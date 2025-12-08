Ruudun koripallotarjonta täydentyy Euroliigan matseilla!
Miikka Muurisen ja Mikael Jantusen taidonnäytteitä voi seurata Ruudusta ensi perjantaista lähtien.
Ruutu vahvistaa koripallotarjontaansa miesten Euroliigan huippuotteluilla. Ensi perjantaista eteenpäin Ruutu+ Urheilu -tilauksella näkee suorana kaikki Partizanin ja Fenerbahçen ottelut. Kyseiset joukkueet ovat erityisen kiinnostavia suomalaiskatsojille, sillä Partizanin riveissä taituroi Miikka Muurinen ja Fenerbahçessa Mikael Jantunen.
Runkosarjan ja pudotuspelien ajan Ruutu esittää Partizanin ja Fenerbahçen otteluita kaksi per viikko, mutta EuroLeague Final Four -vaiheessa kaikkien joukkueiden ottelut nähdään Ruudussa.
Otteluiden selostuksesta vastaavat Kristian Palotie, Toni Flink ja Saara Wahlgren.
Ensimmäiset ottelulähetykset Ruudussa:
12.12. klo 18.30–20.30 AS Monaco – Fenerbahçe (selostus: Toni Flink)
12.12. klo 19.30–21.30 Partizan – Crvena Zvezda (selostus: Kristian Palotie)
16.12. klo 17.45–19.45 Fenerbahçe – Panathinaikos
17.12. klo 19.30–21.30 Partizan – Virtus Bologna
18.12. klo 19.30–21.30 Olimpia Milano – Fenerbahçe
19.12. klo 18.00–20.00 Žalgiris Kaunas – Partizan
23.12. klo 17.45–19.45 Fenerbahçe – FC Barcelona
26.12. klo 17.00–19.00 Partizan – Maccabi Tel Aviv
30.12. klo 19.00–21.00 Valencia – Partizan
