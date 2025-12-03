Hämeenmaan joululahjoitus MIELI Hämeen Mielenterveydelle
Osuuskauppa Hämeenmaan pitkäaikaisena perinteenä on ollut antaa 1 500 euron joululahjoitus yhteistä hyvää edistävän toiminnan hyväksi.
Tänä vuonna Hämeenmaan joululahjoituksen sai MIELI Hämeen Mielenterveys ry, jonka ylläpitämät MIELI Kriisikeskus Lahti ja MIELI Kriisikeskus Hämeenlinna tarjoavat lyhytkestoista keskusteluapua erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa oleville yli 15-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Lisäksi Lahdessa syyskuussa toimintansa aloittanut MIELI Piste tarjoaa virka-ajan ulkopuolista, matalan kynnyksen jalkautuvaa keskusteluapua kaiken ikäisille.
”Ehdotus joululahjoituksen saajasta tuli tänäkin vuonna omalta henkilöstöltämme. MIELI Hämeen Mielenterveys tekee valtavan arvokasta työtä Päijät- ja Kanta-Hämeessä”, Hämeenmaan henkilöstöjohtaja Minnastina Miettinen sanoo.
MIELI Hämeen Mielenterveys on itsenäinen järjestö, joka tekee yhteistyötä valtakunnallisen MIELI Suomen Mielenterveyden kanssa vastaten osaltaan valtakunnallisen Kriisipuhelimen toteutuksesta. MIELI Hämeen vapaaehtoiset kriisiauttajat päivystävät myös nuorten Sekasin-chatissa.
Vapaaehtoisille kriisiauttajille on iso tarve, ja uusia vapaaehtoisia koulutetaankin ympäri vuoden Päijät- ja Kanta-Hämeen alueille. Jos olet kiinnostunut vapaaehtoisena kriisiauttajana toimimisesta, voit lukea aiheesta lisää MIELI Hämeen verkkosivuilta: lahdenkriisikeskus.fi.
Keskusteluajan saa nopeasti
Kriisikeskuksesta saa apua elämäntilanteessa, johon kokee tarvitsevansa tukea tai kuuntelijaa. Yleisiä syitä kriisikeskuksen vastaanotolle hakeutumiseen ovat esimerkiksi arkielämän huolet, stressi ja uupumus, ahdistus, ihmissuhdeongelmat, läheisen ihmisen menetys ja sairauden aiheuttama kriisi.
”Meille saa nopeasti ajan, mistä asiakkaamme ovat olleet erityisen kiitollisia. Ajanvarauksen voi tehdä halutessaan nimettömänä. Apumme on maksutonta ja luottamuksellista, emmekä tee käynneistä kirjauksia”, MIELI Hämeen toiminnanjohtaja Jenni Parkkonen kertoo.
Lahden ja Hämeenlinnan kriisikeskuksen asiakkaista suurin osa on työikäisiä. Alle 30-vuotiaiden osuus on noin neljännes, ja eläkeikäisiä on hieman alle viidennes kaikista kävijöistä.
”Kriisityöntekijöillämme on vuosittain tuhansia kohtaamisia, määrä on lisääntynyt viime vuosina. Kriisivastaanoton asiakastapaamisia meillä tulee olemaan tänä vuonna noin 2 400, minkä lisäksi kirjaamme tälle vuodelle yli 5 000 puhelin- ja chat-keskustelua”, Jenni sanoo.
Lahjoitus suoraan kasvokkain tehtävään työhön
MIELI Hämeen Mielenterveys toimii omin avustus- ja lahjoitusvaroin, kuten muutkin alueelliset MIELI-järjestöt.
”Olemme kiitollisia Hämeenmaan lahjoituksesta. Se menee meillä suoraan kasvokkain tehtävään työhön, ei esimerkiksi byrokratiaan”, järjestön hallituksen puheenjohtaja Jouko Vesala toteaa.
Lahden ja Hämeenlinnan kriisivastaanottojen asiakaskäyntien määrä on kasvanut tänä vuonna peräti 29 prosenttia. Myös uusia kriisejä aiheuttavia ilmiöitä on noussut esille: esimerkiksi taloushuijauksen kohteeksi joutuneita on yhä enemmän.
Hämeenmaan joululahjoitukset 2020–2025
2025 MIELI Hämeen Mielenterveys ry
2024 Kaarisillan Laulu
2023 Kanta- ja Päijät-Hämeen keskussairaaloiden lastenosastot
2022 Ukraina-tukikonsertti
2021 Asenne ry
2020 Hope ry
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Hämeenmaa
16 Hämeenmaan työntekijää saa itsenäisyyspäivän kunniamerkin3.12.2025 14:20:00 EET | Tiedote
Tasavallan presidentti on jälleen myöntänyt itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä ansioituneille Suomen kansalaisille. Kunniamerkkien saajien joukossa on yhteensä 16 Osuuskauppa Hämeenmaan työntekijää.
Lataa auto yöllä ja säästä – ABC-latauksen yöhinnat voimaan 1. joulukuuta27.11.2025 13:03:00 EET | Tiedote
ABC-latauksen yöhinta mahdollistaa nykyistä edullisemman sähköauton latauksen Hämeenmaan marketien yhteydessä esimerkiksi heille, joilla ei ole mahdollisuutta ladata autoaan kotona. Yöhinnoittelu alkaa 1. joulukuuta.
Sale Artjärvi uudistui moderniksi ja viihtyisäksi – asiointia sujuvoittaa toivottu pikakassa13.11.2025 07:01:00 EET | Tiedote
Kokonaan uudistuneen Sale Artjärven avajaisia juhlitaan torstaina 13. marraskuuta. Uudistuksen yhteydessä myymälä sai modernin ilmeen, uudet kylmälaitteet ja pikakassan.
S-market Järvelän uudistus on valmis – raikas ilme ja laajempi valikoima12.11.2025 13:31:00 EET | Tiedote
Uudistuneen S-market Järvelän avajaisia juhlitaan torstaina 13. marraskuuta. S-market Järvelässä uusittiin kylmälaitteet ja myymälän ulkoasu. Valikoimaa kasvatettiin asiakastoiveiden mukaan, ja myymälään tuli uutuutena asiakkaiden toivoma paistopiste.
Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni maksoi 8,9 miljoonaa euroa yhteisöveroja12.11.2025 10:31:00 EET | Tiedote
Hämeenmaa-konserni on Kanta- ja Päijät-Hämeessä merkittävä yhteisöveronmaksaja ja alueensa suurin yksityinen työnantaja. Vuonna 2024 konserni maksoi yhteisöveroja 8,9 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja 2,3 miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme