Oulaisten suun terveydenhuolto siirtyy Pohteelle tammikuussa 2026

8.12.2025 13:47:44 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Oulaisten suun terveydenhuollon palvelut siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen toiminnaksi 1.1.2026. Aikaisemmin palvelut on järjestänyt yksityinen terveydenhuollon yritys Terveystalo.

Hammashoitolan palveluihin ei tule muutoksia. Ajanvaraukset ja yhteydenotot hammashoitolaan tapahtuvat nykyisestä puhelinnumerosta 044 479 3454 maanantaista torstaihin kello 8–16, perjantaisin kello 8–15.

Oulaisten hammashoitola muuttaa ensi kesänä

Oulaisten hammashoitolalle remontoidaan tilat Oulaskankaan sairaalan tiloihin. Remontin suunniteltu valmistuminen on kesällä 2026. Hammashoitolan muutosta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

