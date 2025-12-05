Mäkelänkadulla suuria muutoksia liikenteeseen 16. joulukuuta alkaen
Mäkelänkadun peruskorjaukseen liittyviä suuria liikennejärjestelyitä tehdään maanantain 15.12. ja tiistain 16.12. välisenä yönä. Ajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan ainoastaan Mäkelänkadun itäpuolta, ja kadun länsipuoli rajataan työmaa-alueeksi. Ajoneuvoille jää käyttöön yhdet kaistat suuntaansa.
Lisäksi Vääksyntie ja osa Elimäenkadusta muuttuvat joulukuun aikana työmaa-alueeksi ja niihin tulee väliaikaisia liikennejärjestelyjä.
Jalankulku on mahdollista jatkossakin Mäkelänkadun molemmilla puolilla. Tonteille ajoon voi tulla kiertoreittejä.
Nykyisiä bussipysäkkejä poistuu käytöstä, ja väliaikaiset bussipysäkit tulevat kadun itäpuolelle. Lisäksi Rautalammintien ratikkapysäkit poistuvat pysyvästi käytöstä 29. joulukuuta. Lisätietoja joukkoliikenteen muutoksista HSL:n sivuilla.
Ruuhkia tiedossa
Liikennejärjestely vaikuttaa autoliikenteen sujumiseen sekä bussiliikenteeseen Mäkelänkadulla.
”Näin ison muutoksen myötä Mäkelänkatu tulee varmasti ruuhkautumaan ajoittain, ja suosittelemme autoilijoita ja pyöräilijöitä käyttämään mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia reittejä. Toivomme myös alueen asukkailta malttia ensimmäisiin päiviin. Alueelle on tulossa esimerkiksi noin 450 väliaikaista liikennemerkkiä ja yli 2,5 kilometriä aitaa, joten kaikkea ei saada paikoilleen yhdessä yössä”, kertoo Helsingin kaupungin projektipäällikkö Antti-Juhani Lehtinen.
HSL muistuttaa, että katutyöt vaikuttavat myös bussiliikenteen sujuvuuteen Mäkelänkadulla. Raitiotieliikenne jatkuu kadulla toistaiseksi normaalisti, joten vaihto raitiovaunuun Mäkelänkadulla voi nopeuttaa matka-aikoja. Helsingin päärautatieasemalle saakka matkustaville myös vaihto junaan Käpylässä voi nopeuttaa matkaa ruuhka-aikoina.
Liikenne kulkee itäpuolta noin vuoden
Suunnitellun aikataulun mukaan Mäkelänkadun liikenne kulkee itäpuolta vuoden 2026 syksyyn asti, jolloin länsipuoli valmistuu remontista. Tämän jälkeen liikenne siirtyy kadun länsipuolelle ja itäpuoli muuttuu työmaa-alueeksi.
Kesällä 2026 on tiedossa myös kolmen kuukauden mittainen tauko raitioliikenteeseen kiskojen uusimisen vuoksi.
Lopputuloksena uudistettu Mäkelänkatu
Kaksivuotinen laaja peruskorjaus kattaa Hämeentien ja Kumpulantien välisen alueen. Töitä tehdään myös lähikaduilla.
Remontissa uusitaan muun muassa vesi- ja viemärijohtoja, kaukolämpöputkia, sähkökaapeleita, liikennevaloja, katuvalaistusta ja joitakin osuuksia raitiokiskoista.
Samalla uudistetaan liikennejärjestelyjä, jotta kadun turvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranevat. Kadulle rakennetaan pyöräkaistat. Urakan valmistuttua ajokaistojen määrä vähenee kolmesta kahteen suuntaansa. Risteysjärjestelyjä uudistetaan ja suojateille lisätään liikennevaloja.
Lisäksi lehmuskujanteen huonokuntoisia osuuksia uusitaan Sturenkadun ja Nokiankujan välillä sekä ratikkapysäkkien kohdalla.
Yhteyshenkilöt
Työmaan yhteystiedot:
Urakoitsija GRK Suomi Oy
Työmaapuhelin 044 902 9557
Sähköposti makelankatu@grk.fi
Helsingin kaupunki:
Antti-Juhani Lehtinen
Projektinjohtaja
Kaupunkiympäristön toimiala
p. 09 3103 8872
anttijuhani.lehtinen@hel.fi
