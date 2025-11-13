LOGOMO ISÄNNÖI THE VOICE OF FINLANDIN 15. JUHLAKAUDEN SUORIA LÄHETYKSIÄ HUHTIKUUSSA

Juhlakauden valmentajanelikko: kolme tuttua tähteä ja yksi odotettu tulokas

Kauden valmentajina nähdään suositut SANNI, Arttu Wiskari ja Elastinen, ja mukana on myös pitkään toivottu tulokas Jenni Vartiainen, joka tuo valmennukseen uudenlaista näkökulmaa ja vahvan artisti-identiteettinsä.

Ohjelman juontajat Heikki Paasonen, Jaana Pelkonen ja Tinni Wikström pitävät huolen vauhdikkaasta livemeiningistä. Korkeatasoisesta musiikista vastaa Lenni-Kalle Taipaleen johtama The Voice of Finland -bändi.



Koko perheen tapahtuma – uusi perhelippu lanseerataan

The Voice of Finlandin livelähetykset ovat vuosien aikana kasvaneet vahvasti koko perheen yhteiseksi elämykseksi, ja Logomon katsomoissa nähdään yhä enemmän lapsia, nuoria ja vanhempia yhdessä nauttimassa musiikkiviihteestä.

Tämän vuoksi Logomo tuo kevään lähetyksiin ensimmäistä kertaa erillisen perhelipun, joka tarjoaa edullisemman tavan kokea livelähetysten tunnelma koko porukan voimin. Uusi lipputyyppi vastaa kasvavaan kysyntään ja mahdollistaa entistä monipuolisemman yleisön osallistumisen.



"Juhlakausi on meille erityinen" – Logomossa odotetaan ennätysyleisöä

Logomo on ollut keskeisessä roolissa monien TVOF-kausien huipennuksissa, ja 15. juhlakausi nostaa yhteistyön uudelle tasolle.

– Olemme ylpeitä siitä, että Logomo saa olla osa näin merkittävää suomalaisen tv-viihteen juhlavuotta. Olen ollut mukana useissa TVOF-tuotannoissa, ja tunnelma Logomossa on joka kerta sähköinen. Liveyleisön energia todella tuntuu lavalla asti, ja se tekee näistä illoista ainutlaatuisia, kertoo Logomon myyntijohtaja Henna Kakko.

Kakko kuvaa myös livelähetysten kokemusta:

– Paikan päällä suorien lähetysten tunnelman voi todella aistia, ja yleisön tärkeänä tehtävänä onkin kannustaa kilpailijat jännittävässä tilanteessa ennennäkemättömiin suorituksiin. Samalla liveyleisö pääsee nauttimaan upeasta musiikista sekä huippuunsa viritetystä show’sta.

Saapuminen Logomoon on helppoa, sillä junayhteydet Helsingistä ja Tampereelta tuovat katsojat lähes suoraan pääovien eteen.

Liput nyt myynnissä

Liput myynnissä pe 12.12.2025 klo 9:00 alkaen Lippu.fi:ssä.

Pre-sale Logomon uutiskirjetilaajille ke 10. – to 11.12.2025.

Lisätietoja:

logomo.fi/tvof2026