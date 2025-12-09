Maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-edustajat: Hallitus viivytteli kohtuuttomasti suden kiintiömetsästyksen kanssa – jäävätkö lupaukset nyt tyhjiksi kirjauksiksi?

– SDP kannattaa suden, karhun ja ilveksen kannanhoidollista kiintiömetsästystä. Myös istuvan hallituksen, kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien, tulisi nyt pitää lupauksensa suomalaisille metsästäjille ja maaseudun asukkaille ja saattaa kiintiömetsästys maaliin kunnialla. Valitettavasti nyt näin ei ole ja ilmassa on paljon kysymysmerkkejä, huomauttaa Rantanen.

– Huonosti valmistellut ja aivan liian myöhään eduskunnalle toimitetut esitykset vaarantavat metsästyksen aloituksen. Metsähallitus toteaa valiokunnalle toimittamassaan lausunnossa, että se ei ehdi päivittää metsästysvuokrasopimuksia tammikuun alkuun mennessä. Tämä tuo lisävaikeuksia toivottavasti kuitenkin tammikuussa alkavaan suden kannanhoidolliseen kiintiömetsästykseen, etenkin valtion mailla. Suurin kysymysmerkki on, antavatko ministeriön virkamiehet tarvittavat asetukset kiintiömetsästyksen aloittamiseksi aikataulussa, kysyy Savo-Karjalan kansanedustaja Timo Suhonen (sd.).

– Savo-Karjalassa ymmärretään kannanhoidollisen metsästyksen tarve. Suhtaudun asiaan myönteisesti. Asian valmistelu olisi pitänyt olla varmemmalla pohjalla, lisää Suhonen.

– SDP:n mielestä lait tulee valmistella huolella ja olemme vastuussa suomalaisille, että näin myös tapahtuu. Vähintäänkin eduskunnan tulisi noudattaa omia ohjeitaan hyvästä lainvalmistelusta. Nyt riskinä on, että kiireellä valiokunnassa mukaan lisätyt karhun ja ilveksen metsästys ovat EU-lakien vastaisia ja siten täysin tyhjiä kirjauksia. Tarkoitus ei voi pyhittää keinoja, jos tuloksena on huonoa lainsäädäntöä ja pahimmillaan se, että eduskunnan arvovalta murenee kansalaisten silmissä, toteaa kansanedustaja Helena Marttila (sd.).