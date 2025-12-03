Koiviston Auto Länsi Oy jatkaa liikennöintiä reitillä Rauma-Eura-Huittinen-Sastamala-Nokia-Tampere vuoden 2026 alusta (Pirkanmaa, Varsinais-Suomi)

Liikenne jatkuu pääosin samoin kuin ennenkin

Liikenne jatkuu pääosin entisillä reiteillä. Linjanumerolla 140 ajetaan reittiä Rauma-Eura-Huittinen-Sastamala-Nokia-Tampere ja linjanumerolla 141 väliä Huittinen-Sastamala-Nokia-Tampere. Nykyiset pysäkit ja pysähdyspaikat säilyvät, ja Huittisiin on lisätty uusi pysähdys ABC-asemalle. Lisäys parantaa vaihtoyhteyksiä Helsingin vuoroihin.

Vuorotiheyttä on sopeutettu hieman. Huittisten ja Tampereen väliltä poistuu neljä arkivuoroa ja kaksi kesävuoroa, jotka olivat vähiten käytettyjä. Tampereen ja Sastamalan välillä ajettua erillisvuoroparia ei enää jatkossa ajeta, vaan kaikki vuorot kulkevat Nokian aseman kautta. Sastamalan kaupunki järjestää Kärppälän kouluvuorot jatkossa erilliskuljetuksina. Muutoin palvelutaso säilyy ennallaan.

Liikenteen aikataulut löytyvät Seutuplus.fi-sivujen reittioppaasta ja sivuston Aikataulut-osiosta. Lisäksi aikataulut löytyvät Matkahuollon aikataulupalvelusta.

Ajankohtaisia liikennetiedotteita julkaistaan jatkossa Seutu+ mobiilisovelluksessa ja Seutu+ sivustolla.

Kilpailutettu liikenne kattaa ajanjakson 1.1.2026-31.5.2028 ja hankintaan sisältyy kahden vuoden optio. Liikenteen hankintakustannuksista vastaavat Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan Ely-keskukset, Rauma, Eura, Huittinen ja Sastamala.

Lipputuotteet ja maksutavat Satakunnassa ja Pirkanmaalla

Kertalipun voi ostaa Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla linja-autosta käteisellä tai pankkikortilla. Kertalipun voi hankkia myös etukäteen Matkahuollon kautta.

Satakunnan sisäisiin matkoihin tarjolla on Seutu+ lippuja. Säännöllisille matkoille voi valita Seutu+ kausi- tai sarjalipun tai toisen asteen opiskelijoille tarkoitetun koulumatkatuetun kausilipun. Lippu ostetaan sille kelpoisuusalueelle, jossa aiotaan matkustaa. Lisätietoja lipuista, kelpoisuusalueista ja hinnoista löytyy osoitteesta seutuplus.fi. Seutu+ kausi- ja sarjaliput sekä Kelan koulumatkatuetut kausiliput voi hankkia Seutu+ mobiilisovelluksella tai ladata ne perinteiselle matkakortille. Matkakortin saa Seutu+ palvelupisteistä tai sen voi tilata kotiin seutuplus.fi-sivuilta.

Pirkanmaan sisäisiin matkoihin voi valita liikennöitsijän tarjoamia kausilippuja ja koulumatkatuettuja kausilippuja. Lisätietoa näistä lipuista saa Matkahuollosta.

Maakunnasta toiseen matkustaessa on hyvä valita lippu, joka kattaa koko matkaan – eli linja-autosta ostettava kertalippu tai Matkahuollon kautta hankittu lippu –, jotta se on varmasti voimassa koko matkalla.

Lisätietoja:

Liikennöinnistä: Petteri Hurskainen, liikennepäällikkö, Koiviston Auto Länsi Oy

p. 050 387 9251, petteri.hurskainen@koivistonauto.fi

p. 0295 022 798, markus.kivela@ely-keskus.fi

Nykyisin ELY-keskusten vastuulla olevat alueellisen joukkoliikenteen järjestämistä koskevat tehtävät siirtyvät Traficomille vuoden 2026 alussa. Matkustajille palvelut jatkuvat normaalisti siirtymän aikana. Uudistus on osa aluehallintouudistusta, jonka tarkoitus on sujuvoittaa kansalaisten palveluja.