Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

Eepee avaa S-market Itikanristeyksen kesän alussa 2026

9.12.2025 09:02:38 EET | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, rakentaa Seinäjoella entisen ABC:n tiloihin uutta S-markettia, jonka nimeksi on sijaintinsa mukaisesti tulossa S-market Itikanristeys.

S-market Itikanristeys on noin 1000 neliön kokoinen, tilava ja monipuolinen ostosympäristö. Laajoissa valikoimissa tuotteita tulee olemaan yli 10 000. Kauppa tulee työllistämään noin 15 henkilöä. Henkilökunnan rekrytointi aloitetaan alkuvuodesta 2026. S-marketin aukioloaika tulee olemaan laajin mahdollinen 24h, eli myymälä tulee olemaan avoinna ympäri vuorokauden. Myymälän yhteyteen tulee myös monipuoliset verkkokaupan palvelut. 

Pihassa oleva ABC-polttonestejakelu jatkaa toimintaansa kahdella mittarijalalla ja sen lisäksi S-market Itikanristeyksen yhteyteen tulee myös sähköautojen suurteholatausasema. Latausasemalle tulee 400 kilowatin kokonaisteho. ABC-latauksen maksu onnistuu helpoiten ABC-mobiililla, mutta myös korttimaksaminen onnistuu.  

S-market Itikanristeys valmistuu kesään 2026 mennessä. 

Urakoitsijat: 

  • Rakennusurakoitsija; AJ Rakennus Oy
  • Putkiurakoitsija, Talotekniikka Koivuluoma Oy
  • Ilmanvaihtourakoitsija, Atonce Oy
  • Sähköurakoitsija, KORA Installations Oy
  • Rakennusautomaatio urakoitsija, Automaatio T&N Oy
  • Kylmähuoneurakoitsija, CoolFors Finland Oy
  • Kylmäurakoitsija, SFT Finntekniikka Oy 

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Eepee

