Elina Fogelholm on aloittanut työt Veritaksessa
Työeläkeyhtiö Veritaksen tuleva toimitusjohtaja Elina Fogelholm on aloittanut työt Veritaksessa 9.12.2025.
Fogelholm siirtyi Veritakseen Danske Bankista, jossa hän työskenteli Suomen yritysasiakkaista vastaavana liiketoimintajohtajana.
”Hallituksen puolesta toivotan Elinan lämpimästi tervetulleeksi Veritakseen ja odotan innolla tulevaa yhteistyötä”, sanoo Veritaksen hallituksen puheenjohtaja Gisela Knuts.
”On hienoa päästä nyt aloittamaan ja perehtymään Veritaksen toimintaan kunnolla. Olen tavannut jo osan veritaslaisista ja tällä joukkueella on hyvä lähteä yhdessä rakentamaan tulevaisuutta”, Fogelholm sanoo.
Fogelholm on aiemmin työskennellyt suurasiakkuusjohtajana työeläkeyhtiö Varmassa sekä useissa johtotehtävissä Nordeassa.
”Eläkeyhtiöiden rooli Suomen taloudessa on monella tapaa merkittävä ja eläkeasiat koskevat kaikkia suomalaisia. Veritaksen tehtävä eläkeyhtiönä on huolehtia eläketurvasta ja olla mukana luomassa pohjaa kestävälle taloudelle Suomessa. Eläkeuudistus tuo mukanaan merkittäviä muutoksia, joiden tarkoituksena on parantaa eläkejärjestelmän kestävyyttä myös tulevien sukupolvien kannalta.”
Fogelholm siirtyy toimitusjohtajan tehtävään perehdytysjakson jälkeen keväällä 2026. Veritaksen talousjohtaja Tommy Sandås toimii väliaikaisena toimitusjohtajana perehdytysjakson loppuun asti.
Haastattelupyynnöt: Suvi Asikainen, viestintäpäällikkö, puh. 050 560 0117, etunimi.sukunimi@veritas.fi
