Kangasalan Vuoden nuori ja Vuoden vapaaehtoisen on valittu

Kansainvälistä vapaaehtoisten päivää vietettiin 5. joulukuuta. Päivän tarkoituksena on kiittää ja huomioida vapaaehtoisia – ihmisiä, jotka antavat aikaansa ja osaamistaan yhteisen hyvän vuoksi. Kangasalla vapaaehtoisuus näkyy joka päivä: lukuisat aktiiviset toimijat luovat iloa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Tänä vuonna asukkailta kerättiin ehdotuksia Vuoden nuoreksi ja Vuoden vapaaehtoiseksi 1.–22.10. välisenä aikana. Ehdotuksia tuli runsaasti ja hyvinvointijohtajan nimeämä raati kävi kaikki ehdotukset läpi. Vuoden nuoreksi valittiin Laura Vanhala ja vuoden Vapaaehtoiseksi valittiin Jorma Kahilainen. Valitut palkittiin maanantaina 8.12. kaupunginvaltuuston kokouksen alussa. Alla valittujen perustelut:

Vuoden nuori – Laura Vanhala

Laura Vanhala on erittäin aktiivinen sahalahtelainen lukiolainen, joka kantaa vastuuta ja toimii esimerkkinä nuoremmilleen. Hän johtaa yhdessä toverinsa kanssa 7.-luokkalaisten poikien ryhmää partiolippukunta Sahalahden Sinisusissa. Ryhmänjohtajana Laura huolehtii toiminnan sisällöstä ja kannustaa nuoria osallistumaan. Lisäksi hän on mukana lippukunnan johtajistossa ja osallistuu aktiivisesti kaikkiin lippukunnan tapahtumiin.

Partion ohella Laura harrastaa vapaapalokuntatoimintaa Sahalahden VPK:ssa. Hän on mukana hälytysosastossa ja osallistuu liikenneonnettomuuksien ja tulipalojen hälytystehtäviin. Laura kouluttautuu jatkuvasti pelastustoimintaan ja jakaa osaamistaan kouluttamalla nuoriso-osastossa. Hänen aktiivisuutensa näkyy myös menestyksenä – Laura sijoittui hiljattain palkintosijalle Hämeen Pelastusliiton tietokilpailussa.

Koulun puolella Laura toimii Kangasalan lukion opiskelijakunnassa ja tuutorina uusille opiskelijoille. Hän on aktiivinen myös kansainvälisissä projekteissa: viime vuonna Laura osallistui ESN-verkoston vaihto-ohjelmaan Ranskassa ja emännöi vastavuoroisesti ranskalaisnuoren vierailua.

Kiitämme Lauraa hänen aktiivisesta ja vastuullisesta toiminnastaan. Hänen panoksensa partiossa, VPK:ssa ja koulun yhteisössä on merkittävä ja inspiroiva.

Vuoden vapaaehtoinen – Jorma Kahilainen

Jorma Kahilainen on todellinen yhteisön voimavara Kangasalla. Hän toimii Kangasalan Lepokoti-säätiön hallituksen varapuheenjohtajana ja hoitaa päivittäin Lepokodin isoja ja pieniä asioita. Jorma on ollut mukana perustamassa Lepojameja ja Kirjakahvilaa sekä järjestämässä Harjujazzia, joka on tuonut kesäisin satoja kuulijoita Lepokodin ulkoilmatapahtumiin. Jazzin ohella hän on ollut mukana Saarijazzin toteutuksessa Viikinsaaressa – tapahtumissa, jotka vahvistavat kulttuuria ja yhteisöllisyyttä.

Jorma on toiminut SPR:n hallituksessa jo kymmenisen vuotta ja ollut erityisen aktiivinen maahanmuuttajien kotouttamisessa. Lisäksi hän on ollut perustamassa shakkikerhoa ja nauttii sen kunniajäsenyydestä.

Musiikki on Jormalle sydämen asia. Hän soittaa useissa yhtyeissä ja on ollut mukana luomassa treenitiloja Pikonlinnaan, jossa harjoittelee nykyään neljä bändiä – yhteensä 30 soittajaa. Hänen kädenjälkensä näkyy monissa musiikkitapahtumissa ja yhteisöprojekteissa. Harrastuksiin kuuluvat myös puutyöt ja tennis, ja Jorma on ollut aktiivinen riemuylioppilaiden juhlavuoden järjestelyissä.

Jorma Kahilainen luo siltoja, tuo iloa ja vahvistaa osallisuutta. Hän on esimerkki siitä, mitä vapaaehtoisuus parhaimmillaan on: välittämistä, yhteisöllisyyttä ja rohkeutta tarttua toimeen.

Kaikki ehdotetut henkilöt perusteluineen on luettavissa Kangasalan kaupungin verkkosivuilta Kangasalan asukkaat antoivat useita ehdotuksia Vuoden nuoreksi ja vapaaehtoiseksi - Kangasala