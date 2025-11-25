Presidentti Stubb osallistuu  F-35-hävittäjän julkistustilaisuuteen Yhdysvalloissa

Presidentti Stubbin valtiovierailulla Alankomaissa esillä kokonaisturvallisuus ja kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen 18.11.2025 10:26:59 EET | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 81/2025 18.11.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa valtiovierailun Alankomaihin 11.–12. joulukuuta 2025 kuningas Willem-Alexanderin kutsusta. Vierailulla esillä ovat Suomen ja Alankomaiden kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen, kokonaisturvallisuus, energia- ja meriteollisuus sekä tuki Ukrainalle. Kuningas Willem-Alexander ja kuningatar Máxima ottavat presidenttiparin vastaan valtiovierailuun kuuluvin seremonioin torstaiaamuna 11. joulukuuta Amsterdamissa. Tilaisuutta on mahdollista seurata kuninkaanlinnan edustalla Dam-aukiolla kello 10.30 paikallista aikaa. Tasavallan presidentti laskee myös seppeleen kansallismuistomerkille Dam-aukiolla. Vastaanottoseremonioiden jälkeen presidentti Stubb vierailee Amsterdamin yliopistolla, jossa hän luennoi monenkeskisestä yhteistyöstä ja kansainvälisen politiikan murroksesta sekä tapaa opiskelijoita. Iltapäivällä presidenttipari ja kuningaspari tutu