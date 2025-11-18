Bidragsbeslut om utlysningar av FoU-tilläggsfinansiering: Finlands Akademi öppnar nya vägar för högklassig och genomslagskraftig forskning
Finlands Akademis sektion för tematisk forskning har fattat finansieringsbesluten om fyra tematiskt riktade utlysningar. Finansieringen uppgår sammanlagt till cirka 37 miljoner euro.
Utlysningarna grundade sig på 2025 års statsbudget, som också anvisade finansiering för genomförandet av den fleråriga planen för statlig forsknings- och utvecklingsfinansiering. Den finansierade forskningen stärker genomslagskraftig forskning och utveckling, kunskapsutnyttjande och samarbete mellan olika aktörer.
Finansiering för klinisk forskning
Akademins finansiering för klinisk forskning syftar till att stärka den kliniska forskningen och generera ny forskningskunskap för social- och hälsovården, sjukdomsbehandling, diagnostik och prevention eller affärsverksamhet. För att förbättra genomslaget är det viktigt att de finansierade projekten samverkar med dem som använder forskningsresultaten under hela projektets livscykel.
Målet med finansieringen är att öka samarbetet mellan forskare som arbetar inom välfärdsområdena och forskare vid andra organisationer. Konsortierna, som består av flera projekt, kommer att bedriva ambitiös klinisk forskning i enlighet med en gemensam forskningsplan, vilket syftar till öka samarbetet och ge ett tydligt mervärde för genomförandet.
Sektionen beviljade 10,6 miljoner euro i finansiering för sammanlagt elva projekt, som består av 33 delprojekt. Beviljandegraden var 13,6 procent. De fyraåriga projekten startar den 1 januari 2026.
Finansiering för att stärka FoU-verksamheten i välfärdsområden
2025 års utlysning av finansiering för stärkande av FoU-verksamhet och -samarbete i välfärdsområden syftar till att reformera FoU-systemet inom social- och hälsovårdstjänsterna. Forskningen och utvecklingen kommer inte bara att syfta till att öka produktiviteten inom social- och hälsovårdssektorn, utan också till att förbättra vårdkvaliteten.
Välfärdsområdena är en ny grupp aktörer inom det finländska FUI-systemet, med hög erkänd kompetens inom området. Den beviljade finansieringen kommer att avsevärt öka välfärdsområdenas FoU-samarbete med andra aktörer, såsom universitet, yrkeshögskolor och statliga forskningsinstitut.
Akademin beviljade 8,76 miljoner euro i finansiering för sammanlagt elva projekt, som består av 45 delprojekt. Beviljandegraden var 24 procent. De treåriga projekten startar den 1 januari 2026.
Finansiering för forskning om skogsbiomassa
Inom 2025 års utlysning av finansiering för forskning om skogsbiomassa i Finland beviljade Akademin 6,6 miljoner euro för sju samprojekt som involverar flera parter. Projekten ska utveckla innovativa och hållbara lösningar för mångsidig användning av skogsbiomassa. Forskningen bidrar till att stärka samarbetet mellan högskolor, forskningsinstitut och näringslivet. Projekten främjar koldioxidneutralitet, biologisk mångfald och hållbar tillväxt genom bl.a. system för skogsuppföljning, bioprodukter med högt mervärde, metoder för koldioxidavskiljning och förvaltning av skogsanvändning.
Finansieringen genomförs som en del av Akademin program Climate-Synergy, som undersöker klimatförändringens konsekvenser och söker lösningar för att främja en koldioxidneutral framtid.
Beviljandegraden var 15,2 procent. De fyraåriga projekten inleds i början av 2026. Finansieringen kommer att stärka Finlands position som föregångare inom hållbar skogsbioekonomi.
Finansiering för forskning om framtidens hållbara energilösningar
2025 års utlysning av finansiering för forskning om framtidens hållbara energilösningar genomfördes som ett samarbete mellan Finlands Akademi och Business Finland. Utlysningen genomfördes som en del av Akademins program Climate-Synergy och dess tema utformades så att det motsvarade Business Finlands program Flexible Energy Systems. Syftet med samarbetet är att effektivisera kontinuiteten av forskning och affärsverksamhet samt att stärka kopplingarna mellan de involverade aktörerna.
Utlysningen byggde på ett holistiskt och systemiskt synsätt på förnybara och utsläppsfria energilösningar. Finansieringen syftar till att stärka hållbara energilösningar som stöder omfattande vetenskapligt och samhälleligt genomslag.
Sektionen för tematisk forskning beviljade 10,9 miljoner euro i finansiering för sammanlagt elva projekt, som består av 27 delprojekt. Beviljandegraden var 23 procent. De fyraåriga projekten startar i början av 2026.
Sektionen för tematisk forskning var nöjd med det intresse som de riktade utlysningarna väckte; intresset avspeglades positivt i antalet ansökningar och deras kvalitet. De bästa ansökningarna höll hög kvalitet och uppfyllde utlysningens mål på ett utmärkt sätt.
Enligt sektionens ordförande, professor Petri Karonen, är de finansierade projekten av högsta kvalitet: ”Dessa projekt, som ofta är flervetenskapliga och kombinerar olika vetenskapliga discipliner, har stor potential att uppnå resultat som är både vetenskapligt och samhälleligt betydelsefulla.”
Mer information
- Lista över finansierade projekt: finansiering för klinisk forskning
- Lista över finansierade projekt: Finansiering för att stärka FoU-verksamheten i välfärdsområden
- Lista över finansierade projekt: finansiering för forskning om skogsbiomassa i Finland
- Lista över finansierade projekt: Finansiering för forskning om framtidens hållbara energilösningar
- Kontakta oss i första hand via den föredragande eller vår helpdesk.
Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi
Avainsanat
3 185 ansökningar till Finlands Akademis vinterutlysning18.11.2025 15:17:26 EET | Tiedote
Finlands Akademi mottog sammanlagt 3 185 ansökningar om akademiprojekt- och akademiforskarbidrag i vinterutlysningen 2026, som stängde den 12 november. Ansökningar av delprojekt i akademiprojektkonsortier har räknats som skilda ansökningar. Om varje konsortieansökan räknas som en enda ansökan blir antalet ansökningar 2 737.
Rådet för strategisk forskning utlyser finansiering för forskning om Arktis och psykisk hälsa14.11.2025 12:03:05 EET | Tiedote
Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi lanserar två nya forskningsprogram. De sexåriga programmen inleds i slutet av 2026.
Finlands Akademi finansierar projekt som främjar ökad forskningsnytta4.11.2025 12:56:17 EET | Tiedote
Finlands Akademi har beviljat sammanlagt 9,7 miljoner euro till 27 projekt (totalt 41 delprojekt) i 2025 års utlysning av finansiering för nyttiggörande av forskning. Beviljandegraden var 26 procent. De tvååriga projekten startar den 1 januari 2026.
Finlands Akademi valde elva nya spetsforskningsenheter29.10.2025 12:33:25 EET | Tiedote
Finlands Akademi har valt ut de enheter som kommer att ingå i programmet för spetsforskningsenheter åren 2026–2033. Inom det nya programmet finansieras elva enheter med forskargrupper från sammanlagt tretton universitet eller forskningsinstitut.
Finlands Akademis nya utlysning för klinisk forskning öppnar våren 20266.10.2025 15:34:41 EEST | Tiedote
Från och med våren 2026 kommer Finlands Akademi att stödja klinisk forskning med en enda övergripande finansieringsmöjlighet. Den första förnyade utlysningen för klinisk forskning kommer att öppnas under vårvintern 2026. Den tidigare bidragsformen för anställning som klinisk forskare är inte längre med i vinterutlysningen 2026.
