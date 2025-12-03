Koiviston Auto Länsi Oy jatkaa liikennöintiä reitillä Rauma-Eura-Huittinen-Sastamala-Nokia-Tampere vuoden 2026 alusta (Pirkanmaa, Varsinais-Suomi)
Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan Ely-keskukset ovat kilpailuttaneet yhteysvälin Rauma-Huittinen-Tampere linja-autoliikenteen yhteistyössä reitin kuntien kanssa. Kilpailutuksen voitti nykyinen liikenteenharjoittaja Koiviston Auto Länsi. Uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2026.
Liikenne jatkuu pääosin samoin kuin ennenkin
Liikenne jatkuu pääosin entisillä reiteillä. Linjanumerolla 140 ajetaan reittiä Rauma-Eura-Huittinen-Sastamala-Nokia-Tampere ja linjanumerolla 141 väliä Huittinen-Sastamala-Nokia-Tampere. Nykyiset pysäkit ja pysähdyspaikat säilyvät, ja Huittisiin on lisätty uusi pysähdys ABC-asemalle. Lisäys parantaa vaihtoyhteyksiä Helsingin vuoroihin.
Vuorotiheyttä on sopeutettu hieman. Huittisten ja Tampereen väliltä poistuu neljä arkivuoroa ja kaksi kesävuoroa, jotka olivat vähiten käytettyjä. Tampereen ja Sastamalan välillä ajettua erillisvuoroparia ei enää jatkossa ajeta, vaan kaikki vuorot kulkevat Nokian aseman kautta. Sastamalan kaupunki järjestää Kärppälän kouluvuorot jatkossa erilliskuljetuksina. Muutoin palvelutaso säilyy ennallaan.
Liikenteen aikataulut löytyvät Seutuplus.fi-sivujen reittioppaasta ja sivuston Aikataulut-osiosta. Lisäksi aikataulut löytyvät Matkahuollon aikataulupalvelusta.
Ajankohtaisia liikennetiedotteita julkaistaan jatkossa Seutu+ mobiilisovelluksessa ja Seutu+ sivustolla.
Kilpailutettu liikenne kattaa ajanjakson 1.1.2026-31.5.2028 ja hankintaan sisältyy kahden vuoden optio. Liikenteen hankintakustannuksista vastaavat Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan Ely-keskukset, Rauma, Eura, Huittinen ja Sastamala.
Lipputuotteet ja maksutavat Satakunnassa ja Pirkanmaalla
Kertalipun voi ostaa Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla linja-autosta käteisellä tai pankkikortilla. Kertalipun voi hankkia myös etukäteen Matkahuollon kautta.
Satakunnan sisäisiin matkoihin tarjolla on Seutu+ lippuja. Säännöllisille matkoille voi valita Seutu+ kausi- tai sarjalipun tai toisen asteen opiskelijoille tarkoitetun koulumatkatuetun kausilipun. Lippu ostetaan sille kelpoisuusalueelle, jossa aiotaan matkustaa. Lisätietoja lipuista, kelpoisuusalueista ja hinnoista löytyy osoitteesta seutuplus.fi. Seutu+ kausi- ja sarjaliput sekä Kelan koulumatkatuetut kausiliput voi hankkia Seutu+ mobiilisovelluksella tai ladata ne perinteiselle matkakortille. Matkakortin saa Seutu+ palvelupisteistä tai sen voi tilata kotiin seutuplus.fi-sivuilta.
Pirkanmaan sisäisiin matkoihin voi valita liikennöitsijän tarjoamia kausilippuja ja koulumatkatuettuja kausilippuja. Lisätietoa näistä lipuista saa Matkahuollosta.
Maakunnasta toiseen matkustaessa on hyvä valita lippu, joka kattaa koko matkaan – eli linja-autosta ostettava kertalippu tai Matkahuollon kautta hankittu lippu –, jotta se on varmasti voimassa koko matkalla.
Lisätietoja:
- Liikennöinnistä: Petteri Hurskainen, liikennepäällikkö, Koiviston Auto Länsi Oy
p. 050 387 9251, petteri.hurskainen@koivistonauto.fi
- Kilpailutuksesta: Markus Kivelä, projektipäällikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus
p. 0295 022 798, markus.kivela@ely-keskus.fi
Nykyisin ELY-keskusten vastuulla olevat alueellisen joukkoliikenteen järjestämistä koskevat tehtävät siirtyvät Traficomille vuoden 2026 alussa. Matkustajille palvelut jatkuvat normaalisti siirtymän aikana. Uudistus on osa aluehallintouudistusta, jonka tarkoitus on sujuvoittaa kansalaisten palveluja.
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset
Vesiensuojelun tehostamisohjelma edisti valuma-aluelähtöistä ja maa- ja metsätalouden luonnonmukaista vesienhallintaa3.12.2025 13:02:13 EET | Tiedote
Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja ELY-keskukset ovat tukeneet valuma-aluelähtöisen vesienhallinnan toteutusta, kehittämistä ja valtavirtaistamista eri puolella Suomea. Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta myönnettiin vuosina 2019–2023 avustuksia yhteensä 49 maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankkeelle. Hankkeiden toteutuneet kokonaiskustannukset olivat noin 9,6 miljoonaa euroa, joista valtionavustusten osuus oli 6,5 miljoonaa euroa. Avustuksen osuus oli keskimäärin 67 %, muu rahoitus koostui omarahoituksesta. Teemaa toteutettiin myös tutkimusosiolla ja erillisrahoitettujen pilottien kautta. Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat julkaisseet loppuraportin, jossa arvioidaan kokonaisuuden vaikuttavuutta ja oppeja, ja kuvataan onnistumiset ja kehittämistarpeet.
Alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä suppeampi kuin vuosiin28.11.2025 13:45:39 EET | Tiedote
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset ovat päivittäneet alueellisen linjauksen ulkomaisen työvoiman käytöstä. Uusi päivitetty linjaus astuu voimaan joulukuun alussa. Ammattinimikkeiden määrä on edelleen vähentynyt kymmeneen ja on nyt alimmalla tasolla sitten vuoden 2018. Nimikkeitä on poistettu linjauksesta kolmena peräkkäisenä päivityskertana heikon yleisen työmarkkinatilanteen vuoksi. Linjaus päivitetään puolen vuoden välein.
Olje- och naturgasuppvärmning ersätts i snabb takt – tusen ansökningar om understöd på kort tid28.11.2025 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Närings-, trafik- och miljöcentralens populära understöd för att avstå från uppvärmning med fossila bränslen utlystes igen i oktober. Under mindre än två månaders tid har redan nästan tusen hushåll ansökt om stöd. Det återstående anslaget räcker för högst 2 000 sökande. Renoveringarna kan genomföras fram till den 31 augusti 2026.
Öljy- ja maakaasulämmityksen vaihtajat aktiivisena – tuhat avustushakemusta lyhyessä ajassa28.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
ELY-keskuksen suosittu avustushaku fossiilisesta lämmityksestä luopumiseen jatkui jälleen lokakuussa. Tukea on hakenut alle kahden kuukauden aikana jo lähes tuhat kotitaloutta. Jäljellä oleva määräraha riittää enää enintään 2 000 hakijalle. Remontteja voi toteuttaa 31.8.2026 saakka.
Valtakunnallisesti merkittävän Noormarkun ruukin alueella määrättiin suojeltavaksi useita rakennuksia rakennusperintölain nojalla (Varsinais-Suomi, Satakunta)27.11.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt 21.11.2025 päätöksen Porin kaupungissa sijaitsevan Noormarkun ruukin Havulinnan, Isotalon ja Pääkonttorin, niiden puutarhojen sekä Makkarakosken sahan ja Kankipajan suojelusta rakennusperinnöstä annetun lain (rakennusperintölaki, 498/2010) nojalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme