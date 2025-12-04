VAS Andersson: Orpo haluaa profiloida Suomea EU-luontopolitiikan vastustajana

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Anderssonin mukaan kirjeluonnos osoittaa Orpon hallituksen politiikan ristiriitaisuuden ja sanojen tyhjyyden.

– Orpo on toistuvasti kieltänyt heikentävänsä Suomen ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, mutta jälleen kerran käytännön teot kertovat muuta. Luonnon tilaa ja monimuotoisuutta ei parannetta toiveilla, vaan konkreettisella ja sitovalla lainsäädännöllä. Sitä Suomi on nyt etujoukoissa purkamassa, Andersson sanoo.

Kirjeluonnoksessa asetuksen avaamista perustellaan korkeilla kustannuksilla, jotka herättävät “vakavaa huolta”. Myös esimerkiksi luonnon tilan parantamisen seuraamista halutaan heikentää.

Ennallistamisasetuksen tavoitteena on velvoittaa jäsenmaita pysäyttämään luontokato ja parantamaan luonnon tilaa. Suomen kohdalla kysymyksessä on erityisesti vesistöjen tilan parantamisesta, joiden huonosta kunnosta johtuvat myös suurimmat kustannukset. Kaiken kaikkiaan suurin osa kustannuksista sisältyy jo olemassa oleviin sitoumuksiin, eivätkä ne seuraa yksin ennallistamisasetuksesta.

– Tässä unohtuu jälleen se, mitä nämä kustannukset toisaalta tarkoittavat. Ne tarkoittavat työtä ja toimeentuloa suomalaisille ihmisille. Luonnon tilan parantaminen lisää sekä ihmisten hyvinvointia että parantaa myös talouden toimintaedellytyksiä. Ennallistamisella on myös kansalaisten vahva tuki, Andersson muistuttaa.

STT:n tietojen mukaan kirjeluonnos on toistaiseksi jäissä, mutta hallituksen on tarkoitus lähettää se tammikuussa 2026.