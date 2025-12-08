Uusi etäkuntoutus keliakiaa sairastaville – tukea arkeen ja hyvinvointiin
Kela käynnistää uuden etäkuntoutuksen iho- tai suolistokeliakiaa sairastaville aikuisille ensi vuoden alussa.
Kelan uusi keliakiaa sairastavan kuntoutus on suunnattu aikuisille, joilla on diagnosoitu iho- tai suolistokeliakia ja jotka kokevat gluteenittoman ruokavalion noudattamisen, oireiden hallinnan tai ruokavalion sovittamisen muun sairauden hoitoon haastavaksi.
Tavoitteena sujuvampi arki ja vahvempi elämänhallinta
Kuntoutuksen keskeisenä tavoitteena on auttaa osallistujia sopeutumaan keliakian tuomiin muutoksiin ja vahvistaa elämänhallintaa. Samalla pyritään tukemaan työ- ja toimintakykyä sekä sairauden itsehoitoa. Vertaistuki ja kokemusten jakaminen ovat olennainen osa kuntoutusta, sillä ne tarjoavat ymmärrystä, tukea ja uutta näkökulmaa omaan tilanteeseen.
Etäkuntoutus mahdollistaa osallistumisen kotoa käsin
Kuntoutus toteutetaan kokonaan verkossa, ja osallistujat voivat tehdä harjoituksia omaan tahtiinsa. Kuntoutukseen kuuluu myös videopuheluita, joissa asiantuntijat ohjaavat harjoituksia ja antavat palautetta. Osa videopuheluista on henkilökohtaisia, ja osa toteutetaan ryhmässä.
Etäkuntoutus ei vaadi erityisiä tietoteknisiä taitoja, joten osallistuminen on helppoa. Osallistujat saavat myös videopuhelun välityksellä perehdytyksen etäkuntoutukseen ennen kuntoutuksen alkua.
Asiantuntijatiimi tukena
– Keliakia voi vaikuttaa moniin arjen osa-alueisiin, ja joskus pelkkä ruokavalion noudattaminen ei riitä oireiden hallintaan. Kuntoutuksessa pohditaan yhdessä, miten arkea voi järjestää niin, että se tukee hyvinvointia ja jaksamista, kertoo suunnittelija Merja Pouttu Kelasta.
Kuntoutusta ohjaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu gastroenterologian tai sisätautien erikoislääkäri, ravitsemusterapeutti ja psykologi. He tarjoavat ohjausta sekä keliakian hoidossa että esimerkiksi jaksamisen tai elintapojen suunnittelussa.
Miten kuntoutukseen haetaan?
Kuntoutukseen voi hakea täyttämällä hakemuslomakkeen ja liittämällä mukaan lääkärin B-lausunnon tai sairauskertomuskopion, jossa suositellaan kuntoutusta.
Lisätietoja kuntoutuksen ajankohdista ja kuntoutusta järjestävistä palveluntuottajista saa Kelan verkkosivuilta osoitteesta kela.fi/keliakia-kuntoutus.
