Iäkkäiden turvallinen kotiutuminen sairaalasta – kansallinen hoitosuositus päivitetty

Iäkkäiden sairaalasta kotiutumiseen liittyy riskejä

Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja samalla yhä useampi iäkäs elää aktiivista ja toimintakykyistä elämää aiempaa pidempään. On silti arvioitu, että väestön ikääntyessä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve tulee kasvamaan tulevina vuosina merkittävästi.

Jo lyhyt sairaalajakso voi heikentää aiemmin toimintakykyisen iäkkään henkilön toimintakykyä, ja erityisen suuri riski on silloin, kun hoitojakson aikana on mahdollista liikkua vain vähän. Toimintakyvyn heikkenemisen lisäksi toistuvat siirtymiset kodin ja sairaalan välillä lisäävät ei-toivottujen tapahtumien, kuten kaatumisten, soveltumattomien lääkemääräysten tai puutteellisten jatkohoito-ohjeiden, riskiä. Näiden riskitekijöiden huomioiminen ja iäkkään turvallisen kotiutumisen varmistaminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta erityistä huomiota.

Tavoitteena turvallinen ja yhdenvertainen hoito

Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) on julkaissut kansallisen Hotus-hoitosuosituksen® Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta. Nyt julkaistu hoitosuosituksen päivitys korvaa aiemman, vuonna 2020 julkaistun suosituksen. Hoitosuosituksen tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille näyttöön perustuvaa tietoa ja heidän toimintaansa koskevia suosituksia, jotka yhtenäistävät käytäntöjä iäkkäiden potilaiden turvallisen kotiutumisen tukemiseksi.

Kotiutumisen suunnittelulla ja moniammatillisella yhteistyöllä sekä iäkkäiden näkemyksiä kuuntelemalla on mahdollista vähentää pyöröovi-ilmiötä, jossa iäkkäät palaavat toistuvasti ja suunnittelemattomasti sairaalaan. Tarpeettomien käyntien karsiminen parantaa iäkkäiden turvallisuutta ja vähentää tarpeetonta resurssien käyttöä. Erityisesti nyt taloudellisten paineiden alla yhtenäiset käytännöt turvallisen kotiutumisen mahdollistamiseksi korostuvat, toteaa suositustyöryhmä puheenjohtaja Mira Palonen.

Turvallinen kotiutuminen rakentuu yhteistyöstä

Nyt päivitetyssä Hotus-hoitosuosituksessa® tarkastellaan ajantasaiseen tutkimusnäyttöön perustuen hoitotyön toimia, joilla on välitön merkitys iäkkään turvalliselle kotiutumiselle sairaalasta. Hoitosuositus korostaa iäkkään kuulluksi tulemista, moniammatillisen yhteistyön sekä läheisten huomioimisen merkitystä sekä kotiutumisen tukea ja seurantaa turvallisen kotiutumisen kulmakivinä.

"Julkaistussa hoitosuosituksessa tarkastellaan turvallisen kotiutumisen varmistamista myös taloudellisesta näkökulmasta. Iäkkään henkilön turvallisen kotiutumisen varmistamisella on suuri merkitys henkilölle itselleen ja hänen läheisilleen, mutta sillä on myös vaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin, joka osaltaan korostaa aiheen tarkastelun keskeistä merkitystä”, Palonen jatkaa.

Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta –hoitosuositus sekä muut hoitotyöhön kohdentuvat Hotus-hoitosuositukset ovat saatavilla Hotuksen kotisivuilta.

Lue lisää ja tutustu hoitosuositukseen: https://hotus.fi/hoitosuositus/iakkaan-turvallinen-kotiutuminen-sairaalasta-2/

Kaikki uudet Hotus-hoitosuositukset®: https://hotus.fi/hoitosuositukset/