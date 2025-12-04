Miljoona toimitusta takana – symppis-ruokarobotit kasvattavat kotiinkuljetuksen suosiota
S-kaupat-palvelun ruokarobotit ovat kuljettaneet miljoona ruokatilausta vajaassa kolmessa vuodessa. Suosion kasvu on viimeisen vuoden aikana ollut huimaa: robokuljetusten osuus kaikista ruoan verkkokaupan tilauksista on peräti 20 prosenttia. Robottiyhtiö Starship Technologiesille operointi pohjoisessa on tarjonnut oppia talviolosuhteissa onnistumiseen.
S-kaupat-palvelun eli S-ryhmän ruoan verkkokaupan kasvu kiihtyy: vauhti on ollut viimeiset kaksi vuotta noin 20 %, mutta viimeisen vuoden aikana kasvua on tullut 27 %. Euroopassa jo pitkään trendinä ollut kotiinkuljetus on noussut myös S-kaupat-palvelussa viimeisen vuoden aikana noutoa suositummaksi toimitustavaksi – 54 % tilauksista halutaan kotiovelle.
– Kaikkien kotiinkuljetustapojen suosio kasvaa ja pikatoimituksissa suurin fanijoukko on robokuljetuksella, joiden osuus kaikista tilauksista on peräti 20 %, ruoan verkkokaupan pikatoimitusten kehityksestä vastaava Business Developer Iona Maaranto S-ryhmän vähittäiskaupasta kertoo.
– Robokuljetusten suosio on noussut asteittain lanseerauksesta lähtien, ja tänä vuonna tilausten määrä on peräti kolminkertaistunut. Tilauksien määrää kasvattaa toki se, että robotit laajentuvat uusille alueille, mutta niiden suosio kasvaa ihan joka puolella, Maaranto kertoo.
Kilometrejä kohti seuraavaa miljoonaa karttuu koko ajan: robokuljetuksia saa yli 170 Alepasta, Salesta ja S-marketista ympäri Suomen. Symppis-robotit rullaavat tällä hetkellä 79 kaupungissa Helsingistä Rovaniemelle ja Porista Mikkeliin.
– Starshipin telakalla on jo uusia robotteja perehtymässä työnkuvaan ja ne pääsevät ilahduttamaan asiakkaita ensi vuoden alkupuolella. Osuuskaupat tiedottavat, kun robotteja tulee uusille alueille ja uusiin myymälöihin, Maaranto kertoo.
Lapin robotit saavat jouluasut ylleen
Ruokaroboteista on tullut Suomessa tuttu näky, mutta maailmalla ne ihmetyttävät. Suomi on maailman pohjoisin alue, jossa robotit työskentelevät.
– Robottien toimintaa tullaan katsomaan ympäri maailmaa, tämän vuoden aikana esimerkiksi Kiinasta ja Ranskasta, Maaranto kertoo.
– Maailmalla seurataan hyvinkin tarkasti, miten S-ryhmä on rohkeasti ottanut autonomiset ruokakuljetukset käyttöön. Erityisesti skaalaus koko maahan tällaisella tahdilla sekä operointi myös talvella on herättänyt huomiota. Kumppanuuden myötä olemme pystyneet kehittämään robotteja merkittävästi, kertoo Susanna Rosenström, Starship Technologiesin Customer Success Manager.
Robotit ovat aloittamassa kolmatta talveaan Suomessa. Robottiyhtiö Starship, jonka tutkimus- ja kehitystiimi toimii osittain Helsingissä, on kehittänyt erityisen moottorinhallintaohjelmiston, joka yhdessä talvirenkaiden kanssa parantaa pitoa ja suorituskykyä haastavissa olosuhteissa.
Lumiolosuhteisiin mukautettu reititys ja lumikasojen tunnistus auttavat välttämään suuria lumikasoja, ja kehitteillä on myös integroitu akkujen lämmitysjärjestelmä, jonka avulla robotit voivat ladata akkujaan langattomasti nopeammin ulkona pakkasella.
Vaikka pienissä roboteissa ei ole aurausjärjestelmää, uusittu runko mahdollistaa pian robottien liikkumisen syvemmässäkin lumessa.
Suomessa kulkee yhteensä yli 800 ruokarobottia. Maailman pohjoisimmat robokuljetukset voi tilata Osuuskauppa Arinan toiminta-alueella Rovaniemellä, jossa robotit jakavat ruokaostosten lisäksi joulumieltä, sillä ne ovat pukeutuneet poroiksi ja tontuiksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iona Maaranto, Business Developer, S-ryhmän vähittäiskauppa, iona.maaranto@sok.fi, p. 041 539 9246
Starshipiin liittyvät lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Harri Kammonen, viestintätoimisto Manifesto
harri.kammonen@manifesto.fi, 040 500 1120
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
Kuvat
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa & ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä ja oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on noin 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä. Verojalanjälkemme on lähes 1,9 miljardia euroa, ja investoimme Suomeen vuosittain noin 500 miljoonaa euroa.
#parempipaikkaelää
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
ABC-ketju vastaa kuljetusalan tarpeisiin – tankkaus- ja latauspisteitä myös raskaalle ammattiliikenteelle vuoden 2026 aikana4.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
ABC-ketju laajentaa polttoneste- ja latausliiketoimintaansa raskaan ammattiliikenteen tarpeisiin. Ketju haluaa vahvistaa asemaansa valtakunnallisesti kattavana liikennepalveluiden tarjoajana sekä sähköisen liikenteen edistäjänä.
SOK:n hallitus vuodelle 2026 on valittu3.12.2025 11:38:50 EET | Tiedote
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan hallintoneuvosto on valinnut SOK:n hallituksen vuodelle 2026. Hallituksen kokoonpanoon tuli yksi henkilövaihdos.
Suomalainen menestysresepti -ohjelman finalistit on valittu – nämä ruokainnovaatiot kilpailevat voitosta2.12.2025 21:00:00 EET | Tiedote
Suomalaisen menestysresepti -kilpailun seitsemännen tuotantokauden voitosta, ykköslanseerauksesta ja paikasta suomalaisten ruokapöydissä kilpailee kuusi toinen toistaan innovatiivisempaa reseptiä.
Itsenäisyyspäivän alla ostoskoreihin kirivät kotimaiset tuotteet1.12.2025 08:02:00 EET | Tiedote
S-ryhmän myyntidatan valossa kotimaisten tuotteiden kysyntä korostuu vuoden varrella erityisesti juhlapyhissä eikä tuleva itsenäisyyspäivä ole niiden joukossa poikkeus. Itsenäisyyspäivän alla kotimaisten tuotteiden myynti kasvaa S-ryhmän ruokakaupoissa merkittävästi.
Joulu näkyy vahvasti suomalaisten ostoskäyttäytymisessä – S-ryhmän kaupoista ostetaan vuosittain miljoonia kiloja jouluruokia27.11.2025 07:20:00 EET | Tiedote
Joulusesonki näkyy kaupoissa paitsi myyntimäärissä myös valikoiman laajuudessa. S-ryhmän kaupoissa on tarjolla jopa tuhansia erilaisia joulutuotteita ja jouluruokia ostetaan vuosittain miljoonia kiloja. Tämä kertoo paitsi kuluttajien jouluintoudesta myös sesongin merkittävästä roolista ruokakaupan tarjonnassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme