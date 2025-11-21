Syöpäjärjestöt, Suomen ASH ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT: Miksi Suomi haluaa tukea nuuskan ja nikotiinipussien verotonta maahantuontia?
Nikotiinipussien käyttö on räjähtänyt kasvuun nuorten keskuudessa. Uusimman kouluterveyskyselyn mukaan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista 1. ja 2. vuoden pojista jopa neljäsosa (24 %) käyttää nikotiinipusseja päivittäin. Nikotiini on voimakasta riippuvuutta aiheuttava aine, joka aiheuttaa vakavia haittoja erityisesti nuorille.
Uusi tupakkalaki ja hallituksen esitys tupakkaverolaista sallisivat verovapaan maahantuonnin nikotiinipussien osalta 1 000 grammaan asti. Raja on poikkeuksellisen korkea verrattuna esimerkiksi Ruotsin 200 gramman tai Espanjan 250 gramman tuontirajoihin. Nikotiinipussien lisäksi verottomasti saisi tuoda 1000 grammaa nuuskaa.
Tuotteita voisi tuoda verovapaasti oman perheen käyttöön tai lahjaksi, mikä alentaa kynnystä myydä tuotteita eteenpäin.
Kaikki kansanterveysjärjestöt ja asiantuntijat (myös osa elinkeinoelämästä) pitivät 1000 gramman maahantuontirajaa liian korkeana. Verottomuuden poisto ja alempi maahantuonnin raja vähentää harmaata kauppaa, parantaa verotuottoa ja vähentää tuotteiden saatavuutta nuorten keskuudessa.
Lausuntokierroksen perusteella hallitus varsinaisessa esityksessään alensikin rajan 200 grammaan, kunnes ”poliittisen uudelleenharkinnan” jälkeen nosti sen eduskuntakäsittelyn aikana täydentävällä esityksellä takaisin yhteen kilogrammaan. Eduskunnan on määrä äänestää tupakkaverosta annetun lain ja valmisteverotuslain muuttamisesta tulevana perjantaina.
”Miksi hallitus haluaa tukea nuuskan ja nikotiinipussien verotonta maahantuontia? Nuuska- ja nikotiinipusseja voisi jatkossa tuoda Suomeen verottomasti lähes kuusinkertaisen määrän vuoteen 2015 verrattuna”, ihmettelevät Syöpäjärjestöjen, Suomen ASHin ja EHYTin terveyden edistämisen asiantuntijat ja johtajat.
Terveysjärjestöt pitävät tärkeinä esityksen veronkorotuksia, mutta muistuttavat verottoman tuonnin heikentävän valtion veropohjaa ja hintaohjauksen kansanterveydellisiä vaikutuksia. Terveydelle haitallisten tuotteiden maahantuontia lisätään samaan aikaan, kun järjestöjen ehkäisevästä työstä leikataan.
Tupakkavero tuotti vuonna 2023 yli 1,1 miljardia euroa. Alkoholi, tupakka- ja nikotiinituotteet sekä rahapelaaminen tuottavat valtiolle vuosittain noin 3 miljardia euroa.
Yhden vuoden ns. haittatoimialoilta kertyvillä tuotoilla voitaisiin rahoittaa koko nykyinen sote-järjestökenttä kymmeneksi vuodeksi.
Katri Saarela, asiantuntija, Syöpäjärjestöt, 050 569 9711
Heikki Luoto, kehitysjohtaja, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, 050 3688 894
Anne Taulu, toiminnanjohtaja, Suomen ASH ry, 050 361 8474
Yhteyshenkilöt
Sarianne HartonenYhteiskuntasuhdepäällikköSyöpäjärjestötPuh:050 329 6052sarianne.hartonen@cancer.fi
Kuvat
Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta.
Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu kaksitoista alueellista syöpäyhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä sekä tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Syöpäjärjestöt
Osallistuminen syöpäseulontoihin pysyi vakaana – erot väestöryhmien välillä suuria21.11.2025 13:06:57 EET | Tiedote
Vuoden 2024 ennakkotulosten perusteella seulonnat tavoittavat suuren osan kutsutuista, mutta osallistuminen vaihtelee huomattavasti eri väestöryhmien ja alueiden välillä. Seulontatilastot vuodelta 2024 julkaistaan koko laajuudessaan keväällä 2026.
Tutkimus: Papilloomavirustyypit vaikuttavat eri tavoin kohdunkaulan syövän ja sen esiasteiden riskiin14.11.2025 08:30:05 EET | Tiedote
Papilloomaviruksen eri tyypit eroavat merkittävästi toisistaan siinä, kuinka todennäköisesti ne johtavat kohdunkaulan vakaviin solumuutoksiin ja syöpään. Uuden tutkimuksen tulokset auttavat kehittämään kohdunkaulasyövän seulontaa entistä tarkemmaksi ja riskiperusteisemmaksi.
Kansallinen syöpästrategia on julkaistu – syöpäpotilaan yhdenvertainen hoitopolku on nyt yhteinen tavoite10.11.2025 15:02:11 EET | Tiedote
Kymmenvuotisen strategian tavoitteena on kehittää ihmislähtöisiä palveluita ja varmistaa yhdenvertainen syövänhoito. Samalla vähennetään syöpätaakkaa ehkäisyn ja varhaisen toteamisen kautta.
Suomalaiset kaipaavat yhteiskunnalta tukea terveellisiin elintapoihin5.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Suomalaiset haluavat elää terveellisesti, mutta arki ei aina tee sitä helpoksi. Valtaosa Syöpäjärjestöjen kyselytutkimukseen vastannaista kokee yhteiskunnan velvollisuudeksi helpottaa terveellisten valintojen tekemistä. Samalla moni pitää niiden toteuttamista käytännössä vaikeana.
Äidin syöpä koskettaa yhä useampaa lasta16.10.2025 10:51:58 EEST | Tiedote
Työikäisten naisten syöpäkuolleisuus on puolittunut 50 vuodessa, mutta samalla yhä useampi äiti sairastuu syöpään lasten ollessa vielä alaikäisiä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme