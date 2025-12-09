Kempower ja Kalmar käynnistävät kumppanuuden materiaalinkäsittelyn ja logistiikan sähköistämiseksi painopisteenä globaali satamasegementti
Kalmar on valinnut Kempowerin yhdeksi strategisista kumppaneistaan uuden ja kattavan DC-pikalatausratkaisuvalikoiman kehittämiseksi materiaalinkäsittelyyn ja logistiikkaan, erityisesti globaalissa satamasegmentissä. Maailmanlaajuisesti johtava kestävien materiaalinkäsittelylaitteiden ja -palveluiden toimittaja Kalmar hyödyntää Kempowerin johtavaa osaamista DC-pikalatauksessa kehittääkseen ja rakentaakseen yhdessä tarjooman, joka takaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen asiakkaille ympäri maailmaa.
Kempowerin ja Kalmarin kumppanuus perustuu vahvaan yhteistyöhön aiemmissa menestyksekkäissä projekteissa. Esimerkiksi vuonna 2024 Kempower toimitti Euroopan ensimmäisen huipputehoisen jatkuvan latausjärjestelmän Kalmarin sähkökäyttöisille konttilukeille DP Worldin London Gatewayn satamassa.
Uusi kumppanuus kattaa Kempowerin koko DC-latausjärjestelmien valikoiman Kalmarin laiteportfoliolle, mukaan lukien megawattilatausjärjestelmän (MCS) kehittämisen Kalmarin sähkökäyttöisille konttilukeille.
”Olemme ylpeitä siitä, että voimme käynnistää kumppanuuden Kalmarin kanssa edistyksellisten latausratkaisujen kehittämiseksi materiaalinkäsittelyyn ja logistiikkaan integroimalla DC-latausteknologiamme Kalmarin sähköisten laitteiden valikoimaan. Kumppanuus Kalmarin kaltaisen, maailmanlaajuisesti johtavan laitevalmistajan kanssa kertoo sitoutumisestamme materiaalinkäsittelyn sähköistämiseen ja vahvistaa Kempowerin globaalia läsnäoloa kasvavassa satamasegmentissä. Tämä kumppanuus kuvastaa pyrkimystämme kasvaa toimialoilla, joilla tarvitaan tehokkaita, huipputeknisiä latausratkaisuja”, sanoo Kempowerin markkinointijohtaja Jussi Vanhanen.
”Olemme iloisia yhteistyöstä Kempowerin kanssa, joka on yksi maailman johtavista laturitoimittajista. Yhdistämällä uuden lataustarjontamme syvälliseen asiakasymmärrykseemme voimme tarjota kattavan paketin täysin räätälöityjä sähköisiä materiaalien käsittelyratkaisuja – mukaan lukien laitteet, laturit ja palvelut – mahdollisimman alhaisin kokonaiskustannuksin”, sanoo Kalmarin tuotepäällikkö Rony Thomas.
Kempower media
Viestintäpäällikkö Sari Hörkkö, Kempower
sari.horkko@kempower.com
+358 29 0021900
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssa. kempower.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula SavonenViestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
