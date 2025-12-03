Ville Niinistö: "Pääministeri Orpo pettää taas luonnon lobbaamalla ennallistamista vastaan"
Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) tuomitsee Orpon hallituksen viimeisimmän pyrkimyksen heikentää EU:n ennallistamisasetuksen sitovia velvoitteita. Mediatietojen mukaan Suomen hallitus kerää pääministeri Orpon nimissä tukea kirjeelle EU-komissioon, jossa vaaditaan ennallistamisasetuksen “yksinkertaistamista” ja osin sen seurantavaatimusten poistamista.
– Pääministeri Orpo on taas pettämässä yhtä luontolupauksistaan. Perhokalastajana ja Saaristomeren ystävänä mielellään profiloituva Orpo on jatkuvasti pyrkinyt heikentämään Suomen vesiensuojelun ja luonnon kannalta tärkeintä työkalua eli ennallistamisasetusta. Tämä kertoo karua kieltään Orpon hallituksen luontovastaisuudesta. Ennallistamisasetus on hyväksytty EU:ssa osana laajaa strategiaa biodiversiteetin turvaamiseksi. Se asettaa selkeät tavoitteet heikentyneiden ekosysteemien ennallistamiseksi, kuten metsien, soiden, kosteikkojen, vesistöjen ja muiden luontotyyppien elinvoimaisuuden palauttamiseksi. Hallituksen luontovastainen linja ei saa vesittää näitä luonnolle toivoa luovia tavoitteita. Erityisen surkeaa on, että Orpon lobbaus vaarantaa koko Euroopan luontoa vaalivia toimia kaikissa jäsenmaissa, ei vain Suomessa, Niinistö sanoo.
– Ennallistamisasetus ei ole mikään byrokraattinen rasite, vaan tärkeä ja sitova työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja taantuneiden ekosysteemien palauttamiseksi. Sen velvoitteet kohdistuvat jäsenmaille, eivät suoraan maanomistajille tai yrityksille. On maanomistajien etu, että valtioita patistellaan rahoittamaan luontotoimia ja tukemaan luontotoimissa maanomistajia. Vapaaehtoiset toimet eivät riitä. Heikentymättömyysvelvoite ja kunnostusvelvoitteet takaavat, että ennallistaminen ei missään maassa jää riippuvaiseksi lyhyen aikavälin poliittisista tai taloudellisista paineista, Niinistö sanoo.
– Luonnon tila myös Suomessa on heikentynyt ihmisen toiminnan seurauksena. Juhlapuheissa suomalaista luontoa kyllä arvostetaan, mutta Orpon hallituksen toistuvat yritykset heikentää tarvittavia toimia ja leikkaukset luonnonsuojelusta ovat selvä viesti siitä, miten vähän hallitus on tosiasiassa näihin tavoitteisiin sitoutunut. Tavoite luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä ei toteudu ilman tekoja, Niinistö sanoo.
Ville Niinistö
Minna Manninen
