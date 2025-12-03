Osuuskauppa Hämeenmaa

Hämeenmaan joululahjoitus MIELI Hämeen Mielenterveydelle

8.12.2025 13:35:00 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

Osuuskauppa Hämeenmaan pitkäaikaisena perinteenä on ollut antaa 1 500 euron joululahjoitus yhteistä hyvää edistävän toiminnan hyväksi.

Hämeenmaan joululahjoitusta olivat marraskuussa vastaanottamassa MIELI Hämeen Mielenterveys ry:n hallituksen puheenjohtaja Jouko Vesala (kuvassa oikealla) ja toiminnanjohtaja Jenni Parkkonen (kolmas oik.) sekä kriisityöntekijä Nina Rantanen (vasemmalla), vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Emmi Salo ja kriisityöntekijä Jaana Pekonen. Osuuskauppa Hämeenmaan henkilöstöjohtaja Minnastina Miettinen sai kunnian antaa 1 500 euron arvoisen lahjashekin.
Tänä vuonna Hämeenmaan joululahjoituksen sai MIELI Hämeen Mielenterveys ry, jonka ylläpitämät MIELI Kriisikeskus Lahti ja MIELI Kriisikeskus Hämeenlinna tarjoavat lyhytkestoista keskusteluapua erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa oleville yli 15-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Lisäksi Lahdessa syyskuussa toimintansa aloittanut MIELI Piste tarjoaa virka-ajan ulkopuolista, matalan kynnyksen jalkautuvaa keskusteluapua kaiken ikäisille.

”Ehdotus joululahjoituksen saajasta tuli tänäkin vuonna omalta henkilöstöltämme. MIELI Hämeen Mielenterveys tekee valtavan arvokasta työtä Päijät- ja Kanta-Hämeessä”, Hämeenmaan henkilöstöjohtaja Minnastina Miettinen sanoo.

MIELI Hämeen Mielenterveys on itsenäinen järjestö, joka tekee yhteistyötä valtakunnallisen MIELI Suomen Mielenterveyden kanssa vastaten osaltaan valtakunnallisen Kriisipuhelimen toteutuksesta. MIELI Hämeen vapaaehtoiset kriisiauttajat päivystävät myös nuorten Sekasin-chatissa.

Vapaaehtoisille kriisiauttajille on iso tarve, ja uusia vapaaehtoisia koulutetaankin ympäri vuoden Päijät- ja Kanta-Hämeen alueille. Jos olet kiinnostunut vapaaehtoisena kriisiauttajana toimimisesta, voit lukea aiheesta lisää MIELI Hämeen verkkosivuilta: lahdenkriisikeskus.fi.

Keskusteluajan saa nopeasti

Kriisikeskuksesta saa apua elämäntilanteessa, johon kokee tarvitsevansa tukea tai kuuntelijaa. Yleisiä syitä kriisikeskuksen vastaanotolle hakeutumiseen ovat esimerkiksi arkielämän huolet, stressi ja uupumus, ahdistus, ihmissuhdeongelmat, läheisen ihmisen menetys ja sairauden aiheuttama kriisi.

”Meille saa nopeasti ajan, mistä asiakkaamme ovat olleet erityisen kiitollisia. Ajanvarauksen voi tehdä halutessaan nimettömänä. Apumme on maksutonta ja luottamuksellista, emmekä tee käynneistä kirjauksia”, MIELI Hämeen toiminnanjohtaja Jenni Parkkonen kertoo.

Lahden ja Hämeenlinnan kriisikeskuksen asiakkaista suurin osa on työikäisiä. Alle 30-vuotiaiden osuus on noin neljännes, ja eläkeikäisiä on hieman alle viidennes kaikista kävijöistä.

”Kriisityöntekijöillämme on vuosittain tuhansia kohtaamisia, määrä on lisääntynyt viime vuosina. Kriisivastaanoton asiakastapaamisia meillä tulee olemaan tänä vuonna noin 2 400, minkä lisäksi kirjaamme tälle vuodelle yli 5 000 puhelin- ja chat-keskustelua”, Jenni sanoo.

Lahjoitus suoraan kasvokkain tehtävään työhön

MIELI Hämeen Mielenterveys toimii omin avustus- ja lahjoitusvaroin, kuten muutkin alueelliset MIELI-järjestöt.

 ”Olemme kiitollisia Hämeenmaan lahjoituksesta. Se menee meillä suoraan kasvokkain tehtävään työhön, ei esimerkiksi byrokratiaan”, järjestön hallituksen puheenjohtaja Jouko Vesala toteaa.

Lahden ja Hämeenlinnan kriisivastaanottojen asiakaskäyntien määrä on kasvanut tänä vuonna peräti 29 prosenttia. Myös uusia kriisejä aiheuttavia ilmiöitä on noussut esille: esimerkiksi taloushuijauksen kohteeksi joutuneita on yhä enemmän.

Hämeenmaan joululahjoitukset 2020–2025

2025 MIELI Hämeen Mielenterveys ry

2024 Kaarisillan Laulu

2023 Kanta- ja Päijät-Hämeen keskussairaaloiden lastenosastot

2022 Ukraina-tukikonsertti

2021 Asenne ry

2020 Hope ry

Tietoa julkaisijasta

Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

