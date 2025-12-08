SuPer: Teknologia ei ole syy alittaa 0,6:n henkilöstömitoitusta – hoidon tarve usein suurempi

Vanhusten ympärivuorokautisen asumispalvelun yksiköissä hoidetaan heikkokuntoisia ja muistisairaita vanhuksia ja siksi henkilöstömitoitusta ei saa alittaa teknologiaratkaisuilla, vaan turvaa ja ihmisarvoa on vahvistettava riittävällä henkilöstöllä.

– Nykyinen vähimmäishenkilöstömitoitus 0,6 on niin pieni, että sitä ei voi alittaa teknologian avulla, Inberg sanoo. – Henkilöstömitoitus perustuu ihmistyöhön, ja sen kaventaminen teknologialla on riski vanhusten hyvinvoinnille. Lisäksi teknologian käyttöön saattaa liittyä myös merkittäviä eettisiä ja itsemääräämisoikeuteen liittyviä haasteita, Inberg jatkaa.

Ikäihmisten tarpeet ratkaisevat





Ikäihmisten hoiva on kokonaisuus, jossa keskeistä on ihmislähtöisyys, vuorovaikutus ja turvallisuus. Potilas- ja asiakasturvallisuus tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa ja kaikissa työvuoroissa.



SuPerin Inberg muistuttaa, että monet vanhuspalvelujen asiakkaat ovat muistisairaita ja hauraassa asemassa: he tarvitsevat läsnäoloa ja hoivaa, johon teknologia ei kykene.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg, 040 705 9115