Keskimaan edustajiston syyskokouksen henkilövalinnat
Osuuskauppa Keskimaan edustajisto kokoontui syyskokoukseen torstaina 4.12.2025. Kokouksessa tehtiin päätöksiä hallintoneuvoston henkilövalinnoista, hallinnon palkkioista sekä tilintarkastajan valinnasta. Keskimaan hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista 1/3 on vuosittain erovuorossa. Hallintoneuvoston jäsenen toimintakausi on kolme vuotta.
Osuuskauppa Keskimaan edustajiston syyskokouksessa 4.12.2025 valittiin hallintoneuvosto vuodelle 2026. Henkilövalintojen lisäksi syyskokouksessa käsitellään osuuskaupan sääntömääräiset asiat, joita ovat toimitusjohtajan katsaus kuluvan vuoden toiminnasta, edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston jäsenten sekä puheenjohtajien palkkioista päättäminen sekä tilintarkastajien valinta.
Hallintoneuvoston erovuoroisista valittiin uudelle kaudelle 2026–2028 Jyväskylän jäsenalueelta Mervi Hovikoski, Ari-Pekka Liukkonen, Aila Paloniemi ja uutena jäsenenä Jaana Seppälä. Eteläiseltä jäsenalueelta valittiin uudelle kaudelle Elina Tammivuori Muuramesta ja pohjoiselta jäsenalueelta Maria Hanho Keuruulta.
Lisäksi Keskimaan henkilöstön edustajaksi valittiin hallintoneuvostoon kaudelle 2026–2028 matkailu-, ravintola- ja liikennekaupan pääluottamusmies Päivi Vehmas. Hänen varahenkilönänsä toimii Tarja Peltola. Varahenkilö nousee tehtävään, mikäli varsinainen jäsen on pysyvästi estynyt tehtävään.
KPMG Oy jatkaa Osuuskauppa Keskimaan tilintarkastusyhteisönä. Uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Anna-Riikka Maunula.
Keskimaan hallintoneuvosto vuonna 2026
Hanho Maria, Keuruu
Hautamäki Hanna, Petäjävesi
Hovikoski Mervi, Jyväskylä
Jormakka Erkki, Hankasalmi
Kananen Lea, Jyväskylä
Kettunen Sami, Jyväskylä
Kuparinen Liisa, Jyväskylä
Lappalainen Minna, Kannonkoski
Liukkonen Ari-Pekka, Jyväskylä
Lunttila Tommi, Äänekoski
Paloniemi Aila, Jyväskylä
Penttinen Henna, Ääneskoski
Pernu Ilkka, Jyväskylä
Porkkala Johan, Jämsä
Pouta Petri, Jyväskylä
Rautiainen Timo, Jyväskylä
Saavalainen Sami*, Äänekoski
Seppälä Jaana, Jyväskylä (UUSI)
Tammivuori Elina, Muurame
Vehmas Päivi*, Jyväskylä (UUSI)
Weijo Ahti, Luhanka
*) henkilöstön edustaja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti Määttätoimitusjohtaja, kauppaneuvosPuh:010 767 3010antti.maatta@sok.fi
Niko Toivanentalousjohtaja, CFOPuh:+358 10 767 3030niko.toivanen@sok.fi
Kuvat
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä noin 760 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 143 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Keskimaa
Prisma Keljon uudistus on valmis – entistä sujuvampaa ja viihtyisämpää asiointia3.12.2025 08:45:00 EET | Tiedote
Prisma Keljon laaja uudistus on valmistunut aikataulussa, ja myymälän avajaisia juhlistetaan 3.–7.12. Myymälän päivittäistavaraosasto on laajentunut lähes 500 neliömetrillä. Palvelut ja tilaratkaisut on kehitetty vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita, ja energiatehokkuutta on parannettu merkittävästi. Lisäksi parkkihallin toiminnallisuuksia on uudistettu, jotta pysäköinti olisi entistä helpompaa ja sujuvampaa kaikille asiakkaille.
Osuuskauppa Keskimaan henkilöstölle viidettä vuotta peräkkäin ylimääräinen tulospalkkio1.12.2025 10:40:41 EET | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa palkitsee koko henkilökuntansa yhteensä yli 1,5 miljoonan euron ylimääräisellä tulospalkkiolla kiitoksena vuoden 2025 tuloksesta. Ylimääräisen tulospalkkion piirissä ovat kaikki Keskimaan koko- ja osa-aikaiset työntekijät, yhteensä yli 2 000 henkilöä, johtoryhmää lukuun ottamatta. Tämän lisäksi Keskimaan koko henkilökunta on pysyvän tulospalkitsemisen piirissä. Nyt maksettava ylimääräinen tulospalkkio on jo viides peräkkäinen kerta – ensimmäinen vastaava ylimääräinen tulospalkkio maksettiin vuoden 2021 tuloksesta.
Break Sokos Hotel Himos on valmis vastaanottamaan ensimmäiset asiakkaat20.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Himoksen Länsirinteiden juurelle valmistunut Break Sokos Hotel Himos avaa ovensa asiakkaille perjantaina 21.11.2025. Hotellin rakentaminen alkoi toukokuussa 2024, ja se on valmistunut suunnitellussa aikataulussa talvikauden sesonkiin. Uuden hotellin valmistuttua majoituskapasiteetti Himoksen alueella nousee lähes 500 vuodepaikalla.
Osuuskauppa Keskimaa vetoaa - asiallisesti joulukaupoilla!17.11.2025 08:10:00 EET | Tiedote
Keskimaan toimipaikoissa vierailee ostoksilla päivittäin lähes 100 000 asiakasta ympäri Keski-Suomen, joukkoon mahtuu monenlaisia kohtaamisia.
Osuuskauppa Keskimaa ja Laukaan kunta ovat solmineet esisopimuksen liikekiinteistön ostosta13.11.2025 12:02:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa ja Laukaan kunta ovat allekirjoittaneet ehdollisen esisopimuksen liikekiinteistön ostamisesta Leppävedeltä ruokakaupan rakennushanketta varten.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme