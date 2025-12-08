Joulu ja vuodenvaihde vaikuttavat aukioloaikoihin Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluissa
Joulun ja vuodenvaihteen aikana monissa Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluissa ja toimipisteissä on tavanomaisesta poikkeavat aukioloajat tai ne ovat suljettuina. Poikkeukselliset aukioloajat on koottu osoitteeseen pirha.fi/poikkeusaukioloajat. Kiireellistä hoitoa ja apua on kuitenkin aina saatavilla. Digiklinikka on avoinna joka päivä, myös pyhäpäivinä, kello 8-22.
Joulun aatonaattona 23.12.2025 ja uudenvuodenaattona 31.12.2025 palvelumme sulkeutuvat aattopäivän aikataulujen mukaisesti, esimerkiksi sosiaali- ja terveysasemien lääkärin ja hoitajan vastaanotot sulkeutuvat kello 15.
Digiklinikka on avoinna läpi joulun ja uuden vuoden joka päivä kello 8–22. Digiklinikalle pääsee kirjautumalla verkkosivuilla digitaaliseen asiointiin osoitteessa omapirha.fi tai OmaPirha Digiklinikka -mobiilisovelluksella. Digiklinikalle tunnistaudutaan mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.
Laajat kiirevastaanotot Nokialla, Sastamalassa, Tampereen Hatanpäällä, Virroilla ja Ylöjärvellä ovat avoinna arki-iltaisin kello 20 asti sekä viikonloppuisin ja joulukuun ja vuodenvaihteen arkipyhinä kello 10–18. Kiirevastaanotoille soitetaan ensin. Jos digiklinikka tai kiirevastaanotot eivät ole auki tai ei tiedä, mihin hakeutua, voi soittaa päivystysapuun numeroon 116117. Päivystysavun numeroon soitetaan myös myös, jos aikoo lähteä Tays Päivystys Acutaan tai Tays Valkeakosken päivystykseen. Tays Päivystys Acuta Tampereella on avoinna vuorokauden ympäri ja Valkeakosken päivystys joka päivä kello 8–22. Hätätilanteessa soitetaan aina hätänumeroon 112.
Jos tarvitsee kiireellistä hammashoitoa, arkipäivisin kello 8–15 otetaan yhteyttä kotipaikkakunnan hammashoitolan ajanvaraukseen. Arkisin kello 15–21 sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä kello 8–21 soitetaan hammaslääkäripäivystykseen numeroon 03 384 5335.
Sosiaali- ja kriisipäivystys numerossa 0500 625 990 auttaa kiireellistä kriisiapua tai sosiaalihuollon arviota vaativissa tilanteissa. Sosiaali- ja kriisipäivystys on avoinna aina.
Pirkanmaalaisia muistutetaan myös siitä, että reseptit on tärkeää uusia ennen joulua ja pyhien ajaksi on hyvä varata riittävästi lääkkeitä. Reseptien uusiminen onnistuu helpoiten OmaKannassa.
