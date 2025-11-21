Syöpäjärjestöt, Suomen ASH ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT: Miksi Suomi haluaa tukea nuuskan ja nikotiinipussien verotonta maahantuontia?

Uusi tupakkalaki ja hallituksen esitys tupakkaverolaista sallisivat verovapaan maahantuonnin nikotiinipussien osalta 1 000 grammaan asti. Raja on poikkeuksellisen korkea verrattuna esimerkiksi Ruotsin 200 gramman tai Espanjan 250 gramman tuontirajoihin. Nikotiinipussien lisäksi verottomasti saisi tuoda 1000 grammaa nuuskaa.

Tuotteita voisi tuoda verovapaasti oman perheen käyttöön tai lahjaksi, mikä alentaa kynnystä myydä tuotteita eteenpäin.

Kaikki kansanterveysjärjestöt ja asiantuntijat (myös osa elinkeinoelämästä) pitivät 1000 gramman maahantuontirajaa liian korkeana. Verottomuuden poisto ja alempi maahantuonnin raja vähentää harmaata kauppaa, parantaa verotuottoa ja vähentää tuotteiden saatavuutta nuorten keskuudessa.

Lausuntokierroksen perusteella hallitus varsinaisessa esityksessään alensikin rajan 200 grammaan, kunnes ”poliittisen uudelleenharkinnan” jälkeen nosti sen eduskuntakäsittelyn aikana täydentävällä esityksellä takaisin yhteen kilogrammaan. Eduskunnan on määrä äänestää tupakkaverosta annetun lain ja valmisteverotuslain muuttamisesta tulevana perjantaina.

”Miksi hallitus haluaa tukea nuuskan ja nikotiinipussien verotonta maahantuontia? Nuuska- ja nikotiinipusseja voisi jatkossa tuoda Suomeen verottomasti lähes kuusinkertaisen määrän vuoteen 2015 verrattuna”, ihmettelevät Syöpäjärjestöjen, Suomen ASHin ja EHYTin terveyden edistämisen asiantuntijat ja johtajat.

Terveysjärjestöt pitävät tärkeinä esityksen veronkorotuksia, mutta muistuttavat verottoman tuonnin heikentävän valtion veropohjaa ja hintaohjauksen kansanterveydellisiä vaikutuksia. Terveydelle haitallisten tuotteiden maahantuontia lisätään samaan aikaan, kun järjestöjen ehkäisevästä työstä leikataan.

Tupakkavero tuotti vuonna 2023 yli 1,1 miljardia euroa. Alkoholi, tupakka- ja nikotiinituotteet sekä rahapelaaminen tuottavat valtiolle vuosittain noin 3 miljardia euroa.

Yhden vuoden ns. haittatoimialoilta kertyvillä tuotoilla voitaisiin rahoittaa koko nykyinen sote-järjestökenttä kymmeneksi vuodeksi.

Katri Saarela, asiantuntija, Syöpäjärjestöt, 050 569 9711

Heikki Luoto, kehitysjohtaja, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, 050 3688 894

Anne Taulu, toiminnanjohtaja, Suomen ASH ry, 050 361 8474