaiheen mukaisesti räätälöityä tapahtumaa. Tämän myötä osallistumispaikkoja on tarjolla noin 31 000. Vuonna 2020 ja sen jälkeen syntyneet, Helsingissä asuvat lapset voi ilmoittaa mukaan toimintaan Kulttuurin kummilasten verkkosivuilla.
Muut kummitoimijat lapsen syntymävuoden mukaan
2025: HAM Helsingin taidemuseo, Amos Rex, Kansallisgalleria eli Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo, UMO Helsinki Jazz Orchestra sekä Sointi Jazz Orchestra
2024: Helsingin kirjasto- ja liikuntapalvelut, Circo Aereo
2023: Arkkitehtuuri- ja designmuseo, Helsingin kaupunginmuseo, Suomen kansallismuseo, Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Tiedemuseo Liekki
2022: Cirko - Uuden sirkuksen keskus, Hotelli- ja ravintolamuseo, Suomen valokuvataiteen museo, Tanssin talo, Tanssiteatteri Hurjaruuth ja Teatterimuseo
2021: Helsingin Kaupunginteatteri, Suomen Kansallisteatteri, Svenska Teatern, Teatteri ILMI Ö., Q-teatteri ja Nukketeatteri Sampo
2020: Helsingin kaupunginorkesteri
Kulttuurin kummilapset -palvelua hallinnoi Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, ja sitä tukee Jane ja Aatos Erkon säätiö.
