Pirkanmaan hyvinvointialue

Joulu ja vuodenvaihde vaikuttavat aukioloaikoihin Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluissa

8.12.2025 12:51:47 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Joulun ja vuodenvaihteen aikana monissa Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluissa ja toimipisteissä on tavanomaisesta poikkeavat aukioloajat tai ne ovat suljettuina. Poikkeukselliset aukioloajat on koottu osoitteeseen pirha.fi/poikkeusaukioloajat. Kiireellistä hoitoa ja apua on kuitenkin aina saatavilla. Digiklinikka on avoinna joka päivä, myös pyhäpäivinä, kello 8-22.

Joulun aatonaattona 23.12.2025 ja uudenvuodenaattona 31.12.2025 palvelumme sulkeutuvat aattopäivän aikataulujen mukaisesti, esimerkiksi sosiaali- ja terveysasemien lääkärin ja hoitajan vastaanotot sulkeutuvat kello 15.

Digiklinikka on avoinna läpi joulun ja uuden vuoden joka päivä kello 8–22. Digiklinikalle pääsee kirjautumalla verkkosivuilla digitaaliseen asiointiin osoitteessa omapirha.fi tai OmaPirha Digiklinikka -mobiilisovelluksella. Digiklinikalle tunnistaudutaan mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Laajat kiirevastaanotot Nokialla, Sastamalassa, Tampereen Hatanpäällä, Virroilla ja Ylöjärvellä ovat avoinna arki-iltaisin kello 20 asti sekä viikonloppuisin ja joulukuun ja vuodenvaihteen arkipyhinä kello 10–18. Kiirevastaanotoille soitetaan ensin. Jos digiklinikka tai kiirevastaanotot eivät ole auki tai ei tiedä, mihin hakeutua, voi soittaa päivystysapuun numeroon 116117. Päivystysavun numeroon soitetaan myös myös, jos aikoo lähteä Tays Päivystys Acutaan tai Tays Valkeakosken päivystykseen. Tays Päivystys Acuta Tampereella on avoinna vuorokauden ympäri ja Valkeakosken päivystys joka päivä kello 8–22. Hätätilanteessa soitetaan aina hätänumeroon 112.

Jos tarvitsee kiireellistä hammashoitoa, arkipäivisin kello 8–15 otetaan yhteyttä kotipaikkakunnan hammashoitolan ajanvaraukseen. Arkisin kello 15–21 sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä kello 8–21 soitetaan hammaslääkäripäivystykseen numeroon 03 384 5335.

Sosiaali- ja kriisipäivystys numerossa 0500 625 990 auttaa kiireellistä kriisiapua tai sosiaalihuollon arviota vaativissa tilanteissa. Sosiaali- ja kriisipäivystys on avoinna aina.

Pirkanmaalaisia muistutetaan myös siitä, että reseptit on tärkeää uusia ennen joulua ja pyhien ajaksi on hyvä varata riittävästi lääkkeitä. Reseptien uusiminen onnistuu helpoiten OmaKannassa.

Linkit

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye