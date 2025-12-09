Oman terveystiimin digipolku otetaan käyttöön vaiheittain Janakkalasta alkaen
Oma Häme ottaa uuden, OmaTerveys-tiimin, digipolun käyttöön vaiheittain 10. joulukuuta alkaen. Kokeilu aloitetaan Janakkalasta. Ensimmäisessä vaiheessa digipolku koskee niitä janakkalalaisia, joille on määritelty oma lääkäri. Janakkalan pilotin jälkeen digipolkua laajennetaan muillekin terveysasemille.
Digipolun kautta asiakas tavoittaa sujuvasti viestitse oman terveysasemansa ja tiiminsä sekä saa tarvittaessa ammattilaisilta ohjausta ja neuvontaa terveyteen liittyen. Digipolun kautta voi asioida kiireettömissä asioissa. Viesteihin vastataan 3-5 arkipäivän kuluessa.
Digipolku on käytettävissä Oma Häme -sovelluksella tai kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa omahame.fi. Digipolku näkyy asiakkaalle Oma Häme -sovelluksessa nimellä OmaTerveys-tiimi.
Jos asiakas tarvitsee kiireellisemmin vastauksen, hän voi soittaa omalle terveysasemalle omalle tiimilleen. Päivystyksellisissä asioissa on otettava yhteyttä numeroon 116 117 ja hätätilanteessa 112.
Oma Häme kehittää jatkuvasti uusia digipolkuja eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Asiakkaat ovat antaneet digipoluista positiivista palautetta, erityisesti niiden helppokäyttöisyyden ja selkeyden vuoksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna RauhalaICT-palvelupäällikköPuh:040-7076347johanna.rauhala@omahame.fi
