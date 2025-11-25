Antti Kaikkonen: Etätyön vastustaminen kumpuaa menneisyydestä

– Etätyö säästää aikaa, sujuvoittaa arkea ja helpottaa perheiden elämää. Se on lisännyt työhyvinvointia ja mahdollistanut työnteon eri puolilla maata. Se on vähentänyt liikennettä ja ruuhkia. Ei ole mitään järkeä vaikeuttaa toimivaa käytäntöä, joka hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa, Kaikkonen korostaa.

Hän kritisoi hallituksen linjaa, joka pyrkii rajoittamaan etätyötä esimerkiksi verovähennysten kaventamisen kautta.

– Samalla kun puhutaan digitalisaation hyödyntämisestä, tehdään päätöksiä, jotka vievät suuntaa taaksepäin. Etätyön vastustaminen kumpuaa menneisyydestä. Työn joustot eivät voi olla vain juhlapuheita, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan ratkaisut pitää tehdä työn, ei ideologian, ehdoilla.

– Etätyö ei tietenkään joka hommaan sovi. Kun tehtävä sitä edellyttää, läsnätyö on paikallaan. Kun ei edellytä, etätyö voi olla järkevä vaihtoehto. Työelämä on muuttunut, ja ihmisten arki sen mukana. Hallituksen tehtävä ei ole ohjata, missä suomalaiset työtään tekevät, Kaikkonen linjaa.

– Enemmän järkeä, vähemmän käskyjä. Arjen todellisuus pitää nähdä myös kabineteissa, Kaikkonen kiteyttää.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan keskustelussa on jäänyt käsittelemättä yksi arkinen, mutta olennainen tosiasia: monille työpaikoille ei yksinkertaisesti enää mahdu kaikki yhtä aikaa.

– Työntekijöitä patistetaan takaisin konttoreille, vaikka tilat on vuosien varrella mitoitettu aivan toisenlaiseen työarkeen. Työpisteitä ei riitä kaikille, ja monet joutuvat tekemään töitä neuvotteluhuoneiden nurkissa. Tämä ei ole järkevää eikä tehokasta, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mielestä olisi syytä kysyä, miksi suomalaisia halutaan tiukasti toimistoille samalla kun yritykset, kunnat ja valtio ovat itse sopeuttaneet toimitilojaan pienemmiksi.

– Ei voi olla niin, että vaaditaan paluuta aikaan, johon ei ole edes fyysisiä puitteita. On turha määrätä, mistä työ tehdään, jos toimistoissa ei ole paikkaa missä tehdä, Kaikkonen toteaa.