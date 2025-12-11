The Future Founder-stipendier stärker företagsamheten i gymnasierna i Finland – målet är att bevilja ett stipendium på 1 000 euro i varje gymnasium

Stipendierna på 1 000 euro som delas ut via fonden och NYT uppmuntrar skolor att erbjuda programmet Ett år som företagare som valfritt ämne. Stipendiet beviljas årligen det UF-företagsteam som bedöms vara bäst i varje gymnasium som genomför programmet. Urvalskriterierna kan till exempel handla om affärsidéernas innovationsgrad eller hållbarhet. Målet med stipendiet är både att öka studerandenas intresse för att välja programmet Ett år som företagare som valfritt ämne och att samtidigt öka uppskattningen för programmet i skolorna.

Under det första läsåret 2025–2026 är målet att bevilja stipendiet i 60 gymnasier. NYT:s sakkunniga kontaktar de skolor som redan använder programmet Ett år som företagare. Andra intresserade gymnasier hittar information på webbadressen https://nuortennyt.fi/sv/ett-ar-som-foretagare-stipendium. Elever som önskar att programmet introduceras i deras gymnasium kan också kontakta NYT:s kontaktperson via sidan.

Företagande intresserar unga

Företagaren och placeraren Zach Shelby har utvecklat och kommersialiserat tekniska lösningar i Finland och Silicon Valley i över 25 år. Han ser programmet Ett år som företagare som en utmärkt möjlighet för unga att lära sig nya färdigheter, utveckla idéer och omsätta kunskaperna i praktiken.

”Det här är en investering i ungas framtid. Jag tycker att det är viktigt att alla unga har möjlighet att prova på företagande redan i gymnasiet. Själv inledde jag företagsverksamhet som 15-åring med att reparera datorer. Efter de erfarenheter och den karriärväg som jag haft känns det viktigt att ge något tillbaka – att ge möjligheter till den följande generationen av unga”, säger Shelby, stipendiemodellens initiativtagare och huvudfinansiär.

”Vi på NYT är mycket glada över att Zach Shelby vill främja tillgången till företagsamhetsfostran i gymnasier i Finland på ett så betydande sätt. Just nu intresserar företagande unga mer än någonsin. Enligt NYT Ungas framtidsrapport vill nästan varannan ung få mer undervisning om företagande. Samarbetet med Shelby hjälper oss att möta de ungas önskan”, säger Johanna Vesikallio, verkställande direktör för Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf.

Vad är programmet Ett år som företagare?

Ett år som företagare är ett program från Ung företagsamhet och ekonomi rf. I programmet startar och driver de unga ett UF-företag. Programmet tar eleverna genom alla steg i företagandet – från idé till att grunda ett företag, driva dess affärsverksamhet och avsluta företaget. Programmet erbjuder skolorna en färdig lösning för företagsamhetsfostran. De unga lär sig ekonomi, teamarbete, marknadsföring och innovation genom praktiskt arbete. På våren kan studerande i programmet Ett år som företagare delta i tävlingen Våga vara företagsam, där vinnaren får representera Finland i Europas största entreprenörskapstävling. I dag genomförs programmet årligen av cirka 7 000 unga i gymnasier och yrkesläroanstalter runt om i Finland. Programmet Ett år som företagare erbjuds även i många andra länder. I Sverige deltar över 40 000 elever i motsvarande program varje år.

Om fonden

Future Founder Fund grundades och finansierades på initiativ av Zach Shelby hösten 2025. Fonden får stöd även av Peter Sarlins Foundation PS samt Illusian Founder Office. Syftet med stipendiet är att hjälpa och uppmuntra unga till företagsamhet, och fonden har i det första skedet förbundit sig att stödja ungas studier i entreprenörskap med över 600 000 euro.

Foundation PS är en finländsk stiftelse som stödjer långsiktig forskning på högsta nivå och stärker Finlands och Europas konkurrenskraft inom artificiell intelligens. Stiftelsen grundades av Silo AI:s grundare och verkställande direktör Peter Sarlin. Genom att finansiera donationsprofessurer och forskning i världsklass främjar stiftelsen innovation, lockar internationell spetskompetens och stärker Europas roll som global ledare inom AI. Tillsammans med sina partner bygger Foundation PS ett livskraftigt AI-ekosystem som förenar forskning, industri och beslutsfattande, och skapar långsiktigt genomslag i Europa.

Illusian Founder Office, ett nätverk av europeiska teknikentreprenörer, stödjer företagsamhet genom både placeringar och välgörenhet. Bland medlemmarna finns bland annat Supercells grundare Ilkka Paananen, som också är en långvarig stödjare av Ung företagsamhet och ekonomi rf.

Om Zach Shelby

Zach Shelby är en amerikansk-finländsk teknikentreprenör och placerare. Han växte upp i den finländska immigrantgemenskapen i Michigan och grundade sitt första företag redan under skoltiden, då han reparerade datorer och utvecklade programvaror. Shelby flyttade till Finland på 1990-talet för att studera telekommunikation vid Uleåborgs universitet. Sedan dess har han byggt framgångsrika teknikföretag i Finland (Sensinode), Silicon Valley (Edge Impulse) och Storbritannien (The Micro:bit Foundation). Han har även lett forskning om trådlösa nätverk vid Uleåborgs universitet och Teknologiska forskningscentralen VTT. Shelby har dessutom tilldelats Nokia-stiftelsens erkännande för sin centrala roll i utvecklingen av standarder för sakernas internet.

Shelbys tidiga erfarenheter av att driva ett eget företag väckte hans intresse för ingenjörsstudier och gav honom självförtroende att grunda startupbolag. Dessa insikter ledde till idén om Future Founder-stipendiet, och Shelby ansåg att Foundation PS, som stödjer teknikutbildning och forskning, skulle vara en naturlig partner som grundare. Shelbys mål är att unga får uppleva samma drivkraft och inspiration. Stödet till ungas företagsamhet stärker både individernas potential och Finlands framtid.

Ung företagsamhet och ekonomi NYT

Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf (NYT) är en riksomfattande ideell organisation som erbjuder skolor och läroanstalter studiehelheter som främjar arbetslivs-, företagsamhets- och ekonomikunskaper hos barn och unga. Organisationens mål är att ge alla barn och unga, oavsett deras bakgrund, möjlighet att lära sig kunskaper och färdigheter som är viktiga för deras framtid. Vid sidan av programmet Ett år som företagare är NYT:s verksamhet känd exempelvis från Företagsbyn-lärmiljöerna och Investerarskolan. Organisationen hör till det internationella nätverket Junior Achievement, som har verksamhet i mer än 100 länder. Organisationen Ung företagsamhet och ekonomi NYT bildades i juni 2023, då två organisationer – Ung Företagsamhet rf och Ekonomi och ungdom TAT – slog samman sina verksamheter. NYT:s verksamhet når varje år cirka 200 000 barn och unga runt om i Finland.

Ytterligare information:

Johanna Vesikallio

Verkställande direktör, Ung företagsamhet och ekonomi NYT

johanna.vesikallio@nuortennyt.fi

040 722 4092

Zach Shelby

zach@shelby.fi och cc: ninna@edgeimpulse.com

040 779 6297



Future Founder Fund

foundation@illusian.org



Kaisa Huikuri

Kommunikationsdirektör

kaisa.huikuri@nuortennyt.fi

045 773 493 47