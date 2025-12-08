Maksulliseen pysäköintiin muutoksia 1.1.2026 alkaen
Espoon maksullisten kadunvarsipaikkojen hinnoittelu muuttuu 1.1.2026 alkaen. Jatkossa pysäköinti 1. vyöhykkeellä maksaa 3,5 €/h ja 2. vyöhykkeellä 2,5 €/h.
Muutos ei vaadi toimenpiteitä Espoossa pysäköivältä. Vuoden 2026 alusta pysäköintimaksu veloitetaan maksupalveluoperaattoreiden toimesta uuden hinnaston mukaan.
Maksullista kadunvarsipysäköintiä ja maksuvyöhykkeitä myös laajennetaan alueellisesti vuoden 2026 aikana. Maksullisiksi muuttuvat ne pysäköintipaikat, jotka sijaitsevat keskeisillä sijainneilla, hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä.
Muutoksia saattaa tulla myös maksullisuuden kellonaikoihin sekä täyssähköautoille myönnettyyn pysäköintialennukseen. Muutokset tarkentuvat vielä laajennuksen suunnittelun edetessä ja niitä koskevat pysäköinnin periaatteet esitetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi kevään aikana.
Kaupunki myös hakee sisäministeriöltä lupaa korottaa 1. vyöhykkeellä määrättyjä pysäköintivirhemaksuja 60 eurosta 80 euroon.
Hinnankorotus, maksullisen pysäköinnin laajentaminen sekä pysäköintivirhemaksun korotuksen hakeminen hyväksyttiin Espoon valtuustossa 8.12.2025 osana vuoden 2026 talousarviota ja taloussuunnitelmaa.
Lisätietoja:
Pauliina Kuronen
kaupunkiliikennepäällikkö
puhelin: +358406343548
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Työllisyys- ja kotoutumisjaosto esittää Espoolle uutta rekrytointitukea vuodelle 20268.12.2025 18:33:55 EET | Tiedote
Jaosto käsitteli kokouksessaan 8.12.2025 Espoolle uutta rekrytointitukea, hyväksyi Espoon nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksiinsa ja teki muutoksia kokousaikatauluihinsa.
Espoo-mitalin saajat 20256.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Espoo-mitali on myönnetty 14 henkilölle tunnustuksena Espoon hyväksi tehdystä työstä. Mitalinsaajat esitellään Itsenäisyyspäivän juhlakonsertissa. Konsertti lähetetään myös verkossa klo 14.30 alkaen.
Villa Elfvikin historiikki julkaistiin - teos kertoo kiehtovan tarinan säätyläishuvilan matkasta luontotaloksi5.12.2025 09:50:02 EET | Tiedote
KAMU Espoon kaupunginmuseo julkaisi historiikin Villa Elfvikistä, yli satavuotiaasta jugendhuvilasta ja siellä vuodesta 1992 alkaen toimineesta luontotalosta. Uuteen tutkimustietoon perustuva julkaisu kuvaa säätyläiselämää ja huvilan vaiheita kaikille avoimeksi kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi.
Espoo tarkentaa yläkoululaisten omien mobiililaitteiden käyttöä kouluissa4.12.2025 12:53:09 EET | Tiedote
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala on päivittänyt oppilaiden omien mobiililaitteiden käyttöä koskevat linjaukset. Yläkouluissa omien mobiililaitteiden käyttö sallitaan jatkossa yhdellä välitunnilla. Kouluissa keskustellaan sopivasta välitunnista oppilaiden kanssa.
Salin täydeltä uusia tähtiä, kovia konkareita ja yllättäviä tuttavuuksia: Sellosalin kevätkausi 2026 ohjelma on julkaistu3.12.2025 12:10:52 EET | Tiedote
Sellosalin kevätkauteen mahtuu suurten tunteiden ja musiikkityylien koko kirjo – aina popin ja rockin kirkkaista tähdistä indien tummiin sävyihin ja jazzin juhlavuoden tunnelmista näyttämön lumoon. Leppävaaran oma täyden palvelun musiikki- ja tapahtumatalo tuo tulevaan kevätkauteen poikkeuksellisen tasokkaan ja monipuolisen elämysten valikoiman. Keikka- ja konserttikattausta täydentää runsas esittävien taiteiden ja lavahuumorin, lastenkulttuurin sekä senioreille suunnatun maksuttoman ohjelmiston kattaus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme