Eepee avaa S-market Itikanristeyksen kesän alussa 2026
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, rakentaa Seinäjoella entisen ABC:n tiloihin uutta S-markettia, jonka nimeksi on sijaintinsa mukaisesti tulossa S-market Itikanristeys.
S-market Itikanristeys on noin 1000 neliön kokoinen, tilava ja monipuolinen ostosympäristö. Laajoissa valikoimissa tuotteita tulee olemaan yli 10 000. Kauppa tulee työllistämään noin 15 henkilöä. Henkilökunnan rekrytointi aloitetaan alkuvuodesta 2026. S-marketin aukioloaika tulee olemaan laajin mahdollinen 24h, eli myymälä tulee olemaan avoinna ympäri vuorokauden. Myymälän yhteyteen tulee myös monipuoliset verkkokaupan palvelut.
Pihassa oleva ABC-polttonestejakelu jatkaa toimintaansa kahdella mittarijalalla ja sen lisäksi S-market Itikanristeyksen yhteyteen tulee myös sähköautojen suurteholatausasema. Latausasemalle tulee 400 kilowatin kokonaisteho. ABC-latauksen maksu onnistuu helpoiten ABC-mobiililla, mutta myös korttimaksaminen onnistuu.
S-market Itikanristeys valmistuu kesään 2026 mennessä.
Urakoitsijat:
- Rakennusurakoitsija; AJ Rakennus Oy
- Putkiurakoitsija, Talotekniikka Koivuluoma Oy
- Ilmanvaihtourakoitsija, Atonce Oy
- Sähköurakoitsija, KORA Installations Oy
- Rakennusautomaatio urakoitsija, Automaatio T&N Oy
- Kylmähuoneurakoitsija, CoolFors Finland Oy
- Kylmäurakoitsija, SFT Finntekniikka Oy
Yhteyshenkilöt
Iina KalliorinneToimialajohtajaEtelä-Pohjanmaan OsuuskauppaPuh:010 764 6300iina.kalliorinne@sok.fi
Mikael LuotolaRyhmäpäällikköEtelä-Pohjanmaan OsuuskauppaPuh:010 764 6316mikael.luotola@sok.fi
Kuvat
Eepee
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 94 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.
