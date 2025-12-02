Berner Oy

Herbina lanseerasi kotimaisia hiustenmuotoilutuotteita.

8.12.2025 11:52:23 EET | Berner Oy | Tiedote

Jaa

Herbinan kolme muotoilulinjaa – Pure Style, Texture Lift ja Volume Boost – tarjoavat ratkaisuja erilaisiin hiustyyleihin ja tarpeisiin. Kotimaiset uutuudet tekevät hiustenmuotoilusta huolettoman vaivatonta ja tuovat hiustenhoidon hetkiin ripauksen pirskahtelevaa hauskuutta.

Herbina hiustenmuotoilu
Herbinan hiustenmuotoilutuotteet tekevät muotoilusta hurmaavan helppoa.

Herbina Volume Boost – kohotusta ja ilmavuutta  
Herbina Volume Boost -tuotteet antavat hiuksille kevyttä kohotusta ja ilmavaa volyymia ilman raskasta tunnetta. Tuotteiden hurmaavan raikas, hedelmäinen tuoksu ja miellyttävä koostumus tekevät muotoilusta inspiroivan kevyttä. Volume Boost on täydellinen kumppani huolettoman runsaisiin hiushetkiin ja arjen pikakohotukseen. 

Herbina Texture Lift – rennon huoliteltu lopputulos 
Herbina Texture Lift -tuotteet antavat hiuksille rakennetta ja elävää tekstuuria ilman jäykkyyttä. Sarjan herkullisen marjaisa tuoksu tuo hiuksiin pirskahtelevan raikkaan loppusilauksen ja tekee muotoiluhetkestä pienen nautintohetken Herbinan tyyliin, helposti ja ilolla. Rakennesuihkeella voi luoda vaivattomasti rennon kampauksen, pehmeät laineet tai tukea kaipaavan nutturan. Lämpösuojasuihke suojaa hiuksia tehokkaasti muotoilurautojen, kihartimen ja föönin aiheuttamilta vaurioilta ja auttaa pitämään hiukset hyväkuntoisina myös säännöllisen muotoilun yhteydessä. 

Herbina Pure Style  - hajusteeton vaihtoehto 

Herbina Pure Style -sarja tarjoaa huolettoman hiustenmuotoilun hajusteettomana versiona. Kevyet ja helposti levittyvät koostumukset tekevät tuotteista hellävaraisen valinnan myös hennoille hiuksille. Hajusteettomuus ei Herbinalle merkitse tylsyyttä vaan Pure Style edustaa raikasta yksinkertaisuutta ja selkeyttä, jossa toimivuus ja miellyttävä käyttökokemus ovat etusijalla. Pure Style -muotoilutuotteet ovat saatavilla myös kätevissä 50 ml:n matkako’oissa, jotka kulkevat helposti mukana arjessa ja matkoilla. 

Saatavilla 

Herbina-tuotteet ovat saatavilla hyvin varustetuista päivittäistavarakaupoista syksyllä 2025.

Suositushinnat 

Hiuskiinteet 250 ml,  5,75€

Muotovaahdot 200 ml, 5,75€

Kuivashampoot 200 ml, 5,75€

Rakennesuihke 200 ml, 5,75€

Lämpösuojasuihke 150 ml, 6,35€

Matkakoot 50 ml,  2,60€

Tuotekuvat 

https://www.bernerbrandbank.fi/l/9rVqJwx6b-qF 

Lisätiedot 

Linda Eskola, Brand Manager, e-mail: linda.eskola@berner.fi, puh. +358 45 7820 8101 

Heidi Selin, Marketing Specialist, e-mail: heidi.selin@berner.fi, puh. +358 40 689 0422 

Lue lisää tuotteista: www.herbina.fi 

Kuluttajatiedustelut: Berner Oy, puh. 0207 91 00 

 

Avainsanat

#hiustenhoito#hiustenmuotoilu#herbina#kotimainen

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Berner Oy

By Raililta valikoimaan upea Perfect Eye Primer -pohjustusvoide13.10.2025 14:28:07 EEST | Tiedote

Toiminnallinen ja laadukas silmämeikinpohjustusvoide helpottaa jokaisen meikkaamista, ja täydentää päivittäisessä meikissä onnistumista tarjoamalla luotettavaa pitkäkestoisuutta. By Raili Perfect Eye Primer vastaa aikuisen naisen erityistarpeisiin luomen sävyä tasoittavalla voidekoostumuksella, joka pitää silmämeikin huoliteltuna ja käyttäjänsä säteilevän itsevarmana aamusta iltaan.

Suomalainen luonnonkosmetiikka ottaa rohkean askeleen – Murumuru lanseeraa uuden meikkisarjan 1.9.202521.8.2025 09:08:24 EEST | Tiedote

Tätä hetkeä on odotettu: Karkintuoksuisista ihonhoitotuotteistaan tunnettu Berner Oy:n Murumuru tuo markkinoille täysin uuden luonnonkosmetiikkameikkisarjan, jossa yhdistyvät tinkimätön laatu, ihanat sävyt ja iloisen energinen brändi-ilme. Meikkisarjan lanseeraus tuo markkinoille uudenlaisen näkökulman luonnonkosmetiikan mahdollisuuksiin – ja näyttää, että meikki voi olla yhtä aikaa laadukas, helppokäyttöinen ja hyvää mieltä tuottava.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye