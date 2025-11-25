HHJ-tutkinnon suorittaneet vahvistavat yritysten hallitustyöskentelyä ja kasvua

Hämeen poikittaiset väylät eivät vastaa elinkeinoelämän tarpeita 25.11.2025 15:09:01 EET | Tiedote

Kantatie 54 Hollolasta Riihimäen kautta Tammelaan on poikittainen yhteys idän suunnasta Lahden ja Forssan kautta läntiseen Suomeen. Tie on valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävä logistinen väylä, osoittaa tänään julkaistu selvitys.​ ”Kantatie 54 on yksi tärkeimmistä Hämeen talousalueen poikittaisväylistä. Yritykset kasvavat, kuljetukset lisääntyvät ja työssäkäynti laajenee – tieverkko ei saa olla kasvun pullonkaula. Parannukset Hämeen poikittaisväylille ovat välttämättömiä, jotta alueen kilpailukyky ja toimitusvarmuus voivat kehittyä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.