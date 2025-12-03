Keskimaan edustajiston syyskokouksen henkilövalinnat

Prisma Keljon uudistus on valmis – entistä sujuvampaa ja viihtyisämpää asiointia 3.12.2025 08:45:00 EET | Tiedote

Prisma Keljon laaja uudistus on valmistunut aikataulussa, ja myymälän avajaisia juhlistetaan 3.–7.12. Myymälän päivittäistavaraosasto on laajentunut lähes 500 neliömetrillä. Palvelut ja tilaratkaisut on kehitetty vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita, ja energiatehokkuutta on parannettu merkittävästi. Lisäksi parkkihallin toiminnallisuuksia on uudistettu, jotta pysäköinti olisi entistä helpompaa ja sujuvampaa kaikille asiakkaille.