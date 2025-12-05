Suomeen 20 uutta hyväksyttyä tavarantarkastajaa

Keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harju pitää tärkeänä, että HTT-tarkastajia toimii monipuolisilla aloilla ympäri Suomen. Joukkoon saatiin mukaan tälläkin kertaa paljon eri alojen ammattilaisia.

“Tänä vuonna saimme tavarantarkastajien joukkoon erityisesti rakennusalan ja LVI-puolen osaajia. Lisäksi hyväksyttyjen joukossa on ajoneuvo- ja venealan ammattilaisia sekä myös tuulivoimaan liittyvää osaamista. On hienoa päästä tekemään töitä näiden ammattilaisten kanssa”, Harju sanoo.

HTT-tarkastajat ovat oman alansa puolueettomia asiantuntijoita, jotka annetun toimeksiannon perusteella arvioivat tavaroita ja työsuorituksia, ja antavat kohteen kunnosta, virheistä tai vahingoista tarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksessa arvioidaan myös sitä, mistä ja milloin virhe tai vahinko on aiheutunut. Pyydettäessä voidaan antaa myös korjauskustannusarvio.

Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta hyväksyy uudet tavarantarkastajat ja valvoo heidän toimintaansa. Lautakunta määrittää kullekin tarkastajalle sen erityisalan, jolla hän saa toimia. HTT-tarkastajat toimivat valvonnan alaisena, sekä tavarantarkastusta koskevaa ohjesääntöä noudattaen.

”Tavarantarkastajan käyttäminen on erityisen suositeltavaa silloin, kun kaivataan ulkopuolisen, objektiivisen ja ammattitaitoisen asiantuntijan näkemystä. Perusteltu näkemys helpottaa usein riitatilanteen ratkaisussa. Puolueetonta tavarantarkastajaa käyttämällä voidaan usein välttyä siltä, että molemmat osapuolet tilailevat useita asiantuntijalausuntoja edistämään omaa näkökulmaansa”, Harju korostaa.

Uusi HTT-tarkastaja Laila Zenner odottaa eniten selvittelytehtäviä

Tänä vuonna yksi uusista hyväksytyistä tavarantarkistajista on Laila Zenner Zenner Consultingista. Hän lähti mukaan monista syistä.

”Olen aina ollut kiinnostunut erilaisista selvittelytehtävistä. Odotan juuri tätä, mutta myös oppivani uutta ja pysyväni alani ajan hermolla. Tähän tuskin parempaa paikkaa on”, kertoo Zenner.

Uusia osaajia tarvitaan lisää myös ensi vuonna.

”Uusia korkeantasoisia asiantuntijoita haetaan jälleen joukkoomme ensi keväänä”, sanoo Harju.

Katso tavarantarkastajat täältä.