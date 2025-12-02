Mehiläisen palvelut laajenevat Kemissä – uusi kuvantamisyksikkö ja lisää lääkärivastaanottoja Karjalahdenkadulle
Mehiläinen laajentaa palveluitaan Kemissä. Karjalahdenkadun toimipisteeseen rakennetaan uusi kuvantamisyksikkö ja lisävastaanottotiloja erikoislääkäripalveluille. Uudistus parantaa palveluiden saatavuutta ja mahdollistaa entistä sujuvamman hoidon asiakkaille.
– Haluamme tarjota alueen asukkaille mahdollisuuden laadukkaaseen hoitoon lähellä kotia. Olemme iloisia, että voimme kehittää toimintaamme, ja vahvistaa osaltamme alueen terveyspalveluita, mikä kertoo pitkäjänteisestä sitoutumisestamme Kemin seutuun, toteaa Mehiläisen yksikönjohtaja Seija Vaihoja.
Uusi kuvantamisyksikkö tarjoaa diagnostisia kuvantamispalveluita, kuten natiiviröntgen- ja ultraäänitutkimuksia sekä yksityis- että työterveysasiakkaille. Laajennuksen myötä erikoislääkäripalvelut kasvavat, ja useampi uusi lääkäri aloittaa vastaanottotoiminnan Kemissä tulevien kuukausien aikana.
– Remontti tulee todelliseen tarpeeseen. Kemin toimipisteestä kehitetään entistä monipuolisempi lääkärikeskus, joka mahdollistaa yhä useamman asiakkaan palvelemisen ja sujuvamman hoitopolun saman katon alla, kertoo palvelupäällikkö Marja-Terttu Mosorin-Palo.
Laajennustyöt käynnistyvät loppuvuoden aikana ja valmistuvat arviolta maaliskuussa 2026. Rakennustyöt eivät vaikuta toimipisteen nykyisiin palveluihin tai vastaanottoihin.
Mehiläinen Kemi Karjalahdenkatu tarjoaa yleis- ja erikoislääkäripalveluita yksityis- ja vakuutusasiakkaille sekä kattavat työterveyspalvelut Mehiläisen sopimusyrityksille.
Toimipiste sijaitsee osoitteessa Karjalahdenkatu 9, 94600 Kemi.
Lisätietoja:
- Mehiläinen, lääkärikeskuksen yksikönjohtaja Seija Vaihoja
- Mehiläinen, palvelupäällikkö Marja-Terttu Mosorin-Palo
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän kautta: Salla Tähtinen, salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
Mehiläinen
