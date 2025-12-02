Herbina lanseerasi kotimaisia hiustenmuotoilutuotteita.
Herbinan kolme muotoilulinjaa – Pure Style, Texture Lift ja Volume Boost – tarjoavat ratkaisuja erilaisiin hiustyyleihin ja tarpeisiin. Kotimaiset uutuudet tekevät hiustenmuotoilusta huolettoman vaivatonta ja tuovat hiustenhoidon hetkiin ripauksen pirskahtelevaa hauskuutta.
Herbina Volume Boost – kohotusta ja ilmavuutta
Herbina Volume Boost -tuotteet antavat hiuksille kevyttä kohotusta ja ilmavaa volyymia ilman raskasta tunnetta. Tuotteiden hurmaavan raikas, hedelmäinen tuoksu ja miellyttävä koostumus tekevät muotoilusta inspiroivan kevyttä. Volume Boost on täydellinen kumppani huolettoman runsaisiin hiushetkiin ja arjen pikakohotukseen.
Herbina Texture Lift – rennon huoliteltu lopputulos
Herbina Texture Lift -tuotteet antavat hiuksille rakennetta ja elävää tekstuuria ilman jäykkyyttä. Sarjan herkullisen marjaisa tuoksu tuo hiuksiin pirskahtelevan raikkaan loppusilauksen ja tekee muotoiluhetkestä pienen nautintohetken Herbinan tyyliin, helposti ja ilolla. Rakennesuihkeella voi luoda vaivattomasti rennon kampauksen, pehmeät laineet tai tukea kaipaavan nutturan. Lämpösuojasuihke suojaa hiuksia tehokkaasti muotoilurautojen, kihartimen ja föönin aiheuttamilta vaurioilta ja auttaa pitämään hiukset hyväkuntoisina myös säännöllisen muotoilun yhteydessä.
Herbina Pure Style - hajusteeton vaihtoehto
Herbina Pure Style -sarja tarjoaa huolettoman hiustenmuotoilun hajusteettomana versiona. Kevyet ja helposti levittyvät koostumukset tekevät tuotteista hellävaraisen valinnan myös hennoille hiuksille. Hajusteettomuus ei Herbinalle merkitse tylsyyttä vaan Pure Style edustaa raikasta yksinkertaisuutta ja selkeyttä, jossa toimivuus ja miellyttävä käyttökokemus ovat etusijalla. Pure Style -muotoilutuotteet ovat saatavilla myös kätevissä 50 ml:n matkako’oissa, jotka kulkevat helposti mukana arjessa ja matkoilla.
Saatavilla
Herbina-tuotteet ovat saatavilla hyvin varustetuista päivittäistavarakaupoista syksyllä 2025.
Suositushinnat
Hiuskiinteet 250 ml, 5,75€
Muotovaahdot 200 ml, 5,75€
Kuivashampoot 200 ml, 5,75€
Rakennesuihke 200 ml, 5,75€
Lämpösuojasuihke 150 ml, 6,35€
Matkakoot 50 ml, 2,60€
Tuotekuvat
https://www.bernerbrandbank.fi/l/9rVqJwx6b-qF
Lisätiedot
Linda Eskola, Brand Manager, e-mail: linda.eskola@berner.fi, puh. +358 45 7820 8101
Heidi Selin, Marketing Specialist, e-mail: heidi.selin@berner.fi, puh. +358 40 689 0422
Lue lisää tuotteista: www.herbina.fi
Kuluttajatiedustelut: Berner Oy, puh. 0207 91 00
Yhteyshenkilöt
Heidi SelinBerner OyPuh:0406890422heidi.selin@berner.fi
