Kutsu medialle: Suomi-Ruotsi barometrin esittelytilaisuus
Tervetuloa Suomi-Ruotsi-barometrin esittelytilaisuuteen Hanaholmeniin tiistaina 16.12. Barometri esittelee laajemman analyysin Suomen ja Ruotsin välisestä suhteesta.
16. joulukuuta esitetään Barometri Suomi-Ruotsi 2025 Hanaholmenissa. Barometri sisältää laajan analyysin maidemme välisestä suhteesta ja tarkastelee kahdenvälistä yhteistyötä muun muassa elinkeinoelämän, kulttuurin, tutkimuksen ja puolustuksen aloilla.
”Barometri 2025 on jatkoa Hanaholmenin ja Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston kaksi vuotta sitten julkaisemalle barometrille. Ajatuksena on, että barometri toimisi poliitikoiden, virkamiesten, tutkijoiden ja toimittajien tietopohjana, kun he tarvitsevat ajantasaista tietoa Suomen ja Ruotsin välisestä yhteistyöstä eri yhteiskunnan osa-alueilla”, kertoo tiimipäällikkö Janne Wikström.
Media on lämpimästi tervetullut osallistumaan julkaisutilaisuuteen 16.12.2025 klo 9–10.30. Aamiaistarjoilu klo 8.30 alkaen.
Paikka: Hanaholmen, ravintola Platsin kabinetti (2. krs). Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo.
OHJELMA
• Tervetuloa, toimitusjohtaja Gunvor Kronman
• Tärkeimpien tulosten esittely, tohtori Kjell Nilsson ja tiimipäällikkö Janne Wikström
• Kommentit, Ruotsin suurlähettiläs Peter Ericson, rajaesteneuvoston jäsen, varatuomari Astrid Thors ja Hanaholmenin johtokunnan puheenjohtaja, suurlähettiläs Maimo Henriksson,
Ilmoittaudu viimeistään 14 joulukuuta tästä: www.lyyti.fi/reg/SuomiRuotsi_barometrin_julkistamistilaisuus_9796/
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Håkan Forsgård, puh. +358 40 767 7373, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi
Håkan ForsgårdViestintäjohtaja/KommunikationsdirektörPuh:+358 40 767 7373hakan.forsgard@hanaholmen.fi
Tietoja julkaisijasta
Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
