Kokoomuksen Eestilä: Maa- ja metsätalousvaliokunta luo edellytykset suden, karhun ja ilveksen kannanhoidolliselle kiintiömetsästykselle

Kokoomuksen kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Markku Eestilä pitää maa- ja metsätalousvaliokunnan tänään tiistaina julkaisemaa mietintöä historiallisena askeleena suomalaisessa petopolitiikassa.



”Maa- ja metsätalousvaliokunta teki hallituksen esitykseen tarvittavat pykälämuutokset, jotta suden kiintiömetsästyksen lisäksi myös karhun ja ilveksen kannanhoidollinen kiintiömetsästys olisi mahdollista. Tämä on vastuullista ja hallitusohjelman mukaista petopolitiikkaa, sillä kansalaisten sietokyky ei yksinkertaisesti enää kestä jatkuvasti kasvavia suurpetokantoja ja niiden aiheuttamia moninaisia ongelmia.



Kiintiömetsästyksen tarkemmat yksityiskohdat ja kiintiöt määritellään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, jotka pohjautuvat valiokunnan nyt tekemiin päätöksiin.



”Valiokunta jätti mietintöön lausuman, jossa vaaditaan maa- ja metsätalousministeriötä valmistelemaan tarvittavat asetukset karhun ja ilveksen kiintiömetsästyksen aloittamiseksi”, Eestilä jatkaa.



Esitys mahdollistaa suden kannanhoidollisen metsästyksen 1.1.2026 alkaen.



”Susi, karhu ja ilves ovat kaikki suotuisalla suojelutasolla, eikä niiden kannanhoidollinen metsästys vaaranna lajien elinvoimaisuutta. Asetusluonnosten perusteella suden kaatolupia myönnettäisiin enintään 100 kappaletta vuonna 2026, jonka lisäksi susia tullaan kaatamaan jonkin verran vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla. Näin lisäämme suden ihmisarkuutta ja palautamme järjen petopolitiikkaan”, Eestilä jatkaa.



”Suurpetokantojen kehitystä seurataan jatkuvasti ja ne on tarkoitus pitää vastuullisesti tasolla, joka täyttää luontodirektiivin suojeluvaatimukset, mutta samalla pitää petovahingot siedettävällä tasolla. Ihmisten kokemaa pelkoa ja huolta sekä omaisuusvahinkoja ei pidä väheksyä, varsinkaan jos ei itse asu petoalueella”, päättää Eestilä