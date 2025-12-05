Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 8.12.2025
Rakennuspalo, keskisuuri, Saratie, Laukaa
Rivitaloasunnon hella muodosti käryä asuntoon. Paloa ei päässyt syttymään. Asunnossa oli 4 henkilöä, jotka ensihoito tarkasti. Ei loukkaantumisia. Pelastuslaitos varmisti tilanteen.
