Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPer: Teknologia ei ole syy alittaa 0,6:n henkilöstömitoitusta – hoidon tarve usein suurempi

8.12.2025 13:55:54 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote

Jaa

Vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa 0,6:n henkilöstömitoitus on minimi, jota ei saa alittaa. – Teknologia voi tukea hoitotyötä, mutta se ei voi korvata läsnä olevaa, koulutettua hoitohenkilöstöä, joka vastaa ikäihmisten välittömästä hoivasta, turvallisuudesta sekä inhimillisestä kohtaamisesta, SuPerin puheenjohtaja Inberg sanoo.

Vanhusten ympärivuorokautisen asumispalvelun yksiköissä hoidetaan heikkokuntoisia ja muistisairaita vanhuksia ja siksi henkilöstömitoitusta ei saa alittaa teknologiaratkaisuilla, vaan turvaa ja ihmisarvoa on vahvistettava riittävällä henkilöstöllä.

– Nykyinen vähimmäishenkilöstömitoitus 0,6 on niin pieni, että sitä ei voi alittaa teknologian avulla, Inberg sanoo. – Henkilöstömitoitus perustuu ihmistyöhön, ja sen kaventaminen teknologialla on riski vanhusten hyvinvoinnille. Lisäksi teknologian käyttöön saattaa liittyä myös merkittäviä eettisiä ja itsemääräämisoikeuteen liittyviä haasteita, Inberg jatkaa.

Ikäihmisten tarpeet ratkaisevat

Ikäihmisten hoiva on kokonaisuus, jossa keskeistä on ihmislähtöisyys, vuorovaikutus ja turvallisuus. Potilas- ja asiakasturvallisuus tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa ja kaikissa työvuoroissa.

SuPerin Inberg muistuttaa, että monet vanhuspalvelujen asiakkaat ovat muistisairaita ja hauraassa asemassa: he tarvitsevat läsnäoloa ja hoivaa, johon teknologia ei kykene.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg, 040 705 9115

Avainsanat

laadukas vanhustenhoitoSuomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerpuheenjohtaja päivi inbergteknologian käyttöhenkilöstömitoitus

Yhteyshenkilöt

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPerin Inberg: Teknologia ei saa murentaa hoivan minimitasoa24.11.2025 08:56:11 EET | Tiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg torjuu jyrkästi Hyvinvointiala HALI ry:n esityksen, jonka mukaan terveysteknologialla voitaisiin alittaa ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen vähimmäishenkilöstömitoitus 0,6. – Teknologian tehtävä on tukea hoitohenkilöstöä ja parantaa hoidon laatua, ei mahdollistaa henkilöstön vähentämistä jo nyt liian tiukasta vähimmäismitoituksesta, Inberg kertoo.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye