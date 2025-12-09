Rakennusalan ammattilaisen rohkea messukoti – Designtalo Villa Verde syntyi arjen tarpeista ja tunnelmallisista väreistä
Rakennusalan ammattilainen ja Designtalon oma myyjä Juuso Sajakoski rakennuttaa perheelleen kodin ensi kesän asuntomessuille Lempäälään. Kun messutontti vapautui yllättäen, Sajakoski ja puoliso Niina Piisteri näkivät tilanteessa ainutkertaisen mahdollisuuden. Designtalo Villa Verde toteutetaan muuttovalmiina ja siinä yhdistyvät ammattilaisen parhaat ratkaisut, lapsiperheen arjen tarpeet ja sisustuksen tunnelmallinen sävymaailma, josta kohde on saanut nimensäkin.
Ainutkertainen paikka ammattilaisen kodille
Päätös ryhtyä messurakentajiksi syntyi nopeasti. Sajakoski perheineen on rakennuttanut aikaisemminkin, viimeisimpänä Designtalon.
”Kun on vuosien aikana saanut olla mukana lukuisissa asiakasprojekteissa ja rakennuttanut itsekin aikaisemmin, tietää aika hyvin, mikä toimii ja mikä ei. Designtalon kanssa homma toimii ja rakennusprojekti on kaikin puolin vaivaton. Oli hienoa saada tilaisuus suunnitella unelmien koti täysin alusta alkaen ja tehdä ratkaisuja, jotka tukevat juuri meidän perheen arkea”, Sajakoski kertoo.
Tontin sijainti päättyvän kadun päässä ja uuden Saikan koulukeskuksen valmistuminen lähelle ratkaisivat valinnan. Kolmelapsisen perheen vanhin lapsi aloittaa ensi vuonna koulun, ja messualueen läheisyydessä olevat palvelut tekevät arjesta sujuvaa myös perheen nuoremmille lapsille.
Arjen toimivuutta, omaa rauhaa ja tummia sävyjä
Designtalo Villa Verde on suunniteltu alusta alkaen lapsiperheen arkea silmällä pitäen. Jokaiselle lapselle on oma hyvän kokoinen huone, ja vanhempien makuuhuone sijoittuu omaan rauhalliseen siipeensä. Kodin sydän on olohuoneen ja keittiön muodostama yhtenäinen, korkea tila, jonka vino sisäkatto tuo avaruutta.
Sisustuksessa uskallettiin tehdä ratkaisuja, joita messukodeissa nähdään harvoin.
”Sanoin sisustussuunnittelijalle heti, että meille ei valkoista tule. Halusimme tunnelmallisen, rohkean ja aikaa kestävän kodin. Tummat sävyt tekevät siitä levollisen ja pesämäisen”, Sajakoski kuvailee.
Sisustussuunnittelija Hanna Martikaisen avulla kotiin valittiin harmonisia murrettuja sävyjä, vihreää marmoria ja puupintoja, jotka tuovat kokonaisuuteen lämpöä.
Tavallisen perheen koti, jossa on arjen luksusta
Vaikka Designtalo Villa Verde on näyttävä ja sisustettu huolella, se on ennen kaikkea toimiva koti tavalliselle lapsiperheelle.
”Jo nyt rakennusvaiheessa kun ajaa pihaan ja avaa oven, tuntuu vahvasti siltä, että tästä tulee meidän koti. Tilat ovat harkittuja, mutta mukana on myös pientä luksusta, kuten laadukkaat materiaalit ja ulkoporeallas,” Sajakoski kertoo.
Designtalo Villa Verde rakennetaan muuttovalmiina, mikä vapauttaa perheen keskittymään arkeen ja perhe-elämään.
”Messurakentaminen on ainutkertainen kokemus. On hienoa päästä näyttämään, millaisia ratkaisuja ammattilainen valitsee omaan kotiinsa ja samalla toivomme valintojemme inspiroivan muita rakentajia.”
Perhe toivoo, että messukävijät kiinnittävät erityisesti huomiota kodin tunnelmalliseen sävymaailmaan, laadukkaiden materiaalien kokonaisuuteen ja avaran olohuoneen korkeaan tilaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arna GrymViestinnän kumppaniDEN FinlandPuh:+358 40 511 2223arna.grym@ext.den.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
DEN on Suomen suurin pientalorakentaja, jonka juuret yltävät yli 30 vuoden taakse. Meitä ohjaavat yhdessä valitut arvomme: arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja onnellisuus. Yhtiössä työskentelee yli 300 ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 86 miljoonaa euroa.
DENin muodostavat muuttovalmiiden omakotitalojen edelläkävijä Designtalo, luonnollisesti parhaiden hirsikotien Finnlamelli ja K-Raudan yhteistyömallistomme Ainoakoti. Lue lisää: den.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Den Finland Oy
Asuntomessuille rakentuva Finnlamelli Saikan Taikuri on hirsikoti, jossa näkyy ammattilaisten kädenjälki9.12.2025 09:19:13 EET | Tiedote
Rakennusalan ammattilaiset Esa Jokinen ja Marjut Kokkonen rakennuttavat nelihenkiselle perheelleen hirsikodin Lempäälän asuntomessuille. Jokisella on takana kaksi aikaisempaa omakotitaloprojektia, mutta messuille rakentuva Finnlamelli Saikan Taikuri on perheen ensimmäinen alusta asti itselle suunniteltu koti. Kohde toteutetaan muuttovalmiina ja siinä yhdistyvät hirsirakentamisen terveelliset ratkaisut, vuosien kokemus rakennusalalta ja pikkulapsiarjen sujuvuus.
Hukkapaloista designia – DEN Finland vie rakentamisen kiertotaloutta käytäntöön26.11.2025 08:25:00 EET | Tiedote
DEN Finlandin hirsitalomerkki Finnlamelli hyödyntää tuotannon sivuvirtoja uudenlaisissa tuotteissa. Tampereen yliopiston Kiertopuu-hankkeessa syntynyt Palko-pöydänjalka valmistetaan hirsilamellien hukkapaloista, jotka aiemmin päätyivät energiantuotantoon. Samalla DEN kehittää määrätietoisesti energiatehokkuutta ja vastuullisuutta niin tehtailla, valmiissa kodeissa kuin hallinnossakin.
DEN Groupin pääomistaja vaihtuu – liiketoiminta jatkaa nykyisellään20.11.2025 11:24:46 EET | Tiedote
DEN Groupin pitkäaikainen pääomistaja, CapMan Buyoutin hallinnoimat rahastot ovat myyneet Suomen johtavan pientalorakentajan, DEN Group Oy:n, Metric Capital Partnersille. Metric Capital Partners on ympäri Eurooppaa toimiva pääomasijoitusyhtiö, jonka päätoimipiste on Lontoossa.
Muuttovalmis koti on huoleton ja turvallinen ratkaisu23.10.2025 09:57:17 EEST | Tiedote
Moni talonrakentaja pohtii, säästäisikö ostamalla talopaketin ja rakennuttamalla kotinsa itse. Käytännön kokemukset kuitenkin osoittavat, että muuttovalmis koti on usein huolettomampi, turvallisempi ja lopulta myös kustannuksiltaan ennustettavampi ratkaisu.
DEN tuo rakentamisen ammattilaisten kodit Lempäälän asuntomessuille 20262.10.2025 09:18:58 EEST | Tiedote
DEN Finlandilla on ensi kesän asuntomessuilla kaksi kohdetta. Designtalo Villa Verde on värikäs lapsiperheen koti, joka Desintalon oma myyjä rakennuttaa perheelleen. Finnlamelli Saikan Taikuri on vintagella sisustettu hirsikoti, jonka rakennuttaja työskentelee vastaavana mestarina useassa messukohteessa
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme