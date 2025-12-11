Senaatti-kiinteistöt

Onttolan koulutus- ja varastorakennushanke nappasi voiton Itä-Suomen työturvallisuuskilpailussa

11.12.2025 11:00:00 EET | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote

Pohjois-Karjalan rajavartioston Onttolan koulutus- ja varastorakennushanke Joensuussa on voittanut Itä-Suomen työturvallisuuskilpailun korjausrakentamisen konsernisarjan. Hankkeen rakennuttajana ja tilaajana toimii Senaatti-kiinteistöt ja pääurakoitsijana Lapti Oy. Rakennustyöt etenevät aikataulussa, ja hanke valmistuu maaliskuun 2026 loppuun mennessä.

Aidan takana on kaksi keltaista rakennusta, joiden välissä on portti; oikeanpuoleisen rakennuksen seinässä lukee 'Rajasotilaskoti'.
Onttolan esikunta-alueen pääportti, Pohjois-Karjalan rajavartiosto. Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Onttolan työmaan turvallisuuskulttuuri perustuu aktiiviseen havainnointiin, selkeisiin toimintaohjeisiin ja järjestelmälliseen seurantaan. Työmaalla ei ole sattunut vakavia tapaturmia, ja turvallisuushavaintojen perusteella toimintaa kehitetään jatkuvasti. Työmaan turvallisuutta mitataan kokonaisindeksillä, jossa on painotettu erityisesti pölynhallinnan ja -torjunnan onnistumista, järjestystä ja jätehuoltoa unohtamatta.

”Tämä on hieno saavutus työmaalta. Projektinjohtourakassa Senaatin ja urakoitsijan välillä on ollut erinomaista yhteistoimintaa, ja yhteistyö on ollut poikkeuksellisen saumatonta. Yhteinen tekemisen tapa on auttanut meitä ylittämään hankkeelle asetetut turvallisuustavoitteet, ja työturvallisuus on kiinteä osa arjen toimintaa”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Juho Eronen.

Kilpailun järjestää Rakennusteollisuus RT yhteistyössä Rakennusliiton ja Aluehallintoviraston kanssa. Siihen osallistuivat kaikki ne talonrakennusalan työmaat, joille AVI teki kilpailun aikana tarkastuskäynnin.

Merkittävä peruskorjaushanke

Onttolan alueelle toteutetaan noin 2 000 neliömetrin varasto- ja huoltorakennuksen peruskorjaus, jossa rakennus muutetaan koulutus- ja varastorakennukseksi. Hankkeessa tehdään laajat tekniset korjaukset ja tilamuutokset, rakennuksen katolle asennetaan aurinkosähköjärjestelmä ja piha-alue uudistetaan.

Hanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja valmistuu maaliskuussa 2026. Hankkeen tämänhetkisen ennusteen mukaan hanke tulee alittamaan sille asetetun budjetin.

Yhteyshenkilöt

Jouni Leinonen, asiakaspäällikkö, Senaatti-kiinteistöt, jouni.leinonen@senaatti.fi, puh. 040 058 6968
Juho Eronen, rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt, juho.eronen@senaatti.fi, puh. 050 449 5068

Aidan takana on kaksi keltaista rakennusta, joiden välissä on portti; oikeanpuoleisen rakennuksen seinässä lukee 'Rajasotilaskoti'.
Onttolan esikunta-alueen pääportti, Pohjois-Karjalan rajavartiosto.
Pohjois-Karjalan rajavartiosto
