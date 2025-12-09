Rakennusalan ammattilaisen rohkea messukoti – Designtalo Villa Verde syntyi arjen tarpeista ja tunnelmallisista väreistä

Rakennusalan ammattilainen ja Designtalon oma myyjä Juuso Sajakoski rakennuttaa perheelleen kodin ensi kesän asuntomessuille Lempäälään. Kun messutontti vapautui yllättäen, Sajakoski ja puoliso Niina Piisteri näkivät tilanteessa ainutkertaisen mahdollisuuden. Designtalo Villa Verde toteutetaan muuttovalmiina ja siinä yhdistyvät ammattilaisen parhaat ratkaisut, lapsiperheen arjen tarpeet ja sisustuksen tunnelmallinen sävymaailma, josta kohde on saanut nimensäkin.

Ainutkertainen paikka ammattilaisen kodille

Päätös ryhtyä messurakentajiksi syntyi nopeasti. Sajakoski perheineen on rakennuttanut aikaisemminkin, viimeisimpänä Designtalon.

”Kun on vuosien aikana saanut olla mukana lukuisissa asiakasprojekteissa ja rakennuttanut itsekin aikaisemmin, tietää aika hyvin, mikä toimii ja mikä ei. Designtalon kanssa homma toimii ja rakennusprojekti on kaikin puolin vaivaton. Oli hienoa saada tilaisuus suunnitella unelmien koti täysin alusta alkaen ja tehdä ratkaisuja, jotka tukevat juuri meidän perheen arkea”, Sajakoski kertoo.

Tontin sijainti päättyvän kadun päässä ja uuden Saikan koulukeskuksen valmistuminen lähelle ratkaisivat valinnan. Kolmelapsisen perheen vanhin lapsi aloittaa ensi vuonna koulun, ja messualueen läheisyydessä olevat palvelut tekevät arjesta sujuvaa myös perheen nuoremmille lapsille.

Arjen toimivuutta, omaa rauhaa ja tummia sävyjä

Designtalo Villa Verde on suunniteltu alusta alkaen lapsiperheen arkea silmällä pitäen. Jokaiselle lapselle on oma hyvän kokoinen huone, ja vanhempien makuuhuone sijoittuu omaan rauhalliseen siipeensä. Kodin sydän on olohuoneen ja keittiön muodostama yhtenäinen, korkea tila, jonka vino sisäkatto tuo avaruutta.

Sisustuksessa uskallettiin tehdä ratkaisuja, joita messukodeissa nähdään harvoin.

”Sanoin sisustussuunnittelijalle heti, että meille ei valkoista tule. Halusimme tunnelmallisen, rohkean ja aikaa kestävän kodin. Tummat sävyt tekevät siitä levollisen ja pesämäisen”, Sajakoski kuvailee.

Sisustussuunnittelija Hanna Martikaisen avulla kotiin valittiin harmonisia murrettuja sävyjä, vihreää marmoria ja puupintoja, jotka tuovat kokonaisuuteen lämpöä.

Tavallisen perheen koti, jossa on arjen luksusta

Vaikka Designtalo Villa Verde on näyttävä ja sisustettu huolella, se on ennen kaikkea toimiva koti tavalliselle lapsiperheelle.

”Jo nyt rakennusvaiheessa kun ajaa pihaan ja avaa oven, tuntuu vahvasti siltä, että tästä tulee meidän koti. Tilat ovat harkittuja, mutta mukana on myös pientä luksusta, kuten laadukkaat materiaalit ja ulkoporeallas,” Sajakoski kertoo.

Designtalo Villa Verde rakennetaan muuttovalmiina, mikä vapauttaa perheen keskittymään arkeen ja perhe-elämään.

”Messurakentaminen on ainutkertainen kokemus. On hienoa päästä näyttämään, millaisia ratkaisuja ammattilainen valitsee omaan kotiinsa ja samalla toivomme valintojemme inspiroivan muita rakentajia.”

Perhe toivoo, että messukävijät kiinnittävät erityisesti huomiota kodin tunnelmalliseen sävymaailmaan, laadukkaiden materiaalien kokonaisuuteen ja avaran olohuoneen korkeaan tilaan.

