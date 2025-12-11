The Future Founder-stipendier stärker företagsamheten i gymnasierna i Finland – målet är att bevilja ett stipendium på 1 000 euro i varje gymnasium
Teknikentreprenören Zach Shelby och Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf lanserar ett nytt stipendiesystem för gymnasier. Syftet är att inspirera nya generationer av företagare och att öka användningen av programmet Ett år som företagare i gymnasierna. Bakom stipendierna står en fond som grundats av Shelby och av Peter Sarlins Foundation PS, som långsiktigt stödjer utbildning och forskning för att stärka Finlands och Europas teknologiforskning och konkurrenskraft. Fonden får dessutom stöd av de europeiska teknikföretagarnas Illusian Founder Office.
Stipendierna på 1 000 euro som delas ut via fonden och NYT uppmuntrar skolor att erbjuda programmet Ett år som företagare som valfritt ämne. Stipendiet beviljas årligen det UF-företagsteam som bedöms vara bäst i varje gymnasium som genomför programmet. Urvalskriterierna kan till exempel handla om affärsidéernas innovationsgrad eller hållbarhet. Målet med stipendiet är både att öka studerandenas intresse för att välja programmet Ett år som företagare som valfritt ämne och att samtidigt öka uppskattningen för programmet i skolorna.
Under det första läsåret 2025–2026 är målet att bevilja stipendiet i 60 gymnasier. NYT:s sakkunniga kontaktar de skolor som redan använder programmet Ett år som företagare. Andra intresserade gymnasier hittar information på webbadressen https://nuortennyt.fi/sv/ett-ar-som-foretagare-stipendium. Elever som önskar att programmet introduceras i deras gymnasium kan också kontakta NYT:s kontaktperson via sidan.
Företagande intresserar unga
Företagaren och placeraren Zach Shelby har utvecklat och kommersialiserat tekniska lösningar i Finland och Silicon Valley i över 25 år. Han ser programmet Ett år som företagare som en utmärkt möjlighet för unga att lära sig nya färdigheter, utveckla idéer och omsätta kunskaperna i praktiken.
”Det här är en investering i ungas framtid. Jag tycker att det är viktigt att alla unga har möjlighet att prova på företagande redan i gymnasiet. Själv inledde jag företagsverksamhet som 15-åring med att reparera datorer. Efter de erfarenheter och den karriärväg som jag haft känns det viktigt att ge något tillbaka – att ge möjligheter till den följande generationen av unga”, säger Shelby, stipendiemodellens initiativtagare och huvudfinansiär.
”Vi på NYT är mycket glada över att Zach Shelby vill främja tillgången till företagsamhetsfostran i gymnasier i Finland på ett så betydande sätt. Just nu intresserar företagande unga mer än någonsin. Enligt NYT Ungas framtidsrapport vill nästan varannan ung få mer undervisning om företagande. Samarbetet med Shelby hjälper oss att möta de ungas önskan”, säger Johanna Vesikallio, verkställande direktör för Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf.
Vad är programmet Ett år som företagare?
Ett år som företagare är ett program från Ung företagsamhet och ekonomi rf. I programmet startar och driver de unga ett UF-företag. Programmet tar eleverna genom alla steg i företagandet – från idé till att grunda ett företag, driva dess affärsverksamhet och avsluta företaget. Programmet erbjuder skolorna en färdig lösning för företagsamhetsfostran. De unga lär sig ekonomi, teamarbete, marknadsföring och innovation genom praktiskt arbete. På våren kan studerande i programmet Ett år som företagare delta i tävlingen Våga vara företagsam, där vinnaren får representera Finland i Europas största entreprenörskapstävling. I dag genomförs programmet årligen av cirka 7 000 unga i gymnasier och yrkesläroanstalter runt om i Finland. Programmet Ett år som företagare erbjuds även i många andra länder. I Sverige deltar över 40 000 elever i motsvarande program varje år.
Om fonden
Future Founder Fund grundades och finansierades på initiativ av Zach Shelby hösten 2025. Fonden får stöd även av Peter Sarlins Foundation PS samt Illusian Founder Office. Syftet med stipendiet är att hjälpa och uppmuntra unga till företagsamhet, och fonden har i det första skedet förbundit sig att stödja ungas studier i entreprenörskap med över 600 000 euro.
Foundation PS är en finländsk stiftelse som stödjer långsiktig forskning på högsta nivå och stärker Finlands och Europas konkurrenskraft inom artificiell intelligens. Stiftelsen grundades av Silo AI:s grundare och verkställande direktör Peter Sarlin. Genom att finansiera donationsprofessurer och forskning i världsklass främjar stiftelsen innovation, lockar internationell spetskompetens och stärker Europas roll som global ledare inom AI. Tillsammans med sina partner bygger Foundation PS ett livskraftigt AI-ekosystem som förenar forskning, industri och beslutsfattande, och skapar långsiktigt genomslag i Europa.
Illusian Founder Office, ett nätverk av europeiska teknikentreprenörer, stödjer företagsamhet genom både placeringar och välgörenhet. Bland medlemmarna finns bland annat Supercells grundare Ilkka Paananen, som också är en långvarig stödjare av Ung företagsamhet och ekonomi rf.
Om Zach Shelby
Zach Shelby är en amerikansk-finländsk teknikentreprenör och placerare. Han växte upp i den finländska immigrantgemenskapen i Michigan och grundade sitt första företag redan under skoltiden, då han reparerade datorer och utvecklade programvaror. Shelby flyttade till Finland på 1990-talet för att studera telekommunikation vid Uleåborgs universitet. Sedan dess har han byggt framgångsrika teknikföretag i Finland (Sensinode), Silicon Valley (Edge Impulse) och Storbritannien (The Micro:bit Foundation). Han har även lett forskning om trådlösa nätverk vid Uleåborgs universitet och Teknologiska forskningscentralen VTT. Shelby har dessutom tilldelats Nokia-stiftelsens erkännande för sin centrala roll i utvecklingen av standarder för sakernas internet.
Shelbys tidiga erfarenheter av att driva ett eget företag väckte hans intresse för ingenjörsstudier och gav honom självförtroende att grunda startupbolag. Dessa insikter ledde till idén om Future Founder-stipendiet, och Shelby ansåg att Foundation PS, som stödjer teknikutbildning och forskning, skulle vara en naturlig partner som grundare. Shelbys mål är att unga får uppleva samma drivkraft och inspiration. Stödet till ungas företagsamhet stärker både individernas potential och Finlands framtid.
Ung företagsamhet och ekonomi NYT
Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf (NYT) är en riksomfattande ideell organisation som erbjuder skolor och läroanstalter studiehelheter som främjar arbetslivs-, företagsamhets- och ekonomikunskaper hos barn och unga. Organisationens mål är att ge alla barn och unga, oavsett deras bakgrund, möjlighet att lära sig kunskaper och färdigheter som är viktiga för deras framtid. Vid sidan av programmet Ett år som företagare är NYT:s verksamhet känd exempelvis från Företagsbyn-lärmiljöerna och Investerarskolan. Organisationen hör till det internationella nätverket Junior Achievement, som har verksamhet i mer än 100 länder. Organisationen Ung företagsamhet och ekonomi NYT bildades i juni 2023, då två organisationer – Ung Företagsamhet rf och Ekonomi och ungdom TAT – slog samman sina verksamheter. NYT:s verksamhet når varje år cirka 200 000 barn och unga runt om i Finland.
Ytterligare information:
Johanna Vesikallio
Verkställande direktör, Ung företagsamhet och ekonomi NYT
johanna.vesikallio@nuortennyt.fi
040 722 4092
Zach Shelby
zach@shelby.fi och cc: ninna@edgeimpulse.com
040 779 6297
Future Founder Fund
foundation@illusian.org
Kaisa Huikuri
Kommunikationsdirektör
kaisa.huikuri@nuortennyt.fi
045 773 493 47
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nuorten yrittäjyys ja talous NYT
The Future Founder -stipendit vahvistamaan yrittäjyyttä Suomen lukioissa – tavoitteena myöntää 1 000 euron stipendi jokaiseen lukioon11.12.2025 00:00:00 EET | Tiedote
Teknologiayrittäjä Zach Shelby ja Nuorten yrittäjyys ja talous NYT käynnistävät uuden stipendijärjestelmän lukioille. Stipendien tavoitteena on inspiroida uusia yrittäjäsukupolvia ja lisätä Vuosi yrittäjänä -ohjelman käyttöä lukioissa. Stipendien taustalla on rahasto, jonka perustaja on Shelbyn lisäksi myös Peter Sarlinin perustama Foundation PS, joka tukee pitkäjänteisesti koulutusta ja tutkimusta vahvistaakseen Suomen ja Euroopan teknologiatutkimusta ja kilpailukykyä. Rahastoa tukee lisäksi eurooppalaisten teknologiayrittäjien Illusian Founder Office.
Nuorten usko työelämään vahvistunut – tuhansia nuoria osallistuu Maailman suurimpaan etäTETiin marraskuussa29.10.2025 15:00:38 EET | Tiedote
Mitä kaikkea tarjoaa yksi viikko työelämässä parinkymmenen eri työnantajan hommissa? Nuorten yrittäjyys ja talous NYT -järjestön Maailman suurin etäTET kokoaa tuhannet nuoret yhteiselle, ainutkertaiselle TET-jaksolle 3.–7. marraskuuta. Maanlaajuinen TET tarjoaa monipuoliset tutustumismahdollisuudet työelämään myös pienten paikkakuntien nuorille. Ovensa tettiläisille avaavat elintarvike-, kunta- ja hyvinvointi-, metsä-, finanssi- ja kaupan alan toimijat.
Undersökning: Unga har rekordpositiva attityder till företagande – hälften överväger att bli företagare5.9.2025 00:00:00 EEST | Tiedote
Ung företagsamhet och ekonomi NYT Finlands Näringsliv EK EMBARGO: fre 5.9 kl. 00 Finlands Näringsliv (EK), som är huvudarrangör av Företagardagen den 5 september, vänder uppmärksamheten mot den nästa generationens företagare. Ungas attityder till företagande har utvecklats i en lovande riktning i Finland. Det är positivt med tanke på ägarbyten att unga är särskilt intresserade av att bli företagare i ett existerande företag. Intresset för att starta nya företag är störst bland unga från invandrarfamiljer.
Jättesuccé för Finland i ungas företagsamhetstävling i Aten – tre pallplaceringar till de finländska teamen4.7.2025 16:53:47 EEST | Pressmeddelande
Finland representerade framgångsrikt i den internationella Gen-E-tävlingen. BioAnglers NYT, ett företag grundat av två gymnasiestuderande, vann FedEx Access Award och placerade sig på tredje plats i sin innovationskategori. TarjousMatch NYT utsågs till näst bästa företaget på högskolenivå. Finland tog därmed hem fler pallplaceringar än något annat land i tävlingen. Under evenemanget delades också utmärkelsen ut till Europas bästa skolor inom entreprenörskapsutbildning – bland dessa fanns Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.
Suomelle jättimenestys nuorten yrittäjyyskilpailussa Ateenassa, edustajatiimit nappasivat kolme palkintosijaa4.7.2025 16:53:47 EEST | Tiedote
Suomi edusti voitokkaasti kansainvälisessä Gen-E-kilpailussa. Kahden lukiolaisnuoren BioAnglers NYT voitti Fedex Access Award -palkinnon ja oli omassa innovaatiosarjassaan kolmas. TarjousMatch NYT palkittiin puolestaan toiseksi parhaana korkeakoulutason yrityksenä. Suomi saavutti kilpailussa näin ollen enemmän palkintosijoja kuin yksikään toinen maa. Tapahtumassa jaettiin myös tunnustukset Euroopan parhaille yrittäjyyskasvatuksen kouluille, joiden joukossa oli Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme