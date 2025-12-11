Onttolan koulutus- ja varastorakennushanke nappasi voiton Itä-Suomen työturvallisuuskilpailussa

Onttolan työmaan turvallisuuskulttuuri perustuu aktiiviseen havainnointiin, selkeisiin toimintaohjeisiin ja järjestelmälliseen seurantaan. Työmaalla ei ole sattunut vakavia tapaturmia, ja turvallisuushavaintojen perusteella toimintaa kehitetään jatkuvasti. Työmaan turvallisuutta mitataan kokonaisindeksillä, jossa on painotettu erityisesti pölynhallinnan ja -torjunnan onnistumista, järjestystä ja jätehuoltoa unohtamatta.

”Tämä on hieno saavutus työmaalta. Projektinjohtourakassa Senaatin ja urakoitsijan välillä on ollut erinomaista yhteistoimintaa, ja yhteistyö on ollut poikkeuksellisen saumatonta. Yhteinen tekemisen tapa on auttanut meitä ylittämään hankkeelle asetetut turvallisuustavoitteet, ja työturvallisuus on kiinteä osa arjen toimintaa”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Juho Eronen.

Kilpailun järjestää Rakennusteollisuus RT yhteistyössä Rakennusliiton ja Aluehallintoviraston kanssa. Siihen osallistuivat kaikki ne talonrakennusalan työmaat, joille AVI teki kilpailun aikana tarkastuskäynnin.

Merkittävä peruskorjaushanke

Onttolan alueelle toteutetaan noin 2 000 neliömetrin varasto- ja huoltorakennuksen peruskorjaus, jossa rakennus muutetaan koulutus- ja varastorakennukseksi. Hankkeessa tehdään laajat tekniset korjaukset ja tilamuutokset, rakennuksen katolle asennetaan aurinkosähköjärjestelmä ja piha-alue uudistetaan.

Hanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja valmistuu maaliskuussa 2026. Hankkeen tämänhetkisen ennusteen mukaan hanke tulee alittamaan sille asetetun budjetin.