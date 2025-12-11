Onttolan koulutus- ja varastorakennushanke nappasi voiton Itä-Suomen työturvallisuuskilpailussa
Pohjois-Karjalan rajavartioston Onttolan koulutus- ja varastorakennushanke Joensuussa on voittanut Itä-Suomen työturvallisuuskilpailun korjausrakentamisen konsernisarjan. Hankkeen rakennuttajana ja tilaajana toimii Senaatti-kiinteistöt ja pääurakoitsijana Lapti Oy. Rakennustyöt etenevät aikataulussa, ja hanke valmistuu maaliskuun 2026 loppuun mennessä.
Onttolan työmaan turvallisuuskulttuuri perustuu aktiiviseen havainnointiin, selkeisiin toimintaohjeisiin ja järjestelmälliseen seurantaan. Työmaalla ei ole sattunut vakavia tapaturmia, ja turvallisuushavaintojen perusteella toimintaa kehitetään jatkuvasti. Työmaan turvallisuutta mitataan kokonaisindeksillä, jossa on painotettu erityisesti pölynhallinnan ja -torjunnan onnistumista, järjestystä ja jätehuoltoa unohtamatta.
”Tämä on hieno saavutus työmaalta. Projektinjohtourakassa Senaatin ja urakoitsijan välillä on ollut erinomaista yhteistoimintaa, ja yhteistyö on ollut poikkeuksellisen saumatonta. Yhteinen tekemisen tapa on auttanut meitä ylittämään hankkeelle asetetut turvallisuustavoitteet, ja työturvallisuus on kiinteä osa arjen toimintaa”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Juho Eronen.
Kilpailun järjestää Rakennusteollisuus RT yhteistyössä Rakennusliiton ja Aluehallintoviraston kanssa. Siihen osallistuivat kaikki ne talonrakennusalan työmaat, joille AVI teki kilpailun aikana tarkastuskäynnin.
Merkittävä peruskorjaushanke
Onttolan alueelle toteutetaan noin 2 000 neliömetrin varasto- ja huoltorakennuksen peruskorjaus, jossa rakennus muutetaan koulutus- ja varastorakennukseksi. Hankkeessa tehdään laajat tekniset korjaukset ja tilamuutokset, rakennuksen katolle asennetaan aurinkosähköjärjestelmä ja piha-alue uudistetaan.
Hanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja valmistuu maaliskuussa 2026. Hankkeen tämänhetkisen ennusteen mukaan hanke tulee alittamaan sille asetetun budjetin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni Leinonen, asiakaspäällikkö, Senaatti-kiinteistöt, jouni.leinonen@senaatti.fi, puh. 040 058 6968
Juho Eronen, rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt, juho.eronen@senaatti.fi, puh. 050 449 5068
Kuvat
Linkit
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
Olemme töissä Suomelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Senaatti-kiinteistöt
Forssaan suunnitellaan uutta poliisiasemaa — tontti valmistelussa11.12.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Forssan kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt ovat sopineet yhteistyöstä Forssan Rajakujalla sijaitsevan tontin kaavoittamiseksi uutta poliisiasemaa varten. Kaavoituksen käynnistämisestä päättää kaupungin hallitus.
Senaatin rakennuttajapäällikkö Outi Hiltunen on Vuoden yhteistyön rakentaja Pohjois-Karjalassa11.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Outi Hiltunen on valittu Vuoden yhteistyön rakentajaksi Pohjois-Karjalassa 2025. Palkinnon myöntää Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke Pohjois-Karjala johtoryhmä, johon kuuluu kaikki rakennushankkeen osapuolet aina kaavoituksesta urakoitsijoihin. Palkintoraadin mukaan Hiltusen valinnassa painottuivat erityisesti ratkaisukeskeinen toimintatapa ja kyky luoda vahvaa ja avointa yhteistyöhenkeä hankkeissa sekä erinomainen asiantuntemus.
Rovaniemen virastotaloon rakentuu valtion yhteinen työympäristö ja Suomi-piste9.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Rovaniemen virastotaloon suunnitellaan uutta kuuden valtion toimijan yhteistä työympäristöä ja Suomi-pistettä, joka kokoaa valtion asiointipalvelut helpommin kansalaisten saavutettavaksi. Hanke valmistuu vaiheittain, ja kokonaisuudessaan se on valmis alkuvuodesta 2027.
Entisen Arkkitehtuurimuseon tarjouskilpailu on käynnistynyt8.12.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt tarjouskilpailun Helsingin Kasarmikadulla sijaitsevasta entisestä Arkkitehtuurimuseosta. Monipuolisessa käytössä toiminut uusrenessanssirakennus huokuu historiaa. Vuonna 1899 valmistuneessa arvokiinteistössä on vuosien varrella tehty tiedettä, hypitty voltteja ja ihailtu suomalaisen rakennustaiteen saavutuksia.
Ivalon kasarmialueelle valmistui uusi kasarmi ja ruokala2.12.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Ivalon kasarmialueelle on valmistunut uusi kasarmi- ja ruokalarakennus Lapin rajavartioston käyttöön. Kasarmin tilat otetaan käyttöön tammikuussa 2026 aloittavalle uudelle saapumiserälle. Hanke valmistui suunnitellusti aikataulussa ja budjetissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme