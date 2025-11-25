HHJ-tutkinnon suorittaneet vahvistavat yritysten hallitustyöskentelyä ja kasvua
Hallitustyöskentelyn osaamista mittaava Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-tutkinto järjestettiin marraskuussa. Tällä kertaa Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-kurssin käyneistä 12 henkilöä suoritti tutkinnon hyväksytysti. Kauppakamari onnittelee tutkinnon suorittaneita. ”Osaavat hallitukset ovat yrityksissä tärkeitä kasvun moottoreita. HHJ-tutkinnon suorittaneet vahvistavat koko Hämeen elinvoimaa ja yritysten kehittymistä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-kurssin käyneet sekä tutkinnon suorittaneet:
Lahden kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallituksen puheenjohtaja Milla Bruneau, Lahti
Sarjayrittäjä, ylimmän johdon valmentaja Juho Huurreniemi, OP Pohjola, Tuulos
Toimitusjohtaja Tarja Jantunen, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, Lahti
Sähkötöiden johtaja Juho Kuisma, Ansioniemen Sähkö Oy, Hartola
Kunnanvaltuutettu Tatu Lintukangas, Iitin kunta, Kausala
Hallituksen jäsen Sanna Luukkanen, Järvi-Hämeen Osuuspankki, Kuhmoinen
Toimitusjohtaja Iiro Piipponen, Matek Modules Oy, Hämeenlinna
Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja ja Verkatehdas Oy:n hallituksen jäsen Emmi Rantanen, Hämeenlinna
Asiamies, johtava konsultti Jussi Sallinen, Minela säätiö, Kausala
Hallituksen varapuheenjohtaja Mika Seitsonen, Janakkalan Osuuspankki, Turenki
Yrittäjä Kaisa Suvilampi, Eriem Oy, Tammela
Talousjohtaja Joni Taari, Anstar Oy, Lahti
HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. ”Tutkinnon on Hämeen kauppakamarin alueella tähän mennessä suorittanut yhteensä 661 hallitusammattilaista. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua on suoritettava Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi. Seuraava HHJ-kurssi alkaa Lahdessa 12.2.2026 ja HHJ-puheenjohtajakurssi järjestetään Hämeenlinnassa 7.-8.5.2026”, kertoo Hämeen kauppakamarin koulutuspäällikkö Paula Ahokanto.
Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kolme kertaa vuodessa. Seuraavaan tutkintoon ilmoittautuminen päättyy 8.1.2026 ja tutkinto järjestetään etäyhteyksin 25.3.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala, p. 050 339 1625
Hämeen kauppakamarin koulutuspäällikkö Paula Ahokanto, p. 040 455 5617
Kuvat
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hämeen kauppakamari
Hämeen poikittaiset väylät eivät vastaa elinkeinoelämän tarpeita25.11.2025 15:09:01 EET | Tiedote
Kantatie 54 Hollolasta Riihimäen kautta Tammelaan on poikittainen yhteys idän suunnasta Lahden ja Forssan kautta läntiseen Suomeen. Tie on valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävä logistinen väylä, osoittaa tänään julkaistu selvitys. ”Kantatie 54 on yksi tärkeimmistä Hämeen talousalueen poikittaisväylistä. Yritykset kasvavat, kuljetukset lisääntyvät ja työssäkäynti laajenee – tieverkko ei saa olla kasvun pullonkaula. Parannukset Hämeen poikittaisväylille ovat välttämättömiä, jotta alueen kilpailukyky ja toimitusvarmuus voivat kehittyä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormistolle Kauppakamarin ansioristi24.11.2025 07:07:00 EET | Tiedote
Keskuskauppakamari myönsi Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormistolle arvostetun Kauppakamarin ansioristin Hämeen kauppakamarin 85-vuotisjuhlagaalassa 21.11. Ansioristi myönnettiin Hämeen kauppakamarin aloitteesta maan elinkeinoelämän tunnustuksena ansiokkaasta työstä talouden vapauden ja Suomen elinkeinoelämän toimintaedellytysten puolesta.
Hämeen kauppakamari valitsi CPE Production Oy:n Vuoden jäsenyritykseksi ja Vuoden kauppakamarilaiseksi Piia Aaltosen24.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Hämeen kauppakamari on valinnut Vuoden jäsenyritykseksi Forssassa toimivan CPE Production Oy:n ja Vuoden kauppakamarilaiseksi Lunni Oy:n Partner Piia Aaltosen. Valinnat julkistettiin Hämeen kauppakamarin 85-vuotisjuhlagaalassa Lahdessa perjantaina 21.11. ”Hallituksemme hyväksymien kriteerien mukaisesti haluamme nostaa esiin alueemme menestyviä, kehittyviä ja aktiivisia yrityksiä sekä kauppakamarilaisia. CPE Production Oy ja Piia Aaltonen ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, millaista kasvua ja elinvoimaa vauhdittavaa toimintaa alueeltamme löytyy”, sanoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Uusi Suomen kasvun foorumi syntyi Lahteen – Sisu 2.0 Kasvu Summit kokosi päättäjät ja yritykset yhteen14.11.2025 10:37:00 EET | Tiedote
Ensimmäistä kertaa järjestetty valtakunnallinen Sisu 2.0 Kasvu Summit kokosi 12.11. Lahden Sibeliustalon täyteen yritysjohtajia, asiantuntijoita ja päättäjiä. “Sisu 2.0 Kasvu Summit sai alkunsa tarpeesta rakentaa yhteistyössä vaikuttava kasvutapahtuma, joka keskittyy konkreettisiin esimerkkeihin ja ratkaisuihin. Halusimme luoda foorumin, jossa kestävän kasvun, teknologisen osaamisen ja vaikuttavan yhteistyön kautta syntyy uusia ratkaisuja ja verkostoja kasvun rakentamiseksi”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Hämeen kauppakamari uudistaa valiokuntatyönsä – tavoitteena entistä aktiivisempi ja vaikuttavampi verkosto13.11.2025 07:47:00 EET | Tiedote
Hämeen kauppakamari uudistaa valiokuntarakenteensa vuoden 2026 alusta alkaen. ”Uudistuksen tavoitteena on lisätä valiokuntatyön vaikuttavuutta ja vahvistaa uuden strategian täytäntöönpanoa. Valiokuntien kokoonpanot rakennetaan jatkossakin monipuolisesti niin, että mukana ovat laaja-alaisesti toimialat, eri kokoluokan yritykset ja muut kauppakamarille tärkeät sidosryhmät. Lisäksi kokoonpanoissa vahvistetaan Kanta- ja Päijät-Hämeen alueellista kattavuutta”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme