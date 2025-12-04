Miljoona toimitusta takana – symppis-ruokarobotit kasvattavat kotiinkuljetuksen suosiota

S-kaupat-palvelun eli S-ryhmän ruoan verkkokaupan kasvu kiihtyy: vauhti on ollut viimeiset kaksi vuotta noin 20 %, mutta viimeisen vuoden aikana kasvua on tullut 27 %. Euroopassa jo pitkään trendinä ollut kotiinkuljetus on noussut myös S-kaupat-palvelussa viimeisen vuoden aikana noutoa suositummaksi toimitustavaksi – 54 % tilauksista halutaan kotiovelle.

– Kaikkien kotiinkuljetustapojen suosio kasvaa ja pikatoimituksissa suurin fanijoukko on robokuljetuksella, joiden osuus kaikista tilauksista on peräti 20 %, ruoan verkkokaupan pikatoimitusten kehityksestä vastaava Business Developer Iona Maaranto S-ryhmän vähittäiskaupasta kertoo.

– Robokuljetusten suosio on noussut asteittain lanseerauksesta lähtien, ja tänä vuonna tilausten määrä on peräti kolminkertaistunut. Tilauksien määrää kasvattaa toki se, että robotit laajentuvat uusille alueille, mutta niiden suosio kasvaa ihan joka puolella, Maaranto kertoo.

Kilometrejä kohti seuraavaa miljoonaa karttuu koko ajan: robokuljetuksia saa yli 170 Alepasta, Salesta ja S-marketista ympäri Suomen. Symppis-robotit rullaavat tällä hetkellä 79 kaupungissa Helsingistä Rovaniemelle ja Porista Mikkeliin.

– Starshipin telakalla on jo uusia robotteja perehtymässä työnkuvaan ja ne pääsevät ilahduttamaan asiakkaita ensi vuoden alkupuolella. Osuuskaupat tiedottavat, kun robotteja tulee uusille alueille ja uusiin myymälöihin, Maaranto kertoo.

Lapin robotit saavat jouluasut ylleen

Ruokaroboteista on tullut Suomessa tuttu näky, mutta maailmalla ne ihmetyttävät. Suomi on maailman pohjoisin alue, jossa robotit työskentelevät.

– Robottien toimintaa tullaan katsomaan ympäri maailmaa, tämän vuoden aikana esimerkiksi Kiinasta ja Ranskasta, Maaranto kertoo.

– Maailmalla seurataan hyvinkin tarkasti, miten S-ryhmä on rohkeasti ottanut autonomiset ruokakuljetukset käyttöön. Erityisesti skaalaus koko maahan tällaisella tahdilla sekä operointi myös talvella on herättänyt huomiota. Kumppanuuden myötä olemme pystyneet kehittämään robotteja merkittävästi, kertoo Susanna Rosenström, Starship Technologiesin Customer Success Manager.

Robotit ovat aloittamassa kolmatta talveaan Suomessa. Robottiyhtiö Starship, jonka tutkimus- ja kehitystiimi toimii osittain Helsingissä, on kehittänyt erityisen moottorinhallintaohjelmiston, joka yhdessä talvirenkaiden kanssa parantaa pitoa ja suorituskykyä haastavissa olosuhteissa.

Lumiolosuhteisiin mukautettu reititys ja lumikasojen tunnistus auttavat välttämään suuria lumikasoja, ja kehitteillä on myös integroitu akkujen lämmitysjärjestelmä, jonka avulla robotit voivat ladata akkujaan langattomasti nopeammin ulkona pakkasella.

Vaikka pienissä roboteissa ei ole aurausjärjestelmää, uusittu runko mahdollistaa pian robottien liikkumisen syvemmässäkin lumessa.

Suomessa kulkee yhteensä yli 800 ruokarobottia. Maailman pohjoisimmat robokuljetukset voi tilata Osuuskauppa Arinan toiminta-alueella Rovaniemellä, jossa robotit jakavat ruokaostosten lisäksi joulumieltä, sillä ne ovat pukeutuneet poroiksi ja tontuiksi.