FCG:n selvitys Kuntaliitolle: Hankintalain uudistus maksaisi kunnille 600 miljoonaa euroa
FCG toteutti syksyllä 2025 Kuntaliitolle selvityksen hankintalain uudistuksen vaikutuksista kuntiin. Yhdentoista kunnan kanssa toteutettu selvitys osoittaa, että hallitusohjelmaan kirjattu muutos aiheuttaisi Suomen kunnille noin 600 miljoonan euron lisäkustannukset. Selvitys on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa arvio uudistuksen taloudellisista vaikutuksista.
Hallitusohjelmaan kirjattu hankintalain uudistus mullistaisi kuntien tavan järjestää palveluitaan. Vaikka hankintalain uudistusta on valmisteltu jo lähes kahden vuoden ajan, sen konkreettisia kustannusvaikutuksia ei ole aiemmin arvioitu.
FCG toteutti hankintalain muutoskustannusselvityksen yhdentoista kunnan ja kaupungin kanssa eri puolilla Suomea. Mukana olivat Hartola, Hämeenlinna, Kempele, Kärsämäki, Lappeenranta, Mikkeli, Nurmijärvi, Salla, Savitaipale, Taivassalo ja Toivakka. Selvityksessä kerättiin tietoja siitä, miten uudistus vaikuttaisi kuntien inhouse-yhtiöihin ja millaisia muutoskustannuksia uudistus aiheuttaisi.
600 miljoonaa euroa – mistä hankintalain muutoskustannukset koostuvat?
FCG:n toteuttama selvitys tuo ensimmäistä kertaa esiin konkreettiset luvut: hankintalain uudistus maksaisi Suomen kunnille yhteensä noin 600 miljoonaa euroa. Kustannusarvio on muodostettu suhteuttamalla selvityskuntien arviot kaikkien Suomen kuntien yhteenlasketuiksi muutoskustannukseksi.
Muutoskustannuksia ovat esimerkiksi:
-
Oman organisaation tekemä valmistelutyö
-
Ulkopuolisen asiantuntemuksen ostotarve muutoksen toteuttamiseksi
-
Mahdollisiin omistusjärjestelyihin liittyvät kustannukset
-
Tietojärjestelmiin liittyvät muutoskustannukset
-
Muut kertaluonteiset muutoskustannukset
Inhouse-yhtiöt hankintalain muutoksen kohteena
Uudistus pakottaisi kunnat purkamaan toimivia inhouse-järjestelyjä ja organisoimaan palvelunsa uudelleen tilanteessa, jossa toimivia markkinoita ei useimmilla sektoreilla ole syntymässä. Tämä luo kriittisen ongelman: palvelut on järjestettävä, mutta vaihtoehtoja ei ole tarjolla.
Uudistus vaikuttaa erikokoisiin kuntiin eri tavoin
Pienet kunnat kamppailevat palvelujen jatkuvuuden turvaamisessa. Kun inhouse-yhteistyö päättyy, on löydettävä nopeasti uusia tapoja järjestää palvelut. Haasteena on, että useimmilla sektoreilla ei ole syntymässä toimivia markkinoita, joilta kunnat voisivat hankkia tarvitsemiaan palveluita kilpailutuksen kautta. Tämä jättää pienet kunnat vaikeaan tilanteeseen.
Suuremmat kunnat kohtaavat erityisesti inhouse-yhtiöiden omistusjärjestelyihin liittyviä haasteita, jotka ovat sekä kalliita että hallinnollisesti raskaita.
Resurssit ja osaaminen koetuksella
Selvitys nostaa esiin huolestuttavan seikan: pienemmissä kunnissa on harvoin erillistä hankintaosaamista. Osaamista ja resursseja puuttuu erityisesti hankinta-, sopimus- ja yhtiöjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä, eli juuri niissä, joita uudistuksen toteuttaminen vaatisi.
Kunnat joutuvat ostamaan ulkoista asiantuntemusta paikatakseen osaamisen vajetta, mikä nostaa kustannuksia entisestään. Samaan aikaan uudistus aiheuttaisi merkittävän hallinnollisen taakan kuntien omille resursseille.
Selvityksestä käy ilmi, että kunnat ovat uudistuksen vastustuksessaan poikkeuksellisen yksimielisiä. Keskeisimpiä vastustusargumentteja ovat:
-
Toimivien inhouse-järjestelyjen purkaminen, vaikka toimivia markkinoita ei tule useimmille sektoreille syntymään
-
Mittavat muutoskustannukset ja hallinnollinen taakka
-
Huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit
-
Palvelujen jatkuvuuden varmistaminen
Yhteyshenkilöt
Tuomas RiihivaaraJohtava asiantuntijaFCG Finnish Consulting Groupetunimi.sukunimi@fcg.fi
Sirpa KorhonenJohtava konsulttiFCG Finnish Consulting Groupetunimi.sukunimi@fcg.fi
Riitta EkuriJohtava asiantuntijaFCG Finnish Consulting Groupetunimi.sukunimi@fcg.fi
Tietoa julkaisijasta
FCG Finnish Consulting Group on suomalainen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Tavoitteenamme on ratkaista ratkaisematon ja kehittää paremmaksi palaset, joista rakentuu hyvä elämä. Uniikki ymmärrys tulevasta syntyy ihmisistämme, asiakkaistamme ja teknologiasta. Tietoon pohjautuva suunnittelu ja vastuullisuuden edelläkävijyys kasvattavat ratkaisukykyämme ja auttavat meitä luomaan parempaa elämää Suomessa ja maailmalla. Päivittäisessä työssämme konsultoimme, koulutamme ja tuotamme ratkaisuja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
Olemme asiantuntijoita esimerkiksi kuntatalouden, sote-palveluiden ja hyvinvointialueiden kehittämisen, rakennetun ympäristön ja uusiutuvan energian saralla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta FCG Finnish Consulting Group
FCG suunnitteli Dämmanin kalatien – pitkäjänteinen suunnittelutyö mahdollisti uhanalaisen taimenen nousureitin palauttamisen Espoossa5.12.2025 09:52:45 EET | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Espoon kaupunki ovat palauttaneet kalojen vaellusreittejä Espoossa laajassa hankekokonaisuudessa, joka tukee vesiluonnon monimuotoisuutta ja erityisesti uhanalaisen taimenen elinolosuhteita. FCG Finnish Consulting Groupilla oli hankkeessa keskeinen rooli suunnittelusta vastaavana asiantuntijana. Kalatie otettiin käyttöön syyskuun lopussa.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset jatkavat kasvuaan – pienet kunnat kovimman paineen alla3.12.2025 11:06:40 EET | Tiedote
FCG Finnish Consulting Groupin analyysi osoittaa, että kuntien järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys on jatkanut nousuaan viimeisen vuosikymmenen aikana. Erityisesti pienet ja oppilasmäärältään vähenevät kunnat kohtaavat kasvavaa kustannuspainetta.
Kutsu toimittajawebinaariin: Koulut kallistuvat, oppilaat vähenevät – mitä nyt tapahtuu?26.11.2025 10:02:18 EET | Kutsu
Tervetuloa toimittajatilaisuuteen 3.12.2025 kello 8.30-9.30 Teamsissa.
Näkökulma: Diagnoositietojen epäselvyydet paljastavat puutteita tietojärjestelmien tiedonsiirrossa13.11.2025 13:23:08 EET | Artikkeli
Valtakunnallisesti on uutisoitu laajalti (mm. HS 10.10.2025) hyvinvointialueiden diagnoositietoihin liittyvistä epäselvyyksistä. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella diagnosoitujen hengityselinten kroonisesta toimintavajauksesta kärsivien potilaiden määrän on THL:n tilastoissa todettu olevan moninkertainen verrattuna muihin hyvinvointialueisiin. Syitä ilmiöön on selvitelty hyvinvointialueen ja THL:n yhteistyönä.
Lahdessa etsittiin ratkaisuja luontopositiivisen ja elinvoimaisen kaupungin tulevaisuuteen – hackathonin voitti innovatiivinen melusaasteen hallintaan keskittyvä idea10.11.2025 08:44:30 EET | Tiedote
Lahdessa järjestettiin 5.–6. marraskuuta hackathon, jossa LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat ratkoivat yhtä kaupungin tulevaisuuden suurista kysymyksistä: miten Lahti voi olla yhtä aikaa luontopositiivinen ja taloudellisesti elinvoimainen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme