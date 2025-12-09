Elinympäristöjen vaikutusta aikasuhteeseen tutkivalle Ricardo Correialle arvostettu 2 miljoonan euron ERC-rahoitus
Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa tarkastellaan, miten luonto ja erilaiset elinympäristöt vaikuttavat ihmisten ajantajuun. Hankkeen tulokset voivat tulevaisuudessa ohjata kaupunkien ja muiden elinympäristöjen suunnittelua.
Kokemukset ajan riittämättömyydestä ovat yleisiä nopeatempoisissa kaupunkiympäristöissä asuville ihmisille eri puolilla maailmaa. Turun yliopiston apulaisprofessori Ricardo Correian johtaman tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, miten luonto voisi auttaa meitä säätelemään ajan kulumisen hahmottamista.
– Etenkin kaupunkiympäristöissä asuvilla on usein kiireen tunne, joka vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa ja käyttäytymiseensä. Projektimme tavoitteena on ymmärtää luontokokemusten positiivisia vaikutuksia aikasuhteeseen sekä sitä, miten voimme hyödyntää tätä tietoa terveempien ja kestävämpien elinympäristöjen suunnittelussa, Correia kertoo.
Euroopan tutkimusneuvosto ERC myönsi Correian johtamalle NATURETIME-projektille noin 2 miljoonan euron arvostetun Consolidator Grant -rahoituksen, joka on yksi Euroopan kilpailluimmista rahoituksista. Viisivuotinen rahoitus myönnetään uransa keskivaiheilla olevalle tutkijalle korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen.
Projektissa tutkijat testaavat aiempia hypoteeseja siitä, että luontoympäristöt vaikuttavat myönteisellä tavalla ihmisteen aikasuhteeseen ja että nämä muutokset vahvistaisivat ihmisten ympäristöystävällisiä käyttäytymismalleja.
– Odotamme tutkimukseltamme käytännöllistä tietoa, joka voi ohjata kaupunkien ja muiden elinympäristöjen suunnittelua niin, että elinympäristöt tukevat tervettä aikasuhdetta, lisäävät ihmisten hyvinvointia, sekä edistävät myönteisiä ja kestäviä käyttäytymismalleja, joita tarvitsemme ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi, Correia sanoo.
Ricardo Correiaapulaisprofessoribiodiversiteettiyksikkö, Turun yliopisto
