Mobiilivarmenteen käyttö kasvaa ennätysvauhtia – Telialla lähes 3 miljoonaa vahvaa tunnistautumista marraskuussa
Telian asiakkaiden mobiilivarmenteen käyttö kasvoi kuluneen vuoden aikana poikkeuksellisen voimakkaasti. Sekä aktiivisten käyttäjien määrä että mobiilivarmenteella tehdyt tunnistautumiset ovat kasvaneet merkittävästi.
Marraskuussa nähtiin kaikkien aikojen vilkkain kuukausi mobiilivarmenteen käytössä, jota selittävät osaltaan veroilmoitukset ja Black Friday -ostokset.
”Mobiilivarmenteen käyttö kasvaa erityisesti suomalaisia koskettavien sesonkien mukana. Marraskuu oli palvelumme kaikkien aikojen vilkkain kuukausi lähes 3 miljoonalla vahvalla tunnistautumisella verkkopalveluihin”, kertoo Telian mobiililiiketoimintojen johtaja Tuukka Tolonen.
Kuluneen vuoden aikana mobiilivarmenteella tehtyjen tunnistautumisten määrä on kasvanut 60 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Samaan aikaan myös aktiivisten käyttäjien määrä on kasvussa.
”Mobiilivarmenne on noussut asiakkaidemme keskuudessa tärkeäksi arjen digityökaluksi verkkopalveluissa asioimiseen. Aktiivisten käyttäjien määrä on kasvanut kuluneen vuoden aikana jopa 25 prosenttia”, avaa Tolonen.
Vuoden 2026 alussa voimaan astuva lainsäädäntö tuo muutoksen viranomaisten viestintään. Suomi.fi-viestit otetaan käyttöön automaattisesti kaikille täysi-ikäisille, jotka tunnistautuvat ensimmäisen kerran vuoden aikana johonkin viranomaisen sähköiseen verkkopalveluun.
”Arvioimme, että uudistus lisää mobiilivarmenteen käyttöä ja tunnistautumisten määrää ensi vuonna. Mobiilivarmenne tarjoaa suomalaisille helpon tavan tunnistautua Suomi.fi-palveluun lukemaan viranomaispostia”, Tolonen toteaa.
Mobiilivarmenne on Telian liittymäasiakkaille maksuton lisäpalvelu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Viestintä, TeliaPuh:02040 54000communications-fi@telia.fi
Linkit
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3300 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,4 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2024 oli 8 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Telia Finland Oyj
Telia on torjunut jo yli 70 000 siirtymää huijauspankkisivustoille8.12.2025 14:04:59 EET | Tiedote
Telia on ryhtynyt toimiin huijauspankkisivustojen estämiseksi yhteistyössä pankkien ja viranomaisten kanssa. Operaattori pyrkii estämään asiakkaitaan joutumasta verkkopetosten uhreiksi.
Muutoksia Telia Finlandin johdossa5.12.2025 09:32:04 EET | Tiedote
Telia Finlandin teknologiayksikön johtoon on nimitetty Teet Tiisvelt ja uuden, kriittisiä kansallisia operaatioita tukevan yksikön johtoon Jari Collin.
Asiakkaat panostavat laatuun kuumassa laitesesongissa – kierrätyspuhelimet nousussa jo toista kuukautta peräkkäin1.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Telian asiakkaat hankkivat marraskuussa vilkkaasti keskihintaisia ja premium-luokan älypuhelimia. Kuukauden myydyimmäksi nousi Apple iPhone 15.
Telia ostaa 10 000 valokuituasiakasta GlobalConnectilta24.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Telia vahvistaa asemaansa Suomen valokuitumarkkinassa ostamalla enemmistön GlobalConnectin kuluttajaliittymistä. Kauppa sisältää noin 10 000 valokuituliittymää.
Tulevina viikkoina yrityksissä nähdään loppuvuoden kalastelupiikki – ”Huijarit pyrkivät hyötymään turnausväsymyksestä”20.11.2025 11:05:00 EET | Tiedote
Telian kyberturvakeskus ennakoi vuoden vilkkaimpia tietojenkalasteluviikkoja marras-joulukuulle. Kuluneena vuonna yrityksistä on kalasteltu tietoja ennätystahtiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme