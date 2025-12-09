Asuntomessuille rakentuva Finnlamelli Saikan Taikuri on hirsikoti, jossa näkyy ammattilaisten kädenjälki
Rakennusalan ammattilaiset Esa Jokinen ja Marjut Kokkonen rakennuttavat nelihenkiselle perheelleen hirsikodin Lempäälän asuntomessuille. Jokisella on takana kaksi aikaisempaa omakotitaloprojektia, mutta messuille rakentuva Finnlamelli Saikan Taikuri on perheen ensimmäinen alusta asti itselle suunniteltu koti. Kohde toteutetaan muuttovalmiina ja siinä yhdistyvät hirsirakentamisen terveelliset ratkaisut, vuosien kokemus rakennusalalta ja pikkulapsiarjen sujuvuus.
Ammattilaisen silmin suunniteltu koti
Finnlamelli Saikan Taikuri on terveellinen ja kaunis hirsikoti, jonka ratkaisut on suunniteltu toimimaan. Esa Jokinen on rakennusmestari ja työskentelee vastaavana työnjohtajana isoissa rakennusprojekteissa. Lisäksi hän toimii pientalopuolella vastaavana mestarina sekä tekee pientalojen rakennus-, rakenne- ja pääsuunnittelua oman perheyrityksen kautta. Rakennusinsinööri Marjut Kokkonen työskentelee puolestaan perheyrityksen lisäksi rakennusten kuntotutkimusten ja sisäilma-asioiden parissa asiantuntijana. Molempien ammattitausta ohjasi vahvasti uuden kodin ratkaisuja.
”Kun näkee työssään jatkuvasti erilaisia ratkaisuja, tietää aika nopeasti, mikä toimii ja mikä ei. Nyt halusimme rakentaa kodin, joka palvelee juuri meidän perheen tarpeita”, Jokinen kertoo.
Hirsi valikoitui materiaaliksi erityisesti Kokkosen taustan vuoksi.
”Massiivihirsi tasaa kosteutta luonnollisesti. Meille oli tärkeää välttää monikerroksisia rakenteita ja tehdä mahdollisimman terveellinen koti”, Marjut sanoo.
Päätös messurakentamisesta syntyi sattumalta
Perhe ei aluksi ollut varma, haluaako se ryhtyä messurakentajiksi. Uuden kodin rakentaminen olisi todennäköisesti tullut ajankohtaiseksi muutenkin, sillä edellinen kaksikerroksinen koti ei enää palvellut pikkulapsiperheen tarpeita. Kun messualueelta vapautui sopiva tontti, päätös syntyi nopeasti.
“Sijainti oli ratkaiseva tekijä”, Jokinen ja Kokkonen sanovat kuin yhdestä suusta. Alueelle rakentuvaan Saikantaloon tulee päiväkoti ja alakoulu, mikä helpottaa arkea merkittävästi. Myös juuret vetivät puoleensa. Jokinen on kotoisin Lempäälästä, ja perheen isovanhemmat asuvat lähellä.
Arjen toimivuus ohjasi ratkaisuja
Finnlamelli Saikan Taikuri on 153-neliöinen, yksikerroksinen hirsikoti, jonka pohjaratkaisun ensimmäinen versio piirrettiin ruutupaperille jo ennen tontin varmistumista. L-mallinen talo luo suojaisan pihan ja pitää tilat helposti hahmoteltavina. Perheelle oli erityisen tärkeää, että koti on yhdessä tasossa, sillä edellisen kodin yläkertaan sijoitetut pesutilat ja makuuhuoneet eivät enää tuntuneet toimivilta pienten lasten kanssa. Uudessa kodissa on neljä makuuhuonetta, joista yksi toimii työhuoneena, avara olohuone-keittiö sekä kaksi eteistä, joista arkieteisen saa piilotettua oven taakse.
”Halusimme tilan, johon voi tulla lasten kanssa kuravaatteissa ilman että koko sisääntulo on heti kaaoksessa”, Kokkonen sanoo.
Perhe tykkää laittaa ruokaa yhdessä, joten tilava keittiö suunniteltiin sitä silmällä pitäen. Tilaan haluttiin leveät kulkuväylät ja säilytysratkaisut, joissa kaikelle on oma paikka. Aamiaiskaappi tuo sekä käytännöllisyyttä että pientä luksusta aamuhetkiin, ja kuivatarvikkeet saa otettua kätevästi korkean saranakaapin ulosvedettäviltä hyllyiltä.
Kodin pihalle sijoitettu ulkoporeallas kytketään talon maalämpöjärjestelmään, mikä tuo energiasäästöjä suorasähköön verrattuna.
Rauhallinen, ajaton tunnelma ja vintagekalusteita
Sisustuksesta vastaa Finnlamellin Minna Mäenpää, joka kuvaa kokonaisuutta ”harmoniseksi ja harkituksi hirsikodiksi, jossa ei ole yhtään valkoista seinää”.
Värimaailma rakentuu luonnollisten, maadoittavien sävyjen ympärille: valkovahattua hirttä, vaaleaa vinyylilankkua, hiekansävyisiä seinäpintoja ja näyttävä rimapaneelikatto, joka vangitsee katseen heti sisään astuttaessa. Irtokalusteissa on ruskean sävyjä ja ripaus sinistä.
Finnlamelli Saikan Taikurin sisustus on myös rohkeasti kierrätyshenkinen. Mäenpää on kerännyt yhteen tanskalaisia kunnostettuja design-klassikoita, Kaiku Artin teoksia ja Lasilinkin lasikalusteita.
”Haluttiin asiakkaiden kanssa tehdä kestävä sisustus, ei trendikotia. Kaikki suuret kalusteet ovat vintagea, ja pyöreät, orgaaniset muodot tuovat pehmeyttä hirren rinnalle”, Mäenpää kertoo.
