Ares, Erika Vikman ja KAJ tähdittävät Helsingin uudenvuoden juhlaa Kansalaistorilla
Helsingin uuttavuotta juhlitaan jälleen 31.12. Kansalaistorilla kotimaisten tähtiartistien seurassa. Hevisaruksen koko perheelle suunnattu keikka täräyttää uudenvuoden juhlinnan käyntiin jo alkuillasta. Loppuillan konsertin pääesiintyjinä nähdään Ares, Erika Vikman ja KAJ, ja vuosi vaihtuu näyttävän pyronäytöksen säestämänä. Konserttia voi seurata suorana Nelosen ja Ruudun välityksellä.
Helsinki kutsuu jälleen kaikenikäiset kaupunkilaiset juhlistamaan yhdessä vuoden vaihtumista Kansalaistorille. Helsingin uudenvuoden juhlinnan käynnistää klo 17 koko perheen suosikkiyhtye Hevisaurus. Räyhäkäs juraheviyhtye on julkaissut kahdeksan studioalbumia ja palkittu kaksi kertaa parhaan lastenmusiikkilevyn Emmalla. Keikan kruunaa koko perheen pyronäytös klo 18.
Loppuillasta klo 22.15 alkaen vuosi vaihtuu tähtiartistien siivittämänä, kun lavalle nousevat Ares, Erika Vikman ja KAJ. Suomen uuden aallon rap-kentän uranuurtajiin lukeutuva Ares tekee musiikkia täysin omalla tyylillään, ja artistin viimeisimmän APATHIA-albumin jokainen kappale päätyi Suomen viralliselle top-listalle.
Erika Vikman on Suomen disco-popin kirkkaimpia tähtiä ja feministisen popin edelläkävijä, joka nousi koko kansan tietoisuuteen hittikappaleillaan Cicciolina ja Syntisten pöytä. Euroviisuhuuma on kasvattanut Erikan fanikuntaa myös ympäri Eurooppaa.
Myös vöyriläistrio KAJ niittää suosiota sekä Suomessa että maailmalla, ja euroviisuhitiksi noussut Bara Bada Bastu ampaisi Suomessa ja Ruotsissa Spotify Top 50 -listan ykköseksi. Vuosien saatossa ryhmä on julkaissut seitsemän albumia, käsikirjoittanut ja esittänyt kaksi musikaalia sekä myynyt kolme areenakeikkaa.
Illan show’n juontavat lukuisista suosikkiohjelmista tunnetut Jaana Pelkonen ja Christoffer Strandberg, ja konserttia voi seurata suorana myös Nelosen ja Ruudun välityksellä. “On hienoa juhlia vuoden vaihtumista loistavien esiintyjien ja ohjelman parissa yhdessä helsinkiläisten kanssa”, sanoo tapahtumassa uudenvuodenpuheen pitävä pormestari Daniel Sazonov.
Kansalaistorin ympäristössä on uudenvuoden aattona poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä, joten tapahtuma-alueelle kannattaa saapua hyvissä ajoin. IIta kulminoituu puolenyön pyronäytöksen, jota voi seurata Kansalaistorin lisäksi kauempaa Mannerheimintieltä tai Töölönlahden tapahtumapuistosta.
Helsingin uudenvuoden ohjelma:
Klo 17–18 Lasten uusivuosi: Hevisaurus
Klo 22.15–00.15 Helsingin uudenvuoden konsertti: DJ Pahkala, Ares, Erika Vikman ja KAJ
Suora lähetys Nelosella ja Ruudussa klo 22.30–00.15.
Yhteyshenkilöt
Viestintäpäällikkö Laura Gottleben
