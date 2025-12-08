Rahoitus turvaa harkinnanvaraisen kuntoutuksen saatavuuden myös vuonna 2026

Kelan harkinnanvaraisten kuntoutuspalvelujen rahoitustilanne jatkuu hyvänä. Vuonna 2026 harkinnanvaraisiin kuntoutuspalveluihin on varattu 76,9 milj. euroa ja lisäksi tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 7,9 milj. euroa. Lisärahoitus vahvistaa palvelujen saatavuutta. Nyt on hyvä hetki varmistaa, että asiakkaat saavat tarvitsemansa kuntoutuksen.

Kela järjestää harkinnanvaraisia kuntoutuspalveluja eduskunnan vuosittain myöntämällä määrärahalla. Harkinnanvarainen kuntoutus on keskeinen osa asiakkaiden toimintakyvyn ja työkyvyn tukemista. Terveydenhuollon ammattilaisilla on nyt erinomainen mahdollisuus ohjata asiakkaita kuntoutukseen ilman huolta määrärahojen loppumisesta. Tämä tarkoittaa, että kuntoutukseen hakeutuvat saavat tarvitsemansa palvelut ajoissa, mikä vähentää riskiä syrjäytyä työelämästä ja parantaa elämänlaatua. Lisäksi kuntoutus tukee mielenterveyttä, ehkäisee pitkittyneitä sairauspoissaoloja ja vähentää terveydenhuollon kuormitusta.

Vuonna 2025 rahoitus riitti käytännössä tarjoamaan kuntoutuspalvelua kaikille, jotka täyttivät kuntoutukseen pääsyn edellytykset. Sama suuntaus jatkuu myös ensi vuonna.

Monipuoliset palvelut eri elämäntilanteisiin

Harkinnanvarainen kuntoutus kattaa laajan kirjon kuntoutuspalveluja eri elämäntilanteisiin. Palvelut tukevat sairauksien kanssa elämistä ja arjen hallintaa.

LAKU-perhekuntoutus tarjoaa apua lapsille ja nuorille, joilla on neurokehityksellisiä haasteita, kun taas Oma väylä -kuntoutus tukee nuoria aikuisia itsenäistymisessä ja opiskelu- tai työelämään siirtymisessä.

Moniammatillinen yksilökuntoutus ja neuropsykologinen kuntoutus auttavat 16–67-vuotiaita asiakkaita vahvistamaan toimintakykyään ja selviytymään arjessa. Lisäksi eri sairauksia sairastaville kohdennettuja kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään vuosittain lukuisia.

Vuoden loppu on erinomainen hetki nostaa esiin kuntoutuksen mahdollisuudet terveydenhuollossa. Asiakkaat suunnittelevat jo tulevaa vuotta ja tekevät päätöksiä hyvinvointinsa edistämiseksi. Hyvä rahoitustilanne varmistaa, että kuntoutukseen hakeutuvien on mahdollista saada tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan.

Lue lisää

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Moniammatillinen yksilökuntoutus

LAKU-perhekuntoutus

Oma väylä -kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus