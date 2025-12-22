Odotetun Faust-näytelmäklassikon toisen osan uusi suomennos vihdoin saatavilla

Juha Mäkisen uutuustietoteos viihdyttää uteliasta lukijaa kansainvälisillä ennätyksillä 8.12.2025 14:34:28 EET | Tiedote

Juha Mäkisen tietokirja Maailman lihavin kansa ja 69 muuta erikoista ennätystä on julkaistu Aviadorin kustantamana. Missä on maailman sateisin paikka? Entä kuka on maailman myydyin artisti? Missä avioparit eroavat todennäköisimmin? Missä maassa on eniten lääkäreitä? Missä taas eniten vankeja? Minkä maan ruokapöydistä löytyy eniten lihaa? Entä missä nautitaan pisimmät lomat? Missä taas maailman vilkkain lentokenttä? Entä vähiten internet-käyttäjiä? Maailman lihavin kansa ja 69 muuta erikoista ennätystä tyydyttää uteliaan ja myös kriittisen lukijan tiedonnälkää. Kukin ennätys tulee teoksessa luotettavasti taustoitetuksi ja tilastojen avulla perustelluksi. Kunkin maailmanennätyksen yhteydessä on esitettynä myös vastaava Suomen ennätys. Kirjan kirjoittaja Juha Mäkinen (s. 1977) on toimittaja ja tietokirjailija. Hän on kirjoittanut tai toimittanut aiemmin kolme tietokirjaa, joista edellinen, Yläkaupungin Yö -festivaalin historiikki Hyvää Yötä! (ja kauniita tosiasioita) ilmestyi toukokuussa