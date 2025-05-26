Iäkkäiden turvallinen kotiutuminen sairaalasta – kansallinen hoitosuositus päivitetty
Iäkkään henkilön sairaalasta kotiutumiseen liittyy lisääntynyt haittatapahtumien riski, joka on suurinta heti kotiutumisen jälkeen. Näiden riskien huomiotta jättäminen voi uhata iäkkään henkilön terveyttä ja toimintakykyä. Iäkkäiden turvallisen hoidon edistämiseksi Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) on julkaissut kansallisen hoitosuosituksen aiheesta. Nyt päivitetty hoitosuositus linjaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten toimintakäytäntöjä, joilla varmistetaan iäkkään onnistunut ja turvallinen kotiutuminen.
Iäkkäiden sairaalasta kotiutumiseen liittyy riskejä
Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja samalla yhä useampi iäkäs elää aktiivista ja toimintakykyistä elämää aiempaa pidempään. On silti arvioitu, että väestön ikääntyessä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve tulee kasvamaan tulevina vuosina merkittävästi.
Jo lyhyt sairaalajakso voi heikentää aiemmin toimintakykyisen iäkkään henkilön toimintakykyä, ja erityisen suuri riski on silloin, kun hoitojakson aikana on mahdollista liikkua vain vähän. Toimintakyvyn heikkenemisen lisäksi toistuvat siirtymiset kodin ja sairaalan välillä lisäävät ei-toivottujen tapahtumien, kuten kaatumisten, soveltumattomien lääkemääräysten tai puutteellisten jatkohoito-ohjeiden, riskiä. Näiden riskitekijöiden huomioiminen ja iäkkään turvallisen kotiutumisen varmistaminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta erityistä huomiota.
Tavoitteena turvallinen ja yhdenvertainen hoito
Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) on julkaissut kansallisen Hotus-hoitosuosituksen® Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta. Nyt julkaistu hoitosuosituksen päivitys korvaa aiemman, vuonna 2020 julkaistun suosituksen. Hoitosuosituksen tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille näyttöön perustuvaa tietoa ja heidän toimintaansa koskevia suosituksia, jotka yhtenäistävät käytäntöjä iäkkäiden potilaiden turvallisen kotiutumisen tukemiseksi.
Kotiutumisen suunnittelulla ja moniammatillisella yhteistyöllä sekä iäkkäiden näkemyksiä kuuntelemalla on mahdollista vähentää pyöröovi-ilmiötä, jossa iäkkäät palaavat toistuvasti ja suunnittelemattomasti sairaalaan. Tarpeettomien käyntien karsiminen parantaa iäkkäiden turvallisuutta ja vähentää tarpeetonta resurssien käyttöä. Erityisesti nyt taloudellisten paineiden alla yhtenäiset käytännöt turvallisen kotiutumisen mahdollistamiseksi korostuvat, toteaa suositustyöryhmä puheenjohtaja Mira Palonen.
Turvallinen kotiutuminen rakentuu yhteistyöstä
Nyt päivitetyssä Hotus-hoitosuosituksessa® tarkastellaan ajantasaiseen tutkimusnäyttöön perustuen hoitotyön toimia, joilla on välitön merkitys iäkkään turvalliselle kotiutumiselle sairaalasta. Hoitosuositus korostaa iäkkään kuulluksi tulemista, moniammatillisen yhteistyön sekä läheisten huomioimisen merkitystä sekä kotiutumisen tukea ja seurantaa turvallisen kotiutumisen kulmakivinä.
"Julkaistussa hoitosuosituksessa tarkastellaan turvallisen kotiutumisen varmistamista myös taloudellisesta näkökulmasta. Iäkkään henkilön turvallisen kotiutumisen varmistamisella on suuri merkitys henkilölle itselleen ja hänen läheisilleen, mutta sillä on myös vaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin, joka osaltaan korostaa aiheen tarkastelun keskeistä merkitystä”, Palonen jatkaa.
Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta –hoitosuositus sekä muut hoitotyöhön kohdentuvat Hotus-hoitosuositukset ovat saatavilla Hotuksen kotisivuilta.
Lue lisää ja tutustu hoitosuositukseen: https://hotus.fi/hoitosuositus/iakkaan-turvallinen-kotiutuminen-sairaalasta-2/
Kaikki uudet Hotus-hoitosuositukset®: https://hotus.fi/hoitosuositukset/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi ParisodHoitotyön tutkimussäätiö sr. (Hotus), tutkimusjohtaja ja säätiön johtajaPuh:+358 44 529 0037heidi.parisod@hotus.fi
Mira PalonenTyöryhmän puheenjohtaja, erikoistutkijaHoitotyön tutkimussäätiö – Hotusmira.palonen@hotus.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hoitotyön tutkimussäätiö sr. (Hotus)
Omahoitoon sitoutuminen voi estää vakavia seuraamuksia ja lisätä terveitä elinvuosia - uusi kansallinen hoitosuositus tukee verenpainetautia sairastavien omahoitoa26.5.2025 11:50:07 EEST | Tiedote
Verenpainetaudin onnistunut hoito edistää terveyttä, lisää hyvinvointia ja vähentää kuolleisuutta sekä tuo taloudellisia etuja vähentämällä akuuttihoitopalveluihin kohdistuvaa rasitusta. Hoidon onnistumisen keskeinen tekijä on verenpainetautia sairastavan sitoutuminen omahoitoonsa. Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) on julkaissut uuden kansallisen Hotus-hoitosuosituksen®, joka kohdentuu verenpainetautia sairastavan omahoitoon sitoutumisen tukemiseen. Suositus varmistaa, että terveydenhuollon ammattilaisilla on edellytykset tarjota vaikuttavaa ja tasalaatuista hoitoa ja tukea verenpainetautia sairastaville.
Hoitotyön vaikuttavuutta varmistavissa rakenteissa edelleen puutteita - positiivistakin suuntausta havaittavissa8.4.2025 09:28:12 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden varmistamisen keskeisenä edellytyksenä on, että palveluita kehitetään ja ammattilaisten toiminta mahdollistetaan parhaaseen mahdolliseen tietoon eli näyttöön perustuen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme