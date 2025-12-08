Kelan hallitus käsitteli johtamisen ajankohtaista tilannetta

Kelan hallitus kokoontui maanantaina 8.12. muodostamaan tilannekuvan pääjohtaja Lasse Lehtosen Brysselin-työmatkaan liittyvistä vaiheista ja aiemmin käynnistetystä Kelan johtamisselvityksestä.

Hallitus kuuli Kelan edustajien muodostamaa tilannekuvaa Lehtosen matkasta ja siellä ilmenneistä terveysongelmista.

– Hallituksen käsityksen mukaan Kelan johto on hoitanut tilannetta hyvin ja lähtenyt ratkomaan sitä viipymättä. Kelassa on reagoitu nopeasti, ja tieto on liikkunut sujuvasti Kelan hallituksen ja johdon välillä, sanoo hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas.

Lehtonen on parhaillaan Brysselissä sairaalahoidossa.

– Lehtoselle on tarjottu kaikki mahdollinen apu ja tuki. Toivomme kaikki hänelle toipumisrauhaa, Kiukas toteaa.

Ei vaikutusta asiakkaiden etuuksiin tai palveluihin

Hallitus totesi, että Kelan johtaminen on turvattu vakiintunein sijaisuusjärjestelyin. Pääjohtajan poissaolon aikana hänen sijaisenaan toimii täysin valtuuksin 4. tammikuuta 2026 asti johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Tilanteella ei ole vaikutusta Kelan päivittäiseen toimintaan tai palveluihin. Etuushakemukset käsitellään, ratkaisut annetaan ja asiakaspalvelu toimii kuten tavallisesti.

Johtamisselvitys valmisteluvaiheessa

Kelan hallitus päätti kokouksessaan 24.11. käynnistää Kelassa johtamisselvityksen. Hallitus kuuli tänään selvityksen tekijää Ilona Rauhalaa sekä keskusteli selvityksen tilanteesta. Selvityksen käsittelyä jatketaan.

– Halusimme kuulla jo nyt johtamisselvityksen tilannekuvasta eli siitä, missä vaiheessa valmistelussa ollaan. Jatkamme käsittelyä, Kiukas sanoo.