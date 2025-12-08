Espoon kaupunki - Esbo stad

Maksulliseen pysäköintiin muutoksia 1.1.2026 alkaen

9.12.2025 09:26:34 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Espoon maksullisten kadunvarsipaikkojen hinnoittelu muuttuu 1.1.2026 alkaen. Jatkossa pysäköinti 1. vyöhykkeellä maksaa 3,5 €/h ja 2. vyöhykkeellä 2,5 €/h.

Kuvituskuvassa auto kaupunkialueella.

Muutos ei vaadi toimenpiteitä Espoossa pysäköivältä. Vuoden 2026 alusta pysäköintimaksu veloitetaan maksupalveluoperaattoreiden toimesta uuden hinnaston mukaan.

Maksullista kadunvarsipysäköintiä ja maksuvyöhykkeitä myös laajennetaan alueellisesti vuoden 2026 aikana. Maksullisiksi muuttuvat ne pysäköintipaikat, jotka sijaitsevat keskeisillä sijainneilla, hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä.

Muutoksia saattaa tulla myös maksullisuuden kellonaikoihin sekä täyssähköautoille myönnettyyn pysäköintialennukseen. Muutokset tarkentuvat vielä laajennuksen suunnittelun edetessä ja niitä koskevat pysäköinnin periaatteet esitetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi kevään aikana.

Kaupunki myös hakee sisäministeriöltä lupaa korottaa 1. vyöhykkeellä määrättyjä pysäköintivirhemaksuja 60 eurosta 80 euroon.

Hinnankorotus, maksullisen pysäköinnin laajentaminen sekä pysäköintivirhemaksun korotuksen hakeminen hyväksyttiin Espoon valtuustossa 8.12.2025 osana vuoden 2026 talousarviota ja taloussuunnitelmaa.

Lisätietoja:

Pauliina Kuronen
kaupunkiliikennepäällikkö
puhelin: +358406343548

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

