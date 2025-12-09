Tutkimus: Pitkittynyt sota ajanut Ukrainan nuoret vakavaan mielenterveyskriisiin

Oppikirjat ylläpitävät ihmiskeskeistä eläinkuvaa 9.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote

Oppikirjat konkretisoivat opetussuunnitelmaa ja edustavat tietoa ja arvoja, joille eläinten ja luonnon kohtelu yhteiskunnan politiikassa ja instituutioissa perustuu. Eläimiin liittyvien arvojen ilmenemistä oppimateriaaleissa tutkineiden tutkijoiden mukaan oppikirjojen tulisikin mahdollistaa arvojen monipuolinen tarkastelu ja puhtaasti ihmiskeskeisen näkökulman kyseenalaistaminen.