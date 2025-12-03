Kutsu: Suomen puumarkkinoiden toimivuus ja kehityskohteet – Puumarkkinaselvityksen julkistuswebinaari 17.12.
Tervetuloa Puumarkkinaselvityksen julkistuswebinaariin 17. joulukuuta! Webinaarissa esitellään Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen raportti, jossa kartoitetaan lähitulevaisuutta puun saatavuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta sekä annetaan toimenpide-ehdotuksia puumarkkinoiden kehittämiseksi.
Lisäksi raportissa käydään läpi merkittävimmät Suomen puumarkkinoihin vaikuttaneet markkinatapahtumat, rakenteelliset muutokset sekä politiikkamuutokset viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Keskeisiä kysymyksiä ovat puumarkkinamuutokset, raakapuun saatavuus ja puumarkkinoiden toimivuus.
Aika ja paikka: 17.12. klo 10.00–11.00, webinaari Teams-alustalla – linkki osallistujille lähetetään edeltävänä päivänä.
Ilmoittaudu tästä viimeistään 15.12.: https://link.webropol.com/ep/puumarkkinaselvitys
Voit jakaa tätä kutsua eteenpäin!
Alustava ohjelma
- Tilaisuuden avaus: metsäneuvos Erno Järvinen, maa- ja metsätalousministeriö
- Selvityksen tulosten ja suositusten esittely: tutkimusryhmän jäsenet
- Kommenttipuheenvuorot
- Päätössanat: tutkimusjohtaja Paula Horne, PTT
Selvityksen on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö.
Lisätietoja
Paula Horne, PTT, paula.horne@ptt.fi 040 592 6820
Jari Viitanen, Luonnonvarakeskus, jari.viitanen@luke.fi 0295 323 033
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pellervon taloustutkimus PTT
Toimivammat ruokamarkkinat tarvitsevat lisää läpinäkyvyyttä, reilua sopimuskulttuuria, ruokavientiä ja tuottajien kaupallista yhteistyötä3.12.2025 09:01:20 EET | Tiedote
Suomen ruokamarkkinoiden toimivuutta pitää vahvistaa lisäämällä markkinoiden läpinäkyvyyttä ja tiedon tarjontaa, parantamalla ketjun toimijoiden sopimuskulttuuria sekä kehittämällä elintarvikevientiä. Tuottajien tulee lisätä keskinäistä kaupallista yhteistyötä neuvotteluaseman vahvistamiseksi ja riskienhallintakyvyn parantamiseksi. Politiikkasuositukset perustuvat Pellervon taloustutkimus PTT:n, Luonnonvarakeskuksen ja REINU econin tutkimushankkeen tuloksiin.
Odotuksiakin huonommat luvut asuntomarkkinoilta26.11.2025 09:01:10 EET | Tiedote
Odotukset asuntomarkkinoiden kehitykselle eivät olleet korkealla, mutta tuoreet luvut olivat vielä niitäkin heikommat, arvioi Pellervon taloustutkimuksen vanhempi ekonomisti Veera Holappa keskiviikkoaamun tilastoja.
Elintarvikeketjun sopimusrakenteet tuovat vakautta hintakehitykseen ja tasoittavat hintamuutosten siirtymistä25.11.2025 13:42:38 EET | Tiedote
Suomessa hintamuutosten siirtyminen viljaketjun portaiden välillä poikkeaa liha- ja maitoketjujen vastaavista, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n raportti. Tällä tarkoitetaan sitä, miten tietyn portaan hintamuutokset tietyssä tarjontaketjun vaiheessa välittyvät seuraavalle tasolle, esimerkiksi alkutuotannosta teollisuuteen. Erot tarkasteltujen ketjujen rakenteissa vaikuttavat hintamuutosten siirtymisen symmetrisyyteen ja hintojen poikkeamien suuruuteen.
Ristiriitaisia merkkejä työmarkkinoilta – työllisyys kohenee, mutta työttömyysluvut yhä kylmäävät25.11.2025 08:57:29 EET | Tiedote
Työllisyyden ja työllisyysasteen koheneminen on myönteinen merkki Suomen työmarkkinoilta, mutta työttömyys on huolestuttavan korkealla tasolla ja nousee yhä, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk aamun tilastoja.
Kutsu: Suomen puumarkkinoiden toimivuus ja kehityskohteet – Puumarkkinaselvityksen julkistuswebinaari 17.12.21.11.2025 10:26:03 EET | Kutsu
Tervetuloa Puumarkkinaselvityksen julkistuswebinaariin 17. joulukuuta! Webinaarissa esitellään Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen raportti, jossa kartoitetaan lähitulevaisuutta puun saatavuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta sekä annetaan toimenpide-ehdotuksia puumarkkinoiden kehittämiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme